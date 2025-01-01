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什麼是 AI 推理？

在人工智慧 (AI) 領域，推理是使用經過訓練的機器學習模型*從全新資料中得出結論的過程。能夠進行推理的 AI 模型無需所需結果的範例即可進行推理。換句話說，推理是 AI 模型的實際應用。

AI 推理的一個範例是自動駕駛汽車，即使在以前從未行駛過的道路上，它也能夠識別停車標誌。在新的環境中識別這個停車標誌的過程就是推理。

另一個範例：使用職業運動員過去表現進行訓練的機器學習模型，可能能夠在特定運動員簽訂合約之前預測其未來表現。這種預測也是一種推理。

*機器學習是人工智慧的一種。

AI 推理與訓練

訓練 是 AI 模型的第一階段。訓練可能涉及反覆試驗的過程，或展示所需輸入和輸出的模型範例的過程，或兩者兼而有之。

是 AI 模型的第一階段。訓練可能涉及反覆試驗的過程，或展示所需輸入和輸出的模型範例的過程，或兩者兼而有之。 推理是 AI 訓練之後的過程。模型訓練得越好，調整得越精細，其推理就越好——儘管它們永遠不能保證完美。

為了能夠辨識新地點的停車標誌（或預測專業運動員的表現），機器學習模型需要經歷一個訓練過程。對於自動駕駛汽車，其開發人員向模型展示了數千或數百萬張停車標誌影像。執行該模型的車輛甚至可能已經在道路上行駛（有人類駕駛員作為備援），使其能夠從反覆試驗中學習。最終，經過足夠的訓練後，該模型能夠自行識別停車標誌。

AI 推理有哪些用例？

幾乎所有現實世界 AI 應用都依賴 AI 推理。一些最常用的範例包括：

AI 訓練如何進行？

從本質上講，AI 訓練是指向 AI 模型提供大型資料集。這些資料集可以是結構化或非結構化的、有標記或無標記的。某些類型的模型可能需要輸入及其所需輸出的特定範例。其他模型（例如深度學習模型）可能只需要原始資料。最終，模型學會識別模式或相關性，然後它們可以根據新的輸入做出推理。

隨著訓練的進行，開發人員可能需要對模型進行微調。他們會讓模型在完成初始訓練過程後立即提供一些推理，然後修正輸出。想像一下，AI 模型的任務是從寵物相片資料集中識別狗的相片。如果模型識別的是貓的相片，則需要進行一些調整。

AI 在推理與訓練方面的運算能力使用對比情況如何？

AI 程式將電腦的功能擴展到遠遠超出了它們以前的能力。但代價是使用比傳統電腦程式更多的處理能力——就像對一個人來說，解決一個複雜的數學方程式比解決「2 + 2」需要更多的注意力和专注力。

就運算能力而言，訓練 AI 模型可能非常昂貴。但這大體上是一次性支出。理想情況下，在模型經過適當的訓練後，就不再需要進一步訓練。如果確實需要使模型適應新的使用案例，開發人員可以使用低秩適應 (LoRA) 等密集度較低的技術，而不必從頭開始重新訓練模型。

然而，推理會持續進行。如果一個模型正在積極使用中，它就會不斷地將其訓練套用至新資料並做出更多的推理。這需要相當多的運算能力並且可能非常昂貴。

Cloudflare 如何讓開發人員執行 AI 推理？

Cloudflare Workers AI 使開發人員能夠存取全球各地的 GPU 來執行 AI 任務。它與 Vectorize 配合使用，Vectorize 是為機器學習模型產生和儲存嵌入的一種服務。Cloudflare 還提供經濟高效的物件儲存體來維護訓練資料集合——R2，一個零輸出費用的儲存平台。

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