MOV 与 MP4 | 视频文件格式

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什么是 MP4？

MP4 是一种多媒体文件存储格式，最常用于存储视频。MP4 用途广泛，适用于多种设备。从技术上讲，MP4 是一种数字容器文件，包含压缩的视频数据和播放视频所需的其他相关数据，但 MP4 只是视频的包装，而不是视频本身。

MP4 文件的压缩率通常比其他视频文件类型更高，因此也更小。MP4 文件内的视频内容使用 MPEG-4（一种常见的编码标准）进行编码。

什么是 MOV？

MOV 是视频和其他多媒体的另一种数字容器文件。Apple 开发了 MOV 供 Apple QuickTime Player 使用。与 MP4 文件一样，MOV 视频使用 MPEG-4 编解码器进行编码。

什么是数字容器文件？

数字容器文件（不要与容器计算混淆）是属于一起的数据和元数据的包装。把它想象成一个文件柜，不同的数字容器格式（如 MOV 或 MP4）代表不同大小的文件柜，它们以不同的方式组织文件。

例如，典型的 MP4 文件包含视频轨道、音频轨道和关于两者的元数据。“元数据”是帮助计算机找到正确数据的数据的信息——就像借书证目录提供有关一本书的信息，但不是书本身。它也可以包含图像和字幕。

MOV 和 MP4 有什么区别？

这两种容器格式的主要区别在于 MOV 用于 QuickTime 的专有 Apple 文件格式，而 MP4 是国际标准。大多数流媒体平台建议使用 MP4 文件而非 MOV，因为 MP4 文件兼容更多流媒体协议。

MP4 通常压缩程度较高且文件较小，而 MOV 文件通常质量较高且大小较大。MOV 文件是专为 QuickTime 设计的，因此更适合用于 Mac 上的视频编辑。

哪些在线平台支持 MOV 和 MP4？

大多数用于上传视频文件以进行在线分发的平台都支持这两种格式，但可能会建议在上传之前转换为 MP4。YouTube 和 Vimeo 同时接受 MOV 和 MP4 文件，以及其他文件格式。Wistia 接受 MOV 文件，但建议使用 MP4 文件。

Cloudflare Stream 支持哪种视频文件格式？

Cloudflare Stream 也同时支持 MOV 和 MP4 格式。Cloudflare Stream 是一个视频点播流式传输平台，利用覆盖125 多个国家地区 335 个城市的 Cloudflare 全球网络，实现快速高效的视频分发。Cloudflare Stream 包括视频存储、编码和可定制的嵌入式视频播放器。

Cloudflare Stream 支持的完整视频文件格式列表：MP4、MKV、MOV、AVI、FLV、MPEG-2 TS、MPEG-2 PS、MXF、LXF、GXF、3GP、WebM、MPG 和 QuickTime。

视频上传之后，Cloudflare Stream 使用 H.264 编解码器对其进行编码，该编解码器与 HLS 和 MPEG-DASH 兼容，支持从360p 至 1080p 不等的自适应流式传输级别。了解有关 Cloudflare Stream 的更多信息。了解有关 Cloudflare Stream 的更多信息。