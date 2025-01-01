複製文章連結

什麼是機器人攻擊？

機器人攻擊是一種網絡攻擊，它使用自動腳本破壞網站，竊取數據，進行欺詐性購買或執行其他惡意操作。 這些攻擊可以針對許多不同的目標進行部署，例如網站、伺服器、 API和其他端點。 這些攻擊的目的可能會有所不同，但通常包括竊取敏感信息或對目標的基礎設施造成損壞。

機器人攻擊可能會破壞企業，從而導致組織重大且昂貴的停機時間、收入損失和聲譽損失。

什麼是傀儡程式？

機 器人是「機器人」的簡稱，是一種軟體程式，旨在自動執行重複性和針對性的任務，可以幫助組織簡化流程並提高營運效率。 例如，搜索引擎機器人索引網站以幫助提供準確的搜索結果，而客戶服務機器人則旨在回答常見問題並解決常見問題。

機器人也可以設計用於惡意目的並造成重大傷害。 例如，惡意軟件漫遊器可以感染計算機並竊取敏感信息。 機器人還可以執行 分佈式拒絕服務（DDoS） 攻擊，以壓倒流量的網站並將其脫機。

機器人通常由其他名稱稱引用，例如蜘蛛，爬蟲或網絡漫遊器。

機器人攻擊有哪些不同類型？

有許多類型的機器人攻擊，所有這些都是針對特定目的而設計的。 任何機器人違反網站服務條款或網站 Robots.txt 規則的行為都被視為是惡意的。

機器人攻擊包括：

為什麼會發生機器人攻擊？

發生機器人攻擊的原因有很多。攻擊者可能會使用機器人攻擊來竊取財務或個人資訊，然後將這些資訊在暗網上出售以獲取利潤。機器人攻擊還可用於攻擊 Web 服務，例如電子商務網站或社交媒體平台，導致服務中斷並可能導致財務損失。在某些情況下，機器人攻擊可能會被用來透過勒索軟體向受害者勒索金錢。最後，機器人攻擊可能是由駭客活動分子發動的，目的是破壞特定組織或政府實體的運作。

公司如何防止機器人攻擊？

公司可以使用幾種策略來防止機器人攻擊。 防止認證填充的一種有效方法是實施 多因素身份驗證（MFA），這要求用戶在授予訪問權限之前提供兩種或多種形式的身份。 這使得只有授權的用戶才能訪問敏感或機密信息。 添加 MFA 可以防止憑證填充或暴力密碼破解。

防止機器人攻擊的另一種方法是策劃允許列表和阻止列表。 允許清單包含核可的 IP 位址清單，而封鎖清單則包含拒絕的 IP 位址清單，例如與 Bot 攻擊相關聯的 IP 位址。 這有助於防止惡意機器人流量到達網際網路資產。

最後，使用機器人管理軟體可以透過行為分析、機器學習和指紋識別來幫助即時偵測和防止機器人攻擊。機器人管理解決方案（例如 Cloudflare 機器人管理）使用行為分析來識別和偵測流量模式中的異常。然後，該軟體使用機器學習來混合這些資料並訓練機器人緩解程式來識別惡意活動。

Cloudflare Bot Management 能夠有效地從不良的機器人身上識別出良好的機器人，同時協助保護網際網路資產免受各種機器人攻擊的可用資料。 了解 Cloudflare 機器人管理如何協助發現和封鎖惡意機器人行為。