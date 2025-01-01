什么是 H.264？ | 高级视频编码 (AVC)

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什么是高级视频编码 (H.264)？

高级视频编码 (AVC)，也称为 H.264，是当今使用的最常见的视频压缩标准。AVC/H.264 能够以比旧压缩标准更低的比特率编码高质量视频（“比特率”是每秒视频必须处理的信息单位数）。

蓝光和各种流式传输服务，包括点播和直播电视，都使用 H.264。尽管它的使用有时需要向拥有专利的组织支付版税，但超过 90% 的视频行业使用 H.264。

什么是视频压缩？

视频压缩也称为视频编码，是减少视频数据大小以便可以有效地将其从一个地方移动到另一个地方的过程。一个完全未压缩的视频文件可能会占用几张蓝光光盘。从服务器流式传输到用户计算机也需要大量时间，而且实时回放几乎是不可能的。相比之下，压缩的视频文件可以放入一张蓝光光盘，即使图像质量非常高也是如此。它可以从服务器快速、近乎实时地流式传输到用户的计算机。

视频压缩的运作原理是去除冗余的视觉信息和不必要的细节，并依靠数学计算来生成每一帧视频的大部分内容，而不是记录每一帧。通过记录图像在帧与帧之间的变化，视频压缩可以存储整个视频，而无需存储每一帧。

H.264 是一种有损压缩标准，这意味着从视频中删除了不必要的信息。但是，这不应该影响视频的质量，因为显示视频的重要信息会被保留。

哪些流式传输协议使用 H.264？

目前使用的几乎所有流式传输协议都与 H.264 兼容，包括实时流协议 (RTSP)、HTTP 实时流 (HLS)、HTTP 动态流 (HDS) 和基于 HTTP 的动态自适应流 (MPEG-DASH)。事实上，HLS 只能使用 H.264，而某些流式传输协议可以使用其他压缩标准。

哪些容器使用 AVC/H.264？

视频容器文件存储视频、音频和元数据；最常见的容器文件类型之一是 MP4。H.264 适用于多种容器格式，包括 MP4、TS 和 MOV。

什么是 H.265？

H.265 也称为高效视频编码 (HEVC)，是 H.264 之后的压缩标准。它提供比 H.264 更好的图像质量。除了 H.264 之外，许多视频托管服务器还使用 H.265。但是，由于较旧的 H.264 已被广泛采用且能够以可管理的比特率提供良好的质量，因此它可能会继续使用一段时间。

Cloudflare Stream 是否使用 H.264？

Cloudflare Stream 使用 H.264 对所有视频进行编码。Stream 以几个不同的质量级别对每个视频进行编码，从而启用自适应比特率流式传输（在播放时调整视频的质量）。了解有关 Cloudflare Stream 的更多信息。