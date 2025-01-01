什麼是商業 VPN？│ 商業 VPN 的用途與限制

企業 VPN 允許遠端員工或辦公室安全地連接到內部網路。
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虛擬私人網路 (VPN) 是一種網際網路安全性服務，可使用者裝置與一個或多個伺服器之間建立加密連線。VPN 可以將使用者安全地連接到公司的內部網路或公用網際網路。
企業通常使用 VPN 讓遠端員工存取內部應用程式和資料，或在多個辦公地點之間建立單一共用網路。在這兩種情況下，最終目標都是防止 Web 流量（特別是包含專有資料的流量）暴露在開放的網際網路上。
為什麼需要 VPN 來實現這一點？以遠端員工為例。當員工在本地工作時，他們可以將其電腦和行動裝置直接連接到企業的內部網路。但是，如果員工遠端工作，他們與該內部網路的連線必須透過公用網際網路進行，這可能會使其流量面臨中間人攻擊和其他窺探敏感性資料的手段。使用企業 VPN 或其他安全性服務對流量進行加密，可以提高其安全性，避免遭到窺探。
企業 VPN 分為兩類：遠端存取 VPN 和站對站 VPN。
遠端存取 VPN 在單個使用者和遠端網路（通常是企業的內部網路）之間建立連線。遠端存取 VPN 使用兩個關鍵元件：
當使用者想要存取企業網路時，他們會啟動其 VPN 用戶端，從而建立到 NAS 的加密「通道」。這種加密通道讓使用者能夠存取內部網路，而不會暴露其流量——這對遠端工作人員來說是一個顯著的安全優勢。
站對站 VPN 建立在多個辦公地點共用的單個虛擬網路，每個辦公地點可以有多個個人使用者。在此模型中，VPN 用戶端託管在每個辦公室的本地網路上，而不是單個使用者的裝置上。這樣，每個辦公地點的使用者都可以存取共用網路，而無需單獨使用 VPN 用戶端。但是，如果他們離開辦公室，他們就會失去這種存取權限。
企業 VPN 和面向消費者的 VPN 運作方式類似，因為它們都與遠端網路建立加密連線。主要區別在於為什麼使用它們。
企業 VPN 允許使用者和團隊連接其公司的內部網路。相比之下，商業 VPN 將使用者連接到代表使用者與共用網際網路互動的一個遠端伺服器或一組伺服器。
如果正常使用 VPN 並採用最新的加密通訊協定，則 VPN 可以有效加密遠端員工或團隊與其公司內部網路之間的通訊。此外，與從 ISP 購買安全的「租用線路」或手動將屬於遠端工作人員的 IP 位址逐個列入「允許清單」等傳統解決方案相比，VPN 不僅更加便宜，也更容易管理。
但是，VPN 也有局限性。下面總結了幾條限制。如要瞭解更多資訊，請閱讀這些有關 VPN 安全性和 VPN 速度的文章。
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