網際網路機器人是如何構建的？

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「機器人」是什麼意思？

網際網路機器人是在網路上執行的電腦程式。機器人被程式設計為自動執行某些動作，例如爬行網頁、與使用者聊天或嘗試入侵使用者帳戶。

與工廠中使用的製造機器人或機器人愛好者構建的「戰鬥機器人」不同，網際網路中的機器人實際上只是帶有資料庫的幾行程式碼。另一種說法是，網際網路機器人是對電腦的一組指令，加上資訊的集合。大多數機器人的設計相當簡單，但有些機器人更複雜，並使用人工智慧 (AI) 試圖模仿人類行為。

對於大多數開發人員來說，編寫機器人相當容易，有時甚至對於非開發人員也是如此。這是機器人在網際網路上如此普遍的原因之一。在某些情況下，甚至不需要編寫實際的程式碼行就可以建立機器人。例如，Twitter 為使用者提供了一個視覺化介面來建立在社交網路上發推、轉發、點讚和執行其他動作的機器人。

網際網路機器人有哪些主要元件？

機器人的架構通常包括以下內容：

應用程式邏輯

資料庫

API 整合

應用程式邏輯是機器人開發人員編寫並由電腦執行的可執行、機器可讀程式碼。上面的聊天機器人程式碼範例屬於此類別。

資料庫是一個資料集合，機器人從中提取資料，以便知道要執行的動作。機器人可以將其他資訊儲存到其資料庫中，例如當 Web 剽竊機器人從網站下載內容時。

API 允許機器人使用外部功能，而無需開發人員編寫它們。開發人員所要做的就是將正確的命令新增到程式碼中，機器人將根據需要叫用 API。

（API 可用於整合其他人已經建置的複雜軟體功能。將 API 視為在編寫應用程式時避免「重新發明輪子」的一種方式。例如，聊天機器人可以使用天氣應用程式的 API 為使用者提供有關天氣的詳細資訊（如果他們要求的話）。這樣，聊天機器人就不需要追蹤天氣本身，它只需叫用外部天氣應用程式的 API 即可。

與使用者更習慣與之互動的應用程式不同，大多數機器人沒有使用者介面。這是因為網際網路上的機器人通常與網頁、應用程式和 API 互動，而不是與使用者（儘管它們可以透過聊天、社交媒體和其他通道與使用者互動）。

網站和應用程式如何處理過多的機器人流量爬？

由於機器人的建立相對簡單，因此它們在網際網路上非常普遍——大約一半的網際網路流量來自機器人，包括善意機器人和惡意機器人。

像網路爬蟲機器人和聊天機器人之類的部分機器人，對於幫助網際網路正常運作以及使用者找到所需資訊至關重要。但是，過多的機器人流量可能會使 Web 資產的原始伺服器不堪重負，惡意機器人可能發起各種網路攻擊。為了防止這些情況發生，網站和 Web 應用程式可以戰略性地使用 robots.txt 檔案，實作速率限制並利用機器人管理解決方案。

想要更深入地瞭解機器人開發？請參閱這篇有關如何編寫無伺服器聊天機器人的部落格文章。