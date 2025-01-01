資料丟失預防 (DLP) 可確保關鍵業務資料或敏感性資料不離開組織的網路且不會受損或被清除。
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資料丟失預防 (DLP) 是一種用於偵測和防止資料外流或資料毀損的策略。許多 DLP 安全性解決方案會分析網路流量和內部「端點」裝置，以識別機密資訊的洩漏或遺失。組織使用 DLP 來保護其機密商務資訊和個人識別資訊 (PII)，這有助於他們遵守行業和資料隱私法規。
資料外流是指資料在未經公司授權的情況下移動。這也稱為資料擠出。DLP 的主要目標是防止資料外流。
資料外流可以透過多種不同的方式發生：
為了防止資料外流，DLP 會追蹤在網路內、員工裝置上以及儲存在公司基礎結構上時的資料移動。然後，它可以傳送警示、變更資料的權限，或者在某些情況下，當資料有離開公司網路的危險時封鎖資料。一些 DLP 安全解決方案甚至可以封鎖 Web 應用程式內的複製和粘貼，以阻止機密資料被複製到不安全的 App 中，或以其他方式未經許可移動。
內部人員威脅：任何有權存取公司系統的人都被視為內部人員。這可能包括員工、前員工、承包商和供應商。有權存取敏感性資料的內部人員可能洩露、損毀或竊取該資料。DLP 可以透過追蹤網路中的敏感性資訊來協助阻止未經授權的轉寄、複製或損毀敏感性資料。
外部攻擊：資料外流通常是網路釣魚或 惡意軟體型攻擊的最終目標。外部攻擊還可能導致永久性資料遺失或毀損，例如在勒索軟體攻擊中，當內部資料被加密且無法存取時。DLP 可協助防止惡意攻擊者成功獲取或加密內部資料。
意外資料暴露：內部人員經常無意中暴露資料，例如，員工可能會將包含敏感性資訊的電子郵件轉寄給外部人員而沒有意識到這一點。與 DLP 安全性阻止內部人員攻擊的方式類似，它可以透過追蹤網路中的敏感性資訊來偵測和防止這種意外資料暴露。
AI 資料曝光：公開可用的 AI 應用程式會將它們收到的輸入新增到資料集並進一步訓練模型。這可能會導致應用程式之後向外部人員洩露資料。AI 工具也可能不符合組織需要遵循的資料法規，如果上傳資料，組織就會不合規。
違反法規：如果企業受通用資料保護條例 (GDPR) 等資料監管框架的約束，那麼資料暴露就是一種違規行為，可能導致罰款和其他處罰。DLP 有助於降低此類違規風險。
DLP 解決方案可以使用多種技術來偵測敏感性資料。其中一些技術包括：
資料丟失預防不僅僅是一種技術解決方案：組織的整個安全性原則應圍繞避免資料丟失展開。除了啟用 DLP 解決方案之外，預防丟失的一些最佳做法還包括：
Cloudflare One 平台具有統一的安全功能（包括 DLP），可保護 Web、SaaS 和私人應用程式中傳輸中、使用中和待用的資料。Cloudflare One 會檢查檔案和 HTTPS 流量中是否存在敏感性資料，並允許客戶設定允許或封鎖原則。Cloudflare One 還整合了遠端瀏覽器隔離 (RBI)，以實現進一步的 DLP 功能，例如限制下載和上傳、鍵盤輸入和列印。瞭解有關 Cloudflare One 的更多資訊。