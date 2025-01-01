什麼是遠端存取安全性？

遠端存取安全性讓使用者和裝置能夠從企業網路以外安全地存取內部資源。
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遠端存取安全（有時稱為「安全遠端存取」）包括協助確保只有授權使用者和裝置才能從企業網路外部存取內部資源的技術和程序。隨著遠端和混合式工作的擴展，遠端存取安全性的重要性日益增加。
作為更廣泛的安全轉型的一部分，許多組織都實施了遠端存取安全性功能。過去，企業安全通常使用城堡加護城河模型：網路（「城堡」）內的每個人都可以自由存取資料、應用程式和其他資源。周邊安全措施（包括「護城河」）將其他人拒之門外，阻止他們存取資源——除非警衛決定放下吊橋。
如今，組織每天都有大量員工在城牆外工作。將遠端存取安全功能作為 Zero Trust 安全性模型的一部分進行部署，可讓這些組織更好地支援遠端使用者，而不會讓應用程式和資料面臨風險。
遠端存取安全性可以採用多種功能，包括：
IT 或安全團隊可以設定原則，根據使用者的角色授予他們存取特定資源的權限。例如，在家辦公的財務團隊成員可能被授予存取會計軟體的權限，但無權存取用於修改公司網站的內容管理系統 (CMS)。基於角色的存取原則遵循最低權限原則，該原則主張使用者只能存取他們工作所必需的內容，僅此而已。
這些策略有助於防止內部人員威脅，而且能夠限制外部攻擊者的入侵造成的損害：如果有人竊取員工的憑據，竊賊只能存取有限的資源。
遠端存取安全性需要的遠不止是簡單的使用者名稱和密碼。大多數遠端存取安全性實作都包括多重要素驗證 (MFA)，這要求使用者使用一兩個額外的驗證因素來驗證其身分。使用者可能需要使用透過簡訊傳送的單次密碼、實體 USB 金鑰或面部識別功能。MFA 有助於確保犯罪分子無法僅憑盜取的密碼來存取企業網路。
遠端存取安全性還可以包括適應性驗證或條件存取原則。例如，如果有人從非典型位置登入，他們可能需要重新進行驗證才能獲得資源存取權限。如果他們前往網路攻擊風險較高的國家/地區，他們可能會被阻止存取非常敏感的系統。
一些組織仍在使用傳統的虛擬私人網路 (VPN) 服務。但 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 技術（Zero Trust 安全模型的核心元素）可以更好地保障遠端存取安全。VPN 服務的運作方式類似於過時的城堡加護城河模型：使用者登入後，便可在企業網路中自由活動。相比之下，ZTNA 僅允許連接的使用者和裝置存取他們已請求並被允許存取的資源。
對於遠端使用者來說，單獨登入多個應用程式會嚴重減慢工作流程。單一登入 (SSO) 功能讓使用者只需登入一次即可存取多個軟體即服務 (SaaS) 和內部部署應用程式。
監控和分析使用者和裝置行為的工具能夠對遠端存取安全性提供助益，這些工具可以標記異常或潛在危險的行為。例如，組織可以採用使用者和實體行為分析 (UEBA) 功能、安全服務邊緣 (SSE) 平台、安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統以及擴展偵測和回應 (XDR) 工具。當它們識別出異常行為時，這些工具可以自動封鎖對資源的存取、向管理員發出警示或啟動其他回應。
只要組織中有使用者從公司安全周邊之外存取內部資源，遠端存取安全性就十分重要，這包括以下存取形式：
遠端存取安全性功能可協助組織加強整體安全狀態，同時支援更大的工作靈活性。透過正確的實施，組織可以：
遠端存取安全性的有效性在很大程度上取決於其實施。如果組織未能實施關鍵功能，或未能將遠端存取整合到更大的安全性架構中，則組織可能會遇到安全性漏洞，同時讓使用者感到沮喪並增加管理員的複雜性。
組織可能會遇到以下問題：
仍在使用傳統 VPN 服務進行遠端存取安全的組織會使其網路的很大一部分暴露在外。如果一個攻擊者竊取員工的 VPN 憑據，則該攻擊者可能能夠存取整個企業網路。ZTNA 是更好的 VPN 替代方案，因為它會根據員工的角色和權限限制網路存取。
如果不斷要求使用者以多種方式驗證身分，MFA 可能會令人挫敗。為了改善使用者體驗，管理員可以實施適應性驗證，僅在特定情況下實施 MFA（例如當使用者在非常用位置工作時），並實施 SSO 以減少驗證請求的數量。
一些組織可能會從多個廠商處購買多種解決方案或服務。這樣做會增加管理複雜性，同時也可能留下安全性漏洞。在單一平台內實施遠端存取安全性功能可以減少或消除這些挑戰。
遠端存取安全性功能旨在解決在企業網路週邊之外工作的使用者和裝置的問題。但許多組織也需要管理網路內實體的存取。大多數組織最好實施通用的工具，無論使用者和裝置位於何處，都可滿足需求。
遠端存取功能透過驗證在公司網路之外工作的人員和裝置來支援 Zero Trust 模型。不過，遠端存取功能還不足以實現完整的 Zero Trust 實施。組織還需要實施驗證網路內實體的功能，與遠端存取安全性互相補充。
ZTNA 可以授予人員和裝置存取應用程式的權限，無論這些實體是在公司週邊內部還是外部。除了驗證使用者的身分和角色外，ZTNA 還會評估裝置、使用者的位置、請求的時間和頻率、請求的應用程式和資料以及其他因素。
ZTNA 解決方案提供了一些額外的功能，這些功能對於遠端存取安全性也是必不可少的。例如，它們可以提供 MFA 功能以及與身分識別提供者 (IdP)、SSO 平台或兩者的整合。藉助正確的 ZTNA 解決方案，組織可以加強實體驗證，同時簡化使用者體驗。
身分識別與存取管理 (IAM) 可驗證使用者身分並控制使用者權限。它可以是單一產品，也可以是程序、應用程式、雲端服務和硬體的組合。
IAM 是遠端存取安全性的一個組成部分。但遠端存取安全性側重于遠端使用者，而 IAM 則適用於所有使用者，無論他們在哪裡工作。
Cloudflare 的 ZTNA 服務使組織能夠將遠端存取安全性作為其 Zero Trust 安全性模型的一部分來實施。遠端員工、出差員工、承包商和合作夥伴可以從任何地方安全地連接到公司資源——無論資源是在公司資料中心還是在雲端。瞭解有關 Cloudflare Access 的更多資訊。
Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 是一種安全模型，在授予應用程式存取權限之前會驗證每個使用者和裝置，無論它們是在受信任的安全網路內部還是外部。ZTNA 可透過消除隱式信任、驗證裝置並對所有資源要求持續驗證來增強遠端安全性。ZTNA 還增加了透過受入侵裝置或使用者進行橫向移動的難度：在 ZTNA 中，連接的裝置只能存取其連接的內容，而無法看到網路上的其他任何資源。
內容感知存取控制使用使用者位置、裝置健康狀況和行為模式等即時因素來做出存取決策。這種方法根據當前風險環境調整存取權限，從而實現更有效的安全性。例如，如果突然嘗試從世界另一端進行登入，可能會遭到質詢或拒絕。
裝置狀態評估會先驗證連線裝置是否符合安全性要求，然後才會允許網路存取。作為 Zero Trust 安全性方法的一部分，裝置狀態評估可防止遭入侵或不合規的裝置存取敏感的公司資源。例如，執行過時軟體版本、具有未修補的漏洞、執行不安全的應用程式或以其他方式違反安全性原則的裝置可能會被拒絕存取。
軟體定義邊界 (SDP) 會對未經授權的使用者隱藏網路資源。它在使用者和特定資源之間建立一對一的連線，從而顯著減少攻擊面。
基於身分的分段是一種微分段。它根據應用程式/工作負載身分執行安全性和存取原則。這是減少身處任何位置的攻擊者或惡意內部人員橫向移動可能性的一種方法。