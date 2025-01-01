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什麼是基於角色的存取控制 (RBAC)？

基於角色的存取控制 (RBAC) 可控制使用者能夠在公司的 IT 系統中執行的操作。RBAC 透過為每個使用者分配一個或多個「角色」並為每個角色提供不同的權限來實現此目的。RBAC 可以套用至單個軟體應用程式，也可以跨多個應用程式套用。

想像一間居住了幾個人的房屋。每個居民都會得到一把可打開前門的鑰匙：他們並不會各自收到一把不同設計的鑰匙，而這些鑰匙都能夠打開前門。如果他們需要進入這一房產的其他部分，如後院的倉庫，他們可能會收到第二把鑰匙。沒有居民會只收到打開倉庫的鑰匙，也不會有人收到可同時打開倉庫和前門的特殊鑰匙。

在 RBAC 中，角色是靜態的，就像上面範例中的房屋鑰匙一樣。對於擁有它們的人來說，它們都是相同的，任何需要更多存取權限的人都會被獲得一個額外的角色（或第二個金鑰），而不是獲得自訂權限。

從理論上講，這種基於角色的存取控制方法使得管理使用者權限相對簡單，因為權限不是針對單個使用者定製的。但是，在具有許多角色和許多應用程式的大型企業中，RBAC 有時會變得複雜且難以追蹤，因此使用者最終可能會獲得超出所需的權限。

什麼是存取控制？

在網路安全中，存取控制是一些工具，用於限制和控制使用者能夠執行的操作以及他們能夠看到的資料。輸入密碼以解鎖智慧型手機是存取控制的一個基本範例：只有知道密碼的人才能存取手機上的檔案和應用程式。

什麼是角色？

一個人在公司中的職位可以稱為「角色」。但是，角色在 RBAC 中具有更技術性的定義：它是在公司系統中使用的一組明確定義的能力或權限。每個內部使用者至少會被指派一個角色，有些使用者可能有多個角色。

角色是通用的，不是為組織內的任何一個員工量身定製的。例如，銷售人員不會收到專門為其使用者帳戶設定的權限。相反，將為他們指派「銷售人員」角色以及所有隨附的權限，例如檢視和編輯客戶帳戶資料庫的能力。團隊中的其他銷售人員將被指派相同的角色。如果某個銷售人員需要擴展權限，則會為其指派其他角色。

這種方法確實使新增或移除使用者相對簡單——管理員只需變更其角色即可，而不是編輯單個使用者的權限。

什麼是使用者權限？

在存取控制的環境中，權限是執行動作的能力，例如將檔案上傳到公司資料庫的能力。受信任的使用者（例如內部員工）將有權上傳檔案，而外部承包商可能沒有此能力。在 RBAC 中，每個可能的角色都附帶一組權限。

什麼是基於屬性的存取控制 (ABAC)？

基於屬性的存取控制 (ABAC) 是控制組織內存取的可選方法。ABAC 與 RBAC 有些相似，但比之更精細：ABAC 中的權限基於使用者屬性，而不是使用者角色。屬性幾乎可以是任何東西：使用者的特定特徵（如職位或安全許可）、正在執行的動作的屬性，甚至是「真實世界」的屬性，例如一天中的當前時間或待存取資料的實際位置。

RBAC 與 ABAC

RBAC 和 ABAC 都考慮了使用者的特徵。但是，ABAC 可能考慮更多的環境因素，例如正在執行的動作以及使用者正在存取的資料或系統的屬性，而 RBAC 僅考慮使用者的角色。這使得 ABAC 比 RBAC 更具動態性，但更難以有效管理。

什麼是基於規則的存取控制？

基於角色的存取控制與基於規則的存取控制不同。基於規則的存取控制基於一組規則構建，而基於角色的存取控制基於使用者。基於規則的控制器將封鎖某些動作，例如連接埠、IP 位址或資料輸入類型，無論請求來自何處。防火牆通常用於實作基於規則的存取控制。

Cloudflare 如何幫助企業實施存取控制原則？

Cloudflare Zero Trust 可讓企業保護、驗證、監控以及允許或拒絕使用者存取 Cloudflare 上的任何網域、應用程式或路徑。Cloudflare Zero Trust 可快速將應用程式層級使用者權限套用至企業內部資源，並保留使用者的所有資源存取記錄。