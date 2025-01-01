什麼是機器人攻擊？

機器人攻擊是一種攻擊類型，它使用腳本（稱為漫遊器）來使目標超載流量，擾亂站點，竊取數據，進行欺詐性購買或其他惡意活動。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 解釋什麼是機器人攻擊
  • 瞭解機器人攻擊如何運作
  • 瞭解如何防止機器人攻擊

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什麼是機器人攻擊？

機器人攻擊是一種網絡攻擊，它使用自動腳本破壞網站，竊取數據，進行欺詐性購買或執行其他惡意操作。 這些攻擊可以針對許多不同的目標進行部署，例如網站、伺服器、 API和其他端點。 這些攻擊的目的可能會有所不同，但通常包括竊取敏感信息或對目標的基礎設施造成損壞。

機器人攻擊可能會破壞企業，從而導致組織重大且昂貴的停機時間、收入損失和聲譽損失。

什麼是傀儡程式？

人是「機器人」的簡稱，是一種軟體程式，旨在自動執行重複性和針對性的任務，可以幫助組織簡化流程並提高營運效率。 例如，搜索引擎機器人索引網站以幫助提供準確的搜索結果，而客戶服務機器人則旨在回答常見問題並解決常見問題。

機器人也可以設計用於惡意目的並造成重大傷害。 例如，惡意軟件漫遊器可以感染計算機並竊取敏感信息。 機器人還可以執行 分佈式拒絕服務（DDoS） 攻擊，以壓倒流量的網站並將其脫機。

機器人通常由其他名稱稱引用，例如蜘蛛，爬蟲或網絡漫遊器。

機器人攻擊有哪些不同類型？

有許多類型的機器人攻擊，所有這些都是針對特定目的而設計的。 任何機器人違反網站服務條款或網站 Robots.txt 規則的行為都被視為是惡意的。

機器人攻擊包括：

  • 憑據填充 是指攻擊者使用被盜的登錄憑據來訪問另一個網站的時候。 機器人嘗試從各種裝置類型和 IP 位址進行多次同時登入，藉此規避 Web 應用程式登入表單中現有的內建安全功能。 目標是將漫遊器嘗試與典型的登錄流量融合在一起。
  • 網頁/內容抓取 是指機器人從網站下載（或「抓取」）內容以在將來的攻擊中使用它的時候。 網站抓取工具機器人發送一系列 HTTP GET 請求，並複製和保存信息-所有這些都在幾秒鐘內完成。
  • DoS 和 DDoS 攻擊 是透過連接網際網路的機器 (例如電腦或 IoT 裝置) 的網路進行。 一旦網絡被感染，攻擊者會向每個機器人發送遠程指令來壓倒服務器或網絡，從而導致中斷和停機。
  • 暴力密碼破解 是指使用漫遊器通過嘗試所有可能的密碼組合或破解加密密鑰來攻擊和滲透受保護帳戶的攻擊，以獲得未經授權的訪問敏感數據。
  • 點擊欺詐 是指攻擊者針對每次點擊付費廣告，以通過虛假點擊提高網頁的搜索排名。 機器人假裝成合法訪客，並點擊廣告、按鈕或其他超連結。 通過模仿人類的行為模式，它可能會欺騙平台或服務，以認為真正的用戶正在與鏈接進行交互。

為什麼會發生機器人攻擊？

發生機器人攻擊的原因有很多。攻擊者可能會使用機器人攻擊來竊取財務或個人資訊，然後將這些資訊在暗網上出售以獲取利潤。機器人攻擊還可用於攻擊 Web 服務，例如電子商務網站或社交媒體平台，導致服務中斷並可能導致財務損失。在某些情況下，機器人攻擊可能會被用來透過勒索軟體向受害者勒索金錢。最後，機器人攻擊可能是由駭客活動分子發動的，目的是破壞特定組織或政府實體的運作。

公司如何防止機器人攻擊？

公司可以使用幾種策略來防止機器人攻擊。 防止認證填充的一種有效方法是實施 多因素身份驗證（MFA），這要求用戶在授予訪問權限之前提供兩種或多種形式的身份。 這使得只有授權的用戶才能訪問敏感或機密信息。 添加 MFA 可以防止憑證填充或暴力密碼破解。

防止機器人攻擊的另一種方法是策劃允許列表和阻止列表。 允許清單包含核可的 IP 位址清單，而封鎖清單則包含拒絕的 IP 位址清單，例如與 Bot 攻擊相關聯的 IP 位址。 這有助於防止惡意機器人流量到達網際網路資產。

最後，使用機器人管理軟體可以透過行為分析、機器學習和指紋識別來幫助即時偵測和防止機器人攻擊。機器人管理解決方案（例如 Cloudflare 機器人管理）使用行為分析來識別和偵測流量模式中的異常。然後，該軟體使用機器學習來混合這些資料並訓練機器人緩解程式來識別惡意活動。

Cloudflare Bot Management 能夠有效地從不良的機器人身上識別出良好的機器人，同時協助保護網際網路資產免受各種機器人攻擊的可用資料。 了解 Cloudflare 機器人管理如何協助發現和封鎖惡意機器人行為。

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