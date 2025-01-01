資料中心是一個擁有許多聯網電腦的設施，這些電腦協同工作，一起處理、儲存和分享資料。
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資料中心是一個擁有許多聯網電腦的設施，這些電腦協同工作，一起處理、儲存和分享資料。大部分大型科技公司嚴重依賴於資料中心，資料中心是其提供線上服務的核心組成部分。
詞彙資料中心和服務提供點 (PoP) 有時可以互換使用，但二者之間也存在區別。一般來說，PoP 可能是指在一個位置擁有單台伺服器的公司，而資料中心可能是指容納多個伺服器的位置。Cloudflare 不採用一個位置上多個 PoP 的說法，而是使用資料中心一詞來表示維護許多伺服器的位置。
在貝爾電話系統被法院下令中斷期間，服務提供點概念日益突出。在法院判決中，服務提供點是指長途電訊廠商終止服務並將連線轉移到本地網路上的位置。同樣，在現代網際網路上，PoP 通常是指 CDN 在一個位置實際存在，通常是在稱為網際網路交換點 (IxP) 的網路之間的接合處。
資料中心是指將電腦聯網在一起，以提高可用性並降低與儲存、頻寬和其他網路元件相關成本的實際位置。IxP 共置設施之類的資料中心允許不同的網際網路服務提供者、CDN 和其他基礎結構公司相互連接以共用傳輸。
建立現代資料中心時，需要考慮許多元件和因素。透過適當的規劃、維護和安全性，資料中心的停機和資料外洩風險都保持在一個較低的水平。
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