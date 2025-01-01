複製文章連結

什麼是咖啡店網路？

「咖啡店網路」是描述現代商業模式的幾個詞彙之一，這種模式旨在連接廣泛分佈的使用者、裝置和應用程式。它與舊的網路模型形成了鮮明對比，舊的網路模型假設使用者和應用程式位於某個位置——通常是在企業直接管理的場所內。

如今，大多數使用者都熟悉這樣的場景：走進咖啡店，打開筆記型電腦，連接 WiFi 網路，即可開始工作。咖啡店網路旨在複製這種輕鬆便捷的體驗，同時保持高水準的安全性。

實際的咖啡店 WiFi 網路的安全措施可能會有所不同，並且不由遠端工作者所屬的組織進行管理，但「咖啡店網路」內建了進階安全性，並允許內部團隊完全管理裝置存取。

咖啡店網路可幫助企業滿足其分支網路的需求。它可以將主園區連接到分支辦公室、特許經營店、工作場所、家庭 WiFi 網路，甚至咖啡店。這使得員工和承包商可以在任何地方安全地工作，同時確保內部資料和智慧財產權的安全。

咖啡店網路是如何發展出來的？

企業網路最初設計用於服務內部部署工作站和本地資料中心。這種模式已被顛覆，主要由以下三個發展所推動：

雲端原生基礎架構和應用程式的採用

自帶裝置 (BYOD) 政策的使用

向混合工作模式的轉變因新冠疫情而加速，但此前已經進行了一段時間

咖啡店網路是一種更適合當今企業運作方式的方法，它遵循了這些發展趨勢。它還旨在消除傳統網路難以適應這些發展趨勢所帶來的一些挑戰，包括網路瓶頸、回程流量造成的延遲、緩慢的 VPN 連線，以及因嘗試整合不相容平台而帶來的安全漏洞。

咖啡店的網路是如何運作的？

咖啡店網路依賴於靈活的網路技術和 Zero Trust 安全性原則的組合。網路路徑是動態的，由軟體定義，而不是依賴 MPLS 或租用線路的靜態路徑。因此，網路流量不必回傳到集中式位置。企業網路可以透過網際網路存取，讓使用者能夠從任何地方存取。身分、裝置安全狀態和存取控制策略決定授權，而不是網路存取。

這種部署方式稱為「SASE」（安全存取服務邊緣），是一種將雲端友好、彈性靈活的網路與原生整合的安全功能相結合的模式，旨在簡化現代化網路架構。

咖啡店網路安全

或許最重要的是，在咖啡店網路（以及 SASE）中，安全性直接整合到網路連線中。這確保了無論連接哪些裝置或使用者，網路連線都是安全的。傳輸過程中的加密理所當然地使用 Transport Layer Security (TLS)，而不是時常帶來不利影響的 VPN 連線。

咖啡店網路有哪些好處？

簡化雲端、內部部署和混合連線性： 「咖啡店」網路方法的優先事項是，確保網路流量能夠順暢地流向公有雲端、內部資料中心和 SaaS 應用程式。

「咖啡店」網路方法的優先事項是，確保網路流量能夠順暢地流向公有雲端、內部資料中心和 SaaS 應用程式。 更安全： 城堡加護城河式的網路安全策略最終會失效，因為威脅很可能已經存在於網路內部，而且由於使用雲端技術，網路週邊並不能準確地指示公司資料的託管位置。咖啡店網路採用 Zero Trust 安全技術，可以減緩或緩解任何地方的威脅，從而將公司資源與存取這些資源的使用者區分開來。

城堡加護城河式的網路安全策略最終會失效，因為威脅很可能已經存在於網路內部，而且由於使用雲端技術，網路週邊並不能準確地指示公司資料的託管位置。咖啡店網路採用 Zero Trust 安全技術，可以減緩或緩解任何地方的威脅，從而將公司資源與存取這些資源的使用者區分開來。 更簡單的分支網路： 任何 LAN 都適用於咖啡店網路——網際網路的任何入口。由於安全網路路由在公開可用的網際網路基礎架構上執行，因此無需設定專用連線即可使分支機構位置上線。

任何 LAN 都適用於咖啡店網路——網際網路的任何入口。由於安全網路路由在公開可用的網際網路基礎架構上執行，因此無需設定專用連線即可使分支機構位置上線。 降低成本：使用這種方法的組織不需要投資額外的硬體、自訂網路設定或私人線路。

咖啡店網路有哪些應用場景？

許多大型企業已經針對以下和其他應用場景採用了這種方法：

連接分支辦公室和衛星園區： 遠離總部的公司位置可以透過咖啡店網路模型快速啟動網路連線。

遠離總部的公司位置可以透過咖啡店網路模型快速啟動網路連線。 連接連鎖店： 零售店、餐館和其他連鎖店可以使用咖啡店網路，快速部署新店，並高效地連接現有店面。

零售店、餐館和其他連鎖店可以使用咖啡店網路，快速部署新店，並高效地連接現有店面。 支援遠端和混合式工作：咖啡店網路讓員工可以從任何地方更輕鬆、更快速地進入公司網路，幾乎不需要在用戶端進行設定。

咖啡店網路與網路現代化

網路現代化是更新網路的過程，最常見的方式是將硬體功能轉移到軟體或雲端中。咖啡店網路是網路現代化過程的一種可能結果。

如何實作咖啡店網路

大多數遵循此模式的企業都會採用 SASE 解決方案，而不是自行建立重新架構的網路。這有助於他們降低整體擁有成本 (TCO)，並在業務發展過程中保持靈活性。

