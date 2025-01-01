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什麼是 CDN 邊緣伺服器？

CDN 邊緣伺服器是存在於網路的邏輯極端或「邊緣」的電腦。邊緣伺服器通常充當獨立網路之間的連線。CDN 邊緣伺服器的主要目的是將內容儲存在盡可能靠近請求用戶端電腦的位置，從而減少延遲並縮短頁面載入時間。

邊緣伺服器是一種邊緣裝置，可提供進入網路的入口點。其他邊緣裝置包括路由器和路由交換器。邊緣裝置通常放置在網際網路交換點 (IXP) 內，以允許不同的網路連接和共用傳輸。

邊緣伺服器如何運作？

在任何特定的網路配置中，都有許多不同的裝置使用一個或多個預先定義的網路模式相互連接。如果一個網路想要連接到另一個網路或更大的網際網路，它必須有某種形式的橋接器，以便流量從一個位置流向另一個位置。在網路邊緣建立此橋接器的硬體裝置就稱為邊緣裝置。

網路跨邊緣連接

在連接了許多裝置的典型家庭或辦公室網路中，行動電話或電腦等裝置透過中樞和支點網路模型連接和斷開網路。所有裝置都存在於同一個區域網路 (LAN) 中，每個裝置都連接到一個中央路由器，它們透過該路由器相互連接。

要將第二個網路連接到第一個網路，在某些時候必須在網路之間建立連線。根據定義，邊緣裝置就是網路能透過其相互連接的裝置。

現在，如果網路 A 中的電腦需要連接到網路 B 中的電腦，則連線必須從網路 A 穿過網路邊緣並進入第二個網路。同樣的範例也適用於更複雜的環境，例如當跨網際網路建立連線時。網路共用傳輸的能力受到它們之間邊緣裝置可用性的制約。

當連線必須周遊網際網路時，必須在網路 A 和網路 B 之間採取更多的中繼步驟。為了簡單起見，我們假設每個網路都是一個圓，不同的圓相接觸的地方就是網路的邊緣。為了使連線在網際網路上移動，它通常會接觸許多網路並跨許多網路邊緣節點移動。一般來說，連線必須傳輸的距離越遠，必須周遊的網路數量就越多。連線在到達其目標之前可能會周遊不同的網際網路服務提供者和網際網路骨幹基礎結構硬體。

CDN 提供者會將伺服器放置在許多位置，但一些最重要的位置是不同網路之間邊緣的連接點。這些邊緣伺服器將與多個不同的網路連接，並允許流量在網路之間快速有效地傳遞。如果沒有 CDN，傳輸可能會在來源和目的地之間採用更慢和/或更複雜的路由。在最壞的情況下，流量將「長途跋涉」很遠的距離；當連接到街對面的另一台裝置時，連線可能會跨越一個國家的距離並再次返回。透過將邊緣伺服器放置在關鍵位置，CDN 能夠快速將內容交付給不同網路內的使用者。要詳細瞭解使用 CDN 的改進，請探索 CDN 效能的運作方式。

邊緣伺服器和原始伺服器有什麼區別？

原始伺服器是在 Web 資產未使用 CDN 時接收所有網際網路流量的 Web 伺服器。使用沒有 CDN 的原始伺服器意味著每個網際網路請求都必須傳回到該原始伺服器的實際位置，無論它位於世界何處。這會導致載入時間增加，伺服器離請求用戶端電腦越遠，載入時間就越長。

CDN 邊緣伺服器將內容儲存（快取）在戰略位置，以減輕一個或多個原始伺服器的負載。邊緣伺服器快取將靜態資產（如影像、HTML、JavaScript 檔案以及可能的其他內容）移動至盡可能靠近請求用戶端電腦的位置，從而減少載入 Web 資源所需的時間。使用 CDN 時，原始伺服器仍然具有重要的功能，因為重要的伺服器端程式碼（例如用於驗證的雜湊用戶端認證資料庫）通常在源站維護。瞭解在全球都擁有邊緣伺服器的 Cloudflare CDN。