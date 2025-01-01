什麼是社交媒體機器人？| 社交媒體機器人定義

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什麼是社交媒體傀儡程式？

從廣義上講，社交媒體機器人是用於參與社交媒體的自動化程式。這些機器人以部分或完全自主的方式行事，並且通常設計用於模仿人類使用者。雖然存在善意的社交媒體機器人，但許多社交媒體機器人都被從來進行不誠實和邪惡的行為。一些估計表明，這些惡意機器人在社交媒體上的所有帳戶中佔相當大的比例。

社交媒體機器人和聊天機器人有什麼區別？

雖然這些字詞有時可以互換使用，但聊天機器人是可以獨立進行對話的機器人，而社交媒體機器人不一定具有這種能力。聊天機器人能夠回應使用者輸入，但社交媒體機器人不需要「知道」如何交談。事實上，許多社交媒體機器人根本不使用語言進行交流；它們只執行更簡單的互動，例如提供「關注」和「點讚」。

由於只需要更少的人工管理，社交媒體機器人的存在規模也比聊天機器人大得多。聊天機器人通常需要一個人甚至一個團隊來維護其功能。另一方面，社交媒體機器人的管理要簡單得多，通常一個人就可以管理數百甚至數千個社交媒體機器人。

社交媒體機器人有什麼用途？

一些社交媒體機器人提供有用的服務，例如天氣更新和體育比分。這些「善意」社交媒體機器人已明確被標識為機器人，與它們互動的人也都知道這一點。然而，大量的社交媒體機器人是偽裝成人類使用者的惡意機器人。

惡意社交媒體機器人可用於多種目的：

人為地放大一個人或一場運動的受歡迎程度： 擁有數百萬社交媒體粉絲的個人或組織可以被認為很重要或很有影響力。社交媒體機器人的一個主要使用案例是提高其他帳戶的表面受歡迎程度。這些粉絲機器人可以在黑市上買賣，更有說服力的機器人可以賣到更高的價格。

擁有數百萬社交媒體粉絲的個人或組織可以被認為很重要或很有影響力。社交媒體機器人的一個主要使用案例是提高其他帳戶的表面受歡迎程度。這些粉絲機器人可以在黑市上買賣，更有說服力的機器人可以賣到更高的價格。 影響選舉： 同行評審期刊 First Monday 的一項研究發現，在 2016 年美國總統大選前一天，社交媒體上多達 20% 的政治討論是由大約 400,000 個社交媒體機器人產生的。

同行評審期刊 First Monday 的一項研究發現，在 2016 年美國總統大選前一天，社交媒體上多達 20% 的政治討論是由大約 400,000 個社交媒體機器人產生的。 操縱金融市場： 社交媒體機器人也可以用來影響金融市場。例如，機器人帳戶可以在社交媒體上發佈大量捏造的公司正面或負面新聞，試圖操縱股價的方向。

社交媒體機器人也可以用來影響金融市場。例如，機器人帳戶可以在社交媒體上發佈大量捏造的公司正面或負面新聞，試圖操縱股價的方向。 放大網路釣魚攻擊： 網路釣魚攻擊依賴於攻擊者獲得受害者的信任。虛假的社交媒體粉絲和社交互動有助於說服受害者去相信騙子他。

網路釣魚攻擊依賴於攻擊者獲得受害者的信任。虛假的社交媒體粉絲和社交互動有助於說服受害者去相信騙子他。 傳播垃圾內容： 社交媒體機器人通常透過向社交網路傳送帶有商業網站連結的垃圾內容，來實現非法廣告目的。

社交媒體機器人通常透過向社交網路傳送帶有商業網站連結的垃圾內容，來實現非法廣告目的。 阻礙言論自由：在 2010-2012 年阿拉伯之春 (Arab Spring) 運動期間，政府機構使用 Twitter* 機器人來淹沒社交媒體餽送。這些機器人被用來故意壓制抗議者和行動主義者的資訊。

*Twitter 現在更名為 X。

有多少社交媒體帳戶實際上是社交媒體機器人？

Twitter 高管曾在美國國會證實，多達 5% 的 Twitter 帳戶由機器人操控。應用對數來探究機器人行為的專家發現，這個數字可能接近 15%。這個數字可能也適用於其他社交平台。

準確指出有多少社交媒體帳戶是機器人帳戶並不容易，因為很多機器人都是為了模仿人類帳戶而設計的。在許多情況下，人類無法區分機器人帳戶和合法的人類帳戶。

如何區分社交媒體機器人和真實使用者？

雖然一些社交媒體機器人非常明顯地表現出非人類行為，但沒有萬無一失的方法可以識別更複雜的機器人帳戶。雷丁大學系統工程學院的一項研究發現，研究中 30% 的人可能會被欺騙，相信社交媒體機器人帳戶是由真人操控。

在某些情況下，很難發現機器人。例如，一些機器人使用之前被攻擊者劫持的真實使用者帳戶。這些被劫持的機器人帳戶具有非常令人信服的圖片、帖子歷程記錄和社交網路。事實上，即使是一個沒有被劫持的帳戶也可以建立一個真實的社交網路：一項研究發現，五分之一的社交媒體使用者總是接受陌生人的好友請求。

雖然即使對於專家來說也很難發現一些最進階的社交媒體機器人，但有一些策略可以識別一些不太複雜的機器人帳戶。其中包括：

如何阻止社交媒體機器人

沒有簡單的方法可以擺脫惡意的社交媒體機器人。儘管有些人呼籲社交媒體平台對帳戶建立提出更嚴格的要求，但社交平台對此猶豫不決，因為：

雖然社交網路可能會使用機器人管理解決方案封鎖部分機器人，但使用者仍需要在社交媒體上保持警惕，因為社交媒體機器人是一個持續存在的問題。