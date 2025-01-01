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什麼是資料中心？

資料中心是一個擁有許多聯網電腦的設施，這些電腦協同工作，一起處理、儲存和分享資料。大部分大型科技公司嚴重依賴於資料中心，資料中心是其提供線上服務的核心組成部分。

資料中心和服務提供點 (PoP) 有什麼區別？

詞彙資料中心和服務提供點 (PoP) 有時可以互換使用，但二者之間也存在區別。一般來說，PoP 可能是指在一個位置擁有單台伺服器的公司，而資料中心可能是指容納多個伺服器的位置。Cloudflare 不採用一個位置上多個 PoP 的說法，而是使用資料中心一詞來表示維護許多伺服器的位置。

在貝爾電話系統被法院下令中斷期間，服務提供點概念日益突出。在法院判決中，服務提供點是指長途電訊廠商終止服務並將連線轉移到本地網路上的位置。同樣，在現代網際網路上，PoP 通常是指 CDN 在一個位置實際存在，通常是在稱為網際網路交換點 (IxP) 的網路之間的接合處。

資料中心是指將電腦聯網在一起，以提高可用性並降低與儲存、頻寬和其他網路元件相關成本的實際位置。IxP 共置設施之類的資料中心允許不同的網際網路服務提供者、CDN 和其他基礎結構公司相互連接以共用傳輸。

在設計資料中心時有哪些常見問題？

建立現代資料中心時，需要考慮許多元件和因素。透過適當的規劃、維護和安全性，資料中心的停機和資料外洩風險都保持在一個較低的水平。

資料中心考量事項包括：

備援/備份 ：備援層級因資料中心的品質而異；在高層資料中心中，基礎結構中內建了多個電源備援和備份伺服器。

：備援層級因資料中心的品質而異；在高層資料中心中，基礎結構中內建了多個電源備援和備份伺服器。 效率 ：大型資料中心的用電量可與小鎮相媲美。只要有可能，資料中心就會嘗試透過最佳化冷卻過程和使用節能硬體來降低成本。

：大型資料中心的用電量可與小鎮相媲美。只要有可能，資料中心就會嘗試透過最佳化冷卻過程和使用節能硬體來降低成本。 安全性 ：妥善的實體安全性舉措，如電子監視、存取控制和現場安保等，可降低不良行為者企圖進入現場的風險。

：妥善的實體安全性舉措，如電子監視、存取控制和現場安保等，可降低不良行為者企圖進入現場的風險。 環境控制/因素 ：維持適當的環境條件對於電子硬體的正常運行是必要的。將溫度和濕度保持在可接受的參數範圍內需要空調、濕度控制和氣流調節的適當平衡。在易受地震影響的地區，妥善保護伺服器也必不可少。

：維持適當的環境條件對於電子硬體的正常運行是必要的。將溫度和濕度保持在可接受的參數範圍內需要空調、濕度控制和氣流調節的適當平衡。在易受地震影響的地區，妥善保護伺服器也必不可少。 維護和監控 ：需要現場或隨叫隨到的網路工程師，以便瞭解伺服器當機和其他硬體故障。適當的回應有助於確保伺服器正常運作時間並消除服務品質的降低。

：需要現場或隨叫隨到的網路工程師，以便瞭解伺服器當機和其他硬體故障。適當的回應有助於確保伺服器正常運作時間並消除服務品質的降低。 頻寬：如果沒有處理所有必需的網路流量所需的頻寬，資料中心是不完整的。頻寬考量事項是資料中心基礎結構的核心組成部分，外部網路連線和內部資料中心拓撲都是圍繞足夠的網路容量而設計。

瞭解有關 Cloudflare CDN 的更多資訊，其資料中心遍佈世界各地。