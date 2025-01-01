什么是 MP4？| MPEG-4 与 MP4

复制文章链接

什么是 MP4？

MP4 是一种广泛使用的多媒体文件存储格式，用于存储视频和流。它是一种国际标准，适用于大量设备。

MP4 指的是数字容器文件，作为视频的包装，而不是视频本身。它包含压缩的视频数据和播放视频所需的其他相关数据。

在编码过程中，会针对各种平台、程序和设备堆视频文件进行优化。这包括压缩（使文件变小）和转码（改变视频格式）。

与其他视频文件类型相比，MP4 文件的压缩率通常更高，因此也更小。由于音频和视频组件是分开压缩的，所以它的压缩后视频质量相对较高。

MP4 和 MPEG-4 有何区别？

虽然 MP4 标准的全称是 MPEG-4 Part 14，但术语“MP4”和“MPEG-4”的含义并不相同。MP4 是数字容器文件，MPEG-4 是在 MP4 文件中编码视频内容的标准。MP4 文件中的视频内容使用 MPEG-4 标准进行编码。

举个例子，考虑一罐苏打水，MP4 容器就像装饮料的罐子，而 MPEG-4 标准就像罐子里的苏打水。就像当有人说我要苏打水，实际意味着一罐苏打水一样，当提到 MP4 容器文件时，MP4 和 MPEG-4 有时可以互换使用。

使用 MP4 有什么优势？

MP4 广泛支持用户设备（例如计算机和智能手机）、流服务和视频编辑软件——这有助于确保与未来设备和程序的兼容性

它具有相对较高的压缩后视频质量——虽然压缩文件通常会导致视频质量下降，但 MP4 的影响很小

与许多视频文件格式不同，MP4 可以与 HTML5（在网页中嵌入视频的最常用方法之一）配合使用

MP4 可与多种流协议配合使用

哪些在线平台支持 MP4？

大多数用于上传视频文件的平台都支持 MP4 格式，包括 YouTube 和 Vimeo。Wistia 接受 MOV 文件，但建议使用 MP4 文件。

MP4 可以与哪些流协议配合使用？

流式传输允许客户端设备在不下载整个视频文件的情况下从服务器上播放视频。MP4 与许多流协议兼容，包括：

有哪些 MP4 的替代品？

不同的格式在与平台、浏览器和设备的兼容性方面有所不同。MP4 的替代品包括：

MOV——QuickTime 的专有 Apple 文件格式

WebM——开源并被 Android 设备所支持

AVI——以文件大小为代价的高视频质量

Cloudflare Stream 是否与 MP4 兼容？

Cloudflare Stream 是一个点播视频流平台，支持多种视频文件格式，包括 MP4。详细了解 Cloudflare Stream 上的视频存储、编码和签名令牌。