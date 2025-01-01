什麼是社交媒體機器人？| 社交媒體機器人定義

社交媒體機器人是自動化的社交媒體帳戶。有些是良性的，但大多數是出於惡意和操縱目的。
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從廣義上講，社交媒體機器人是用於參與社交媒體的自動化程式。這些機器人以部分或完全自主的方式行事，並且通常設計用於模仿人類使用者。雖然存在善意的社交媒體機器人，但許多社交媒體機器人都被從來進行不誠實和邪惡的行為。一些估計表明，這些惡意機器人在社交媒體上的所有帳戶中佔相當大的比例。
雖然這些字詞有時可以互換使用，但聊天機器人是可以獨立進行對話的機器人，而社交媒體機器人不一定具有這種能力。聊天機器人能夠回應使用者輸入，但社交媒體機器人不需要「知道」如何交談。事實上，許多社交媒體機器人根本不使用語言進行交流；它們只執行更簡單的互動，例如提供「關注」和「點讚」。
由於只需要更少的人工管理，社交媒體機器人的存在規模也比聊天機器人大得多。聊天機器人通常需要一個人甚至一個團隊來維護其功能。另一方面，社交媒體機器人的管理要簡單得多，通常一個人就可以管理數百甚至數千個社交媒體機器人。
一些社交媒體機器人提供有用的服務，例如天氣更新和體育比分。這些「善意」社交媒體機器人已明確被標識為機器人，與它們互動的人也都知道這一點。然而，大量的社交媒體機器人是偽裝成人類使用者的惡意機器人。
惡意社交媒體機器人可用於多種目的：
*Twitter 現在更名為 X。
Twitter 高管曾在美國國會證實，多達 5% 的 Twitter 帳戶由機器人操控。應用對數來探究機器人行為的專家發現，這個數字可能接近 15%。這個數字可能也適用於其他社交平台。
準確指出有多少社交媒體帳戶是機器人帳戶並不容易，因為很多機器人都是為了模仿人類帳戶而設計的。在許多情況下，人類無法區分機器人帳戶和合法的人類帳戶。
雖然一些社交媒體機器人非常明顯地表現出非人類行為，但沒有萬無一失的方法可以識別更複雜的機器人帳戶。雷丁大學系統工程學院的一項研究發現，研究中 30% 的人可能會被欺騙，相信社交媒體機器人帳戶是由真人操控。
在某些情況下，很難發現機器人。例如，一些機器人使用之前被攻擊者劫持的真實使用者帳戶。這些被劫持的機器人帳戶具有非常令人信服的圖片、帖子歷程記錄和社交網路。事實上，即使是一個沒有被劫持的帳戶也可以建立一個真實的社交網路：一項研究發現，五分之一的社交媒體使用者總是接受陌生人的好友請求。
雖然即使對於專家來說也很難發現一些最進階的社交媒體機器人，但有一些策略可以識別一些不太複雜的機器人帳戶。其中包括：
沒有簡單的方法可以擺脫惡意的社交媒體機器人。儘管有些人呼籲社交媒體平台對帳戶建立提出更嚴格的要求，但社交平台對此猶豫不決，因為：
雖然社交網路可能會使用機器人管理解決方案封鎖部分機器人，但使用者仍需要在社交媒體上保持警惕，因為社交媒體機器人是一個持續存在的問題。