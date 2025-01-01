什麼是全球伺服器負載平衡 (GSLB)？

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什麼是 GSLB？

全球伺服器負載平衡 (GSLB) 是在分散在世界各地的大量連接伺服器之間分配網際網路流量的做法。GSLB 的好處包括提高可靠性和減少延遲。

想像一家透過郵購向全球顧客銷售鞋子的商店。如果這家鞋店在單個地點營運，那麼遠方的顧客需要很久才能提交訂單並收到購買的鞋子。在繁忙的購物季節，鞋店可能會因為訂單過多而無法迅速為所有顧客的訂單交貨。

現在假設這家鞋店在世界各地又開設了幾家分店。這意味著客戶可以從附近的位置訂購鞋子，從而減少運輸時間並減少一家商店訂單過量的可能性。這正是 GSLB 對網站和服務所發揮的作用，使其成為擁有全球使用者群的公司最喜愛的負載平衡解決方案之一。

什麼是負載平衡？

負載平衡是在兩個或多個伺服器之間分配流量的做法。一些負載平衡技術利用基於隨機分配流量的「簡易」負載平衡策略。例如，循環 DNS 就是一種隨機 DNS 負載平衡技術，其將每個請求傳送到與上一個請求不同的伺服器。還有一些「智慧」負載平衡技術，可以分析資料，來確定哪個伺服器是處理請求的最佳伺服器。例如，Anycast 路由部分基於用戶端和伺服器之間的最快傳輸時間來選擇伺服器。

GSLB 如何減少延遲？

即使原始伺服器尚未過載並停止滿足請求，到該伺服器的流量過多仍可能導致嚴重的延遲問題。GSLB 系統可以在多個不同的位置之間分配該流量，確保沒有一個位置需要處理如此多的請求並導致延遲。

此外，GSLB 可以大大減少使用者和伺服器之間請求和回應的傳輸時間。如果使用者在洛杉磯，並且他們正在使用原始伺服器位於巴黎的 Web 服務，則請求和回應都必須傳輸很長的距離，切成稱為「躍點」的較小旅行段。這可能會導致載入時間明顯延遲。

使用 GSLB，全球伺服器集區可確保每個使用者都可以連接到地理位置靠近他們的伺服器，從而最大限度地減少躍點和傳輸時間。在上面的範例中，如果這家總部位於巴黎的公司正在使用 GSLB，洛杉磯使用者可以連接到距離其位置 100 英里內的伺服器，從而獲得更快速的使用者體驗。

如何啟用 GSLB

實作 GSLB 最簡單、最具成本效益的一種方法是透過內容傳遞網路(CDN)，例如 Cloudflare CDN。全球 CDN 服務將從客戶的原始伺服器獲取資料，並將其快取在地理上分散的伺服器網路上，從而為全球使用者提供快速可靠的網際網路內容交付。