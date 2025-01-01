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什麼是人工智慧 (AI) 幻覺？

人工智慧 (AI) 幻覺是指生成式 AI 模型輸出的虛假或不準確資訊。這些錯誤往往隱藏在看似合乎邏輯或其他方面正確的內容中。隨著生成式 AI 和大型語言模型 (LLM) 的使用越來越廣泛，人們已經觀察到許多 AI 幻覺的案例。

「幻覺」這個詞是比喻性的，AI 模型實際上並不會像精神異常的人類那樣真的產生幻覺，而是指它們會根據提示詞產生與現實不符的意外輸出。它們可能會錯誤識別模式、誤解上下文，或從有限或有偏見的資料中獲取這些意外輸出。

一些記錄在案的 AI 幻覺範例包括：

一個 AI 模型被提示撰寫有關 Tesla 季度業績的文章，並產生了一篇連貫的文章，但其中包含虛假的財務資訊

一名律師利用 LLM 為一樁法律案件提供支援材料，但該 LLM 引用了其他並不存在的法律案件

Google 的 Gemini 影像產生工具在 2024 年的一段時間內經常產生與歷史不符的影像

雖然 AI 有許多使用案例和現實世界應用，但在許多情況下，AI 模型容易產生幻覺，這意味著不能在沒有人類監督的情況下完全依賴 AI。

生成式 AI 如何運作？

所有 AI 模型都由訓練資料和演算法組成。在 AI 的語境中，演算法是一組規則，規定了電腦程式應如何加權或評估某些屬性。AI 演算法包含數十億個參數，即關於如何評估屬性的規則。

生成式 AI 需要訓練資料，因為它透過數百萬（或數十億、數萬億）個範例來學習。從這些範例中，生成式 AI 模型可以學習識別資料集中項目之間的關係——通常使用將資料儲存為向量的向量資料庫，使模型能夠量化和測量資料項目之間的關係。（「向量」是不同資料類型的數位表示，包括文字或影像等非數學類型。）

模型訓練完成後，它會根據收到的提示詞不斷完善其輸出。其開發人員還會針對更具體的用途對該模型進行微調，繼續改變演算法的參數，或者使用低秩適應 (LoRA) 等方法來快速調整模型以適應新的用途。

總而言之，最終將得出一個模型，它可以根據之前饋入的樣本產生文字或影像，從而回應人類的提示詞。

然而，人類提示詞的複雜程度可能差異巨大，並會導致模型出現意外的行為，因為模型不可能為所有可能的提示詞做好準備。而且，即使在大量的訓練和微調之後，模型也可能會誤解或曲解概念和項目之間的關係。意外的提示和對模式的錯誤感知可能導致 AI 產生幻覺。

什麼會導致 AI 產生幻覺？

訓練資料的來源：審查訓練資料並非易事，因為 AI 模型需要的資料太多，人類無法審查全部。未經審查的訓練資料可能不正確或在某個方向上權重過大。想像一下，一個 AI 模型被訓練來寫賀卡，但它的訓練資料集最終主要包含生日賀卡，而開發人員對此並不知情。因此，它可能會在不適當的情境下生成快樂或有趣的資訊，例如當被提示寫一張「早日康復」的祝福卡時。

生成式 AI 設計的固有局限性：AI 模型利用概率來「預測」哪些文字或視覺元素可能會一起出現。統計分析可以協助電腦建立看似合理的內容——更有可能被人類理解的內容。但統計分析是一個數學過程，可能會錯過一些語言和含義的細微差別，從而導致幻覺。

缺乏對現實世界的直接體驗：如今的 AI 程式無法偵測在外部現實中某件事是「真」還是「假」。例如，人類可以透過實驗來確定某個科學原理的對錯，而 AI 目前只能在預先存在的內容上進行自我訓練，而不能直接在實際宇宙中進行訓練。因此，它很難區分準確和不準確的資料，尤其是在它自己的回應中。

難以理解上下文：AI 只看文字資料，可能無法理解文化或情感背景，導致產生不相關的回應和 AI 幻覺。例如，諷刺可能會讓 AI 感到困惑（甚至人類也經常將諷刺與事實混淆）。

偏見：如果資料集不夠廣泛，所使用的訓練資料可能會導致內在偏見。偏見可能會使 AI 模型傾向於給出某些類型的答案，甚至可能導致種族或性別刻板印象的傳播。

針對模型的攻擊：惡意者可以使用提示詞插入攻擊來改變生成式 AI 模型感知提示和產生結果的方式。一個廣為人知的範例發生在 2016 年，當時 Microsoft 推出了聊天機器人 Tay，但由於 Twitter（現為 X）使用者向其提供扭曲其回應的資訊，該機器人在一天之內就開始產生種族主義和性別歧視內容。從那時起，AI 模型變得更加精密，但仍然容易受到此類攻擊。

過度擬合：如果 AI 模型在其初始訓練資料集上訓練過多，它可能會失去概括、偵測趨勢或從新資料中得出準確結論的能力。它還可能偵測到訓練資料中實際上並不重要的模式，導致一些不太明顯的錯誤，直到向其輸入新資料才能發現這些錯誤。這些情況稱為「過度擬合」：模型與其訓練資料的擬合程度過高。舉一個過度擬合的範例，在 COVID-19 疫情期間，根據醫院 COVID 患者的掃描結果訓練的 AI 模型開始識別不同醫院使用的文字字型，並將該字型視為 COVID 診斷的預測因素。對於生成式 AI 模型，過度擬合可能會導致幻覺。

AI 開發人員如何防止 AI 幻覺？

雖然開發人員可能無法完全消除 AI 幻覺，但他們可以採取一些具體步驟來減少幻覺和其他不準確之處。

更多的資料和更好的資料： 來自各種來源的大型資料集有助於消除偏見，並協助模型學會從更多種類的資料中偵測趨勢和模式。

來自各種來源的大型資料集有助於消除偏見，並協助模型學會從更多種類的資料中偵測趨勢和模式。 避免過度擬合： 開發人員應儘量不要在一個資料集上對 AI 模型訓練太多。

開發人員應儘量不要在一個資料集上對 AI 模型訓練太多。 廣泛的測試： 應該在各種上下文中以及使用意料之外的提示詞對 AI 模型進行測試。

應該在各種上下文中以及使用意料之外的提示詞對 AI 模型進行測試。 使用專為使用案例設計的模型： 例如，LLM 聊天機器人可能不適合回答有關醫學研究的事實查詢。

例如，LLM 聊天機器人可能不適合回答有關醫學研究的事實查詢。 持續改進： 即使是最精細的模型也可能存在盲點。AI 模型應該繼續從收到的提示詞中學習（並進行驗證以幫助防止提示詞插入攻擊）。

即使是最精細的模型也可能存在盲點。AI 模型應該繼續從收到的提示詞中學習（並進行驗證以幫助防止提示詞插入攻擊）。 為生成式 AI 聊天機器人設定保護措施：Retrieval Augmented Generation (RAG) 聊天機器人有權存取公司特定資料以增強回應，但它仍然可能產生幻覺。開發人員可以實施一些保護措施，例如指示聊天機器人在無法找到答案時傳回「我沒有足夠的資訊來回答該問題」，而不是編造答案。

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