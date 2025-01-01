什麼是廣告欺詐？| 廣告點擊欺詐

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什麼是廣告欺詐？

廣告欺詐是指為獲取經濟利益而對數位廣告網路進行欺詐的任何企圖。詐騙者經常使用機器人進行廣告欺詐，但並非總是如此——詐騙者可以使用多種方法來誘騙廣告商和廣告網路向他們付款。使用機器人的廣告欺詐通常是點擊欺詐。

有哪些類型的線上廣告欺詐？

網路罪犯可以透過多種方式進行廣告欺詐。其中一些方法包括：

隱藏廣告： 這是指廣告以使用者實際上看不到的方式顯示。這種欺詐針對的是根據展示次數（檢視次數）而不是點擊次數付費的廣告網路。

這是指廣告以使用者實際上看不到的方式顯示。這種欺詐針對的是根據展示次數（檢視次數）而不是點擊次數付費的廣告網路。 點擊劫持：這是指攻擊者將一個廣告的點擊重新導向為對另一個廣告的點擊，從而有效地「竊取」點擊。要使這種欺詐攻擊起作用，攻擊者必須入侵使用者的電腦、廣告發佈商的網站或代理伺服器。

虛假應用程式安裝：廣告通常顯示在應用程式中，尤其是行動應用程式。為實施這種欺詐，一群人（通常在「點擊農場」*中）安裝應用程式數千次，並與它們進行大量互動。

殭屍網路廣告欺詐：詐騙者可以使用殭屍網路對一個廣告產生數千次虛假點擊，或對顯示廣告的網站進行虛假造訪。有關其運作原理的更多資訊，請參閱下文。

*點擊農場是一群低薪工人，他們通常在詐騙者或網路攻擊者的指導下集體點擊目標連結。

機器人驅動的廣告欺詐如何運作？

詐騙者可以使用點擊機器人，對出現在詐騙者擁有的資產上的數位廣告產生虛假點擊，從而為他們創造收入。

點擊機器人被程式設計為模仿真實使用者並點擊某些連結。通常，這些機器人分佈在殭屍網路中的多個裝置上，從而表現得更具合法性。因為每個機器人來自不同的裝置，從而各自有一個不同的 IP 位址。

殭屍網路是一組被攻擊者入侵的網際網路連接裝置。每台裝置上都會安裝一個機器人，可能還有其他惡意軟體。

廣告欺詐與點擊欺詐有何關係？

通常，廣告欺詐是一種點擊欺詐類型。點擊欺詐是一個更廣泛的字詞，涵蓋虛假點擊的各種使用案例。它通常由點擊機器人或點擊農場執行，社交媒體機器人也可能執行點擊欺詐。詳細瞭解點擊欺詐。

機器人管理如何偵測和防止廣告欺詐？

Cloudflare 機器人管理可以使用機器學習根據基線判斷使用者行為，並識別可能實際上是機器人的「使用者」。該解決方案可以篩選掉惡意機器人活動，同時允許真實使用者和善意機器人繼續像往常一樣與 Web 資產互動。

小型網站可以透過 Cloudflare Pro 和 Business 方案中提供的超級機器人抵禦模式，獲得對廣告欺詐更多的可見度和控制。