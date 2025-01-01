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什麼是聊天機器人？

聊天機器人是一種電腦程式，設計用於在基於語音或文字的對話中與人類進行互動。聊天機器人有許多有用的應用程式，例如個人數位助理和客戶支援機器人。不幸的是，聊天機器人也可能被用於惡意目的，例如傳播垃圾內容。

聊天機器人如何運作？

在功能方面，有兩種主要的聊天機器人類型：基於規則的聊天機器人和人工智慧 (AI) 聊天機器人。

基於規則的聊天機器人

這些機器人根據其設計者建立的一組固定規則提供回應。這些機器人通常會掃描輸入（使用者鍵入或說出的文字）中的關鍵字，並根據這些關鍵字提供回應。

例如，一個人可以告訴一個基於規則的聊天機器人：「我對即將到來的籃球比賽感到非常期待。」機器人可以對「籃球」和「遊戲」等關鍵字作出回應，然後回復：「告訴我你最喜歡的籃球隊。」

儘管基於規則的聊天機器人遵循一組簡單的規則採取動作，但它們通常足以有效地通過許多基本互動的圖靈測試*。但是，在深入對話方面，AI 聊天機器人可能更有說服力。

*圖靈測試由著名電腦科學家艾倫·圖靈 (Alan Turing) 建立，是對機器展示人類行為能力的測試。如果一個人無法分辨他們是在與人還是與機器互動，那麼這台機器就被稱為通過了圖靈測試。

AI 聊天機器人

AI 聊天機器人利用機器學習技術，在與人互動的同時進行學習。AI 聊天機器人設計為能夠理解語言，而不僅僅是識別關鍵字。AI 聊天機器人的吸引力在於，它們可以更有效地模仿現實人類的對話。但 AI 聊天機器人的設計和管理也更具挑戰性，並且需要大量資料和運算資源來訓練。此外，這些機器人的設計缺陷可能會導致一些奇怪和不需要的行為。

近年來，大型語言模型 (LLM) 已越來越多地用於支援 AI 聊天機器人。LLM 是一種可以解釋和產生文字的 AI 程式，擅長模仿人類的文字產生能力。

聊天機器人有哪些用途是？

目前，聊天機器人最流行的用途是客戶支援和數位個人助理。還有其他幾種用途越來越受歡迎。

客戶支援聊天機器人

這些機器人通常出現在網站和 Web 應用程式中。它們的能力範圍很廣，包括引導使用者到產品頁面和支援文章，以及透過複雜的技術解決方案來逐步引導客戶等。這種機器人器通常用於取代已知會導致客戶不滿的自動電話菜單。

數位個人助理

數位個人助理 (DPA) 是語音操作的聊天機器人，設計用於為人們執行管理任務，例如建立日曆約會，以及瀏覽網路以查找資訊，例如天氣。常見範例包括 Google 的 Assistant、Amazon 的 Alexa 和 Apple 的 Siri。

許多 DPA 提供額外的有用功能，例如遊戲、音樂、控制智慧家居裝置（例如支援 Wifi 的恒溫器），甚至提供陪伴。

聊天機器人的其他用途

聊天機器人還有其他幾種新穎的用途，這些用途越來越受歡迎。其中包括：

情感支援機器人：這些是為治療用途而設計的機器人。它們提供陪伴，讓使用者有一個地方來傾訴自己的問題以及慶祝勝利和里程碑。

益智玩具：設計用於幫助兒童培養語言技能的聊天機器人增強玩具市場不斷增長。例如，現在有一種帶有內建聊天機器人的芭比娃娃。

內部流程：一些公司開始使用聊天機器人來協助實現內部流程。例如，人力資源聊天機器人正變得非常普遍。

是否存在惡意聊天機器人？

就像有善意機器人和惡意機器人一樣，也有善意和惡意的聊天機器人。惡意聊天機器人的一些常見範例包括：

垃圾內容聊天機器人 ：這些是社交媒體聊天機器人，設計用於查找對話以在其中插入令人討厭的廣告。通常，這些機器人的設定檔使它們看起來像真實的人。

：這些是社交媒體聊天機器人，設計用於查找對話以在其中插入令人討厭的廣告。通常，這些機器人的設定檔使它們看起來像真實的人。 騷擾機器人 ：聊天機器人有時用於在線騷擾和欺淩。這些機器人可能用令人討厭的訊息和評論淹沒使用者，試圖讓受害者覺得有大量的真實使用者騷擾他們。

：聊天機器人有時用於在線騷擾和欺淩。這些機器人可能用令人討厭的訊息和評論淹沒使用者，試圖讓受害者覺得有大量的真實使用者騷擾他們。 虛假資訊聊天機器人 ：這些機器人用於透過社交媒體帖子和直接訊息傳播虛假資訊。人們高度懷疑 2016 年美國總統大選前幾年使用了這種機器人，以試圖左右公眾輿論。

：這些機器人用於透過社交媒體帖子和直接訊息傳播虛假資訊。人們高度懷疑 2016 年美國總統大選前幾年使用了這種機器人，以試圖左右公眾輿論。 中斷緊急服務 ：聊天機器人也可能導致緊急服務中斷。例如，電話聊天機器人可用於侵占緊急回應線路（911 和 999 等）。這種破壞符合網路恐怖主義的標準，許多緊急服務部門正在加強其安全性以應對此類攻擊。

如何阻止惡意聊天機器人

機器人管理服務可用於嗅探惡意機器人流量，並防止其到達網站或應用程式。Cloudflare 機器人管理就是一項此類服務，它利用來自數百萬個網際網路資產的資料來幫助識別惡意機器人並阻止它們。小型網站還可以使用超級機器人抵禦模式封鎖惡意機器人，該模式在 Cloudflare Pro 和 Business 方案中提供。