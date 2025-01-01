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什麼是遠端存取安全性？

遠端存取安全（有時稱為「安全遠端存取」）包括協助確保只有授權使用者和裝置才能從企業網路外部存取內部資源的技術和程序。隨著遠端和混合式工作的擴展，遠端存取安全性的重要性日益增加。

作為更廣泛的安全轉型的一部分，許多組織都實施了遠端存取安全性功能。過去，企業安全通常使用城堡加護城河模型：網路（「城堡」）內的每個人都可以自由存取資料、應用程式和其他資源。周邊安全措施（包括「護城河」）將其他人拒之門外，阻止他們存取資源——除非警衛決定放下吊橋。

如今，組織每天都有大量員工在城牆外工作。將遠端存取安全功能作為 Zero Trust 安全性模型的一部分進行部署，可讓這些組織更好地支援遠端使用者，而不會讓應用程式和資料面臨風險。

遠端存取安全性如何運作？

遠端存取安全性可以採用多種功能，包括：

基於角色的存取管理

IT 或安全團隊可以設定原則，根據使用者的角色授予他們存取特定資源的權限。例如，在家辦公的財務團隊成員可能被授予存取會計軟體的權限，但無權存取用於修改公司網站的內容管理系統 (CMS)。基於角色的存取原則遵循最低權限原則，該原則主張使用者只能存取他們工作所必需的內容，僅此而已。

這些策略有助於防止內部人員威脅，而且能夠限制外部攻擊者的入侵造成的損害：如果有人竊取員工的憑據，竊賊只能存取有限的資源。

強大的適應性驗證

遠端存取安全性需要的遠不止是簡單的使用者名稱和密碼。大多數遠端存取安全性實作都包括多重要素驗證 (MFA)，這要求使用者使用一兩個額外的驗證因素來驗證其身分。使用者可能需要使用透過簡訊傳送的單次密碼、實體 USB 金鑰或面部識別功能。MFA 有助於確保犯罪分子無法僅憑盜取的密碼來存取企業網路。

遠端存取安全性還可以包括適應性驗證或條件存取原則。例如，如果有人從非典型位置登入，他們可能需要重新進行驗證才能獲得資源存取權限。如果他們前往網路攻擊風險較高的國家/地區，他們可能會被阻止存取非常敏感的系統。

虛擬私人網路/Zero Trust 網路存取

一些組織仍在使用傳統的虛擬私人網路 (VPN) 服務。但 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 技術（Zero Trust 安全模型的核心元素）可以更好地保障遠端存取安全。VPN 服務的運作方式類似於過時的城堡加護城河模型：使用者登入後，便可在企業網路中自由活動。相比之下，ZTNA 僅允許連接的使用者和裝置存取他們已請求並被允許存取的資源。

單一登入

對於遠端使用者來說，單獨登入多個應用程式會嚴重減慢工作流程。單一登入 (SSO) 功能讓使用者只需登入一次即可存取多個軟體即服務 (SaaS) 和內部部署應用程式。

行為監控和分析

監控和分析使用者和裝置行為的工具能夠對遠端存取安全性提供助益，這些工具可以標記異常或潛在危險的行為。例如，組織可以採用使用者和實體行為分析 (UEBA) 功能、安全服務邊緣 (SSE) 平台、安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統以及擴展偵測和回應 (XDR) 工具。當它們識別出異常行為時，這些工具可以自動封鎖對資源的存取、向管理員發出警示或啟動其他回應。

遠端存取安全性使用案例

只要組織中有使用者從公司安全周邊之外存取內部資源，遠端存取安全性就十分重要，這包括以下存取形式：

遠端和混合員工： 實施遠端存取安全性的主要原因是保護資源，同時支援至少部分時間在公司辦公室外工作的員工。

實施遠端存取安全性的主要原因是保護資源，同時支援至少部分時間在公司辦公室外工作的員工。 出差員工： 即使通常在公司辦公室工作的員工有時也需要出差。遠端存取安全性可以幫助他們存取其在辦公室工作時使用的許多或所有資源。

即使通常在公司辦公室工作的員工有時也需要出差。遠端存取安全性可以幫助他們存取其在辦公室工作時使用的許多或所有資源。 第三方存取：遠端存取安全性可以支援承包商和合作夥伴組織。精細的存取控制可以確保這些使用者及其裝置只能存取特定資源，並且可能只能在有限的時間內存取。

遠端存取安全性有哪些優點？

遠端存取安全性功能可協助組織加強整體安全狀態，同時支援更大的工作靈活性。透過正確的實施，組織可以：