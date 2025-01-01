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雲端的使用使得確保資料的私密性和安全性變得更加困難，就像在公共場所而不是在私人房間中交談時更難防止陌生人竊聽一樣。

為了充分保護雲端的資料，組織通常也使用基於雲端的安全性服務。有時，他們從不同的廠商處獲得這些服務：使用一個平台用於 DLP，一個用於身分驗證，一個用於反惡意軟體，等等。但是這種雲端安全方法也帶來了挑戰：必須分別協商多個合約，必須多次設定安全性原則，實作和管理多個平台會給 IT 帶來複雜性等。

CASB 是應對這些挑戰的一種網路安全解決方案。從一個雲端安全性代理程式而不是幾個不同的廠商處購買這些安全措施意味著：

所有涉及的技術都能很好地協同工作。 簡化雲端安全性工具的管理；IT 團隊可以跟一家廠商合作，而不必與數家廠商配合。另外，許多 CASB 讓其客戶能夠從單一儀表板管理所有雲端安全性服務。

使用 CASB 有哪些挑戰？

可擴展性：CASB 需要管理大量資料以及多個雲端平台和應用程式。公司應確保其 CASB 廠商能夠隨著他們的成長而擴大規模。

緩解：並非所有 CASB 都能夠在識別安全威脅後阻止它們。根據具體情況，沒有緩解功能的 CASB 對公司的用途可能有限。

整合：公司必須確保其 CASB 將與其所有系統和基礎結構整合。如果沒有完全整合，CASB 將無法全面瞭解未經授權的 IT 和潛在的安全威脅。

資料隱私：CASB 廠商是會對資料保密，還是說他們只是接觸敏感性資料的其中一個外部方？如果 CASB 將他們客戶的資料移動到雲端，其安全性和隱私性如何？這些問題對於遵照嚴格的資料隱私規定而運作的組織來說尤其重要。

誰需要 CASB？

大多數部分依賴或完全依賴雲端的企業都可以從與 CASB 廠商的合作中受益。正在努力遏制影子 IT 增長（這是當今許多企業的主要關注點）的企業尤其可以從 CASB 服務中受益。

CASB 如何與 SASE 整合？

安全存取服務邊緣 (SASE) 是一種基於雲端的網路基礎結構模型，它將網路和安全性服務整合到單一服務提供者，讓公司能夠更簡單地在所有已連接裝置上保護和管理網路存取。與 CASB 捆綁各種安全性服務的方式相同，SASE 將 SD-WAN（和其他網路功能一起）與 CASB、安全 Web 閘道 (SWG)、Zero Trust 網路存取 (ZTNA)、防火牆即服務 (FWaaS) 以及其他網路安全功能捆綁起來。SASE 解決方案建立在單個全球網路基礎之上。

Cloudflare 有 CASB 產品嗎？

Cloudflare One 在單一平台上整合了 CASB、DLP、Zero Trust 、SWG 和瀏覽器隔離功能。這些服務由 Cloudflare 網路提供，盡可能靠近終端使用者，並可位於內部部署、雲端和混合網路的前端。瞭解有關 Cloudflare One 的更多資訊。