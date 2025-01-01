为什么 HTTP 不安全？| HTTP 与 HTTPS

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HTTP 与 HTTPS：有什么区别？

HTTPS 是支持加密和验证的 HTTP。两种协议的唯一区别是HTTPS 使用 TLS (SSL) 来加密普通的 HTTP 请求和响应，并对这些请求和响应进行数字签名。因此，HTTPS 比 HTTP 安全得多。使用 HTTP 的网站的 URL 中带有 http://，而使用 HTTPS 的网站则带有 https://。

什么是 HTTP？

HTTP 代表超文本传输协议，它是一种用于通过网络传输数据的协议，或是一种表示信息的规范顺序和语法。通过互联网发送的大多数信息（包括网站内容和 API 调用）都使用 HTTP 协议。HTTP 消息主要有两种：请求和响应。

在 OSI 模型中（请参阅什么是 OSI 模型？），HTTP 是第 7 层协议。

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什么是 HTTP 请求？什么是 HTTP 响应？

用户与浏览器交互时，用户浏览器会生成 HTTP 请求。例如，如果用户点击一个超链接，浏览器将针对对应页面上出现的内容发送一系列“HTTP GET”请求。如果有人在 Google 中搜索“什么是 HTTP？”，那么本文会出现在搜索结果中，当他们点击其链接时，浏览器将创建并发送一系列 HTTP 请求以获取呈现页面所需的信息。

这些 HTTP 请求全部传送到源站服务器或代理缓存服务器，并且服务器将生成 HTTP 响应。HTTP 响应是对 HTTP 请求的回答。

典型的 HTTP 请求是什么样的？

简单来说，HTTP 请求是遵循 HTTP 协议的一系列文本行。GET 请求可能如下所示：

GET /hello.txt HTTP/1.1 User-Agent: curl/7.63.0 libcurl/7.63.0 OpenSSL/1.1.l zlib/1.2.11 Host: www.example.com Accept-Language: en

用户浏览器生成的这部分文本将通过互联网发送。而问题在于，它是明文形式发送的，监视连接的任何人都能读取它。（不熟悉 HTTP 协议的人可能觉得此文本难以理解，但任何对协议的命令和语法有基本了解的人都能轻松读懂。）

当用户通过网站或 Web 应用程序提交敏感数据时，这尤其是一个问题。敏感数据可能是密码、信用卡号，或在表单中输入的任何其他数据。而且在 HTTP 中，所有这些数据都以明文形式发送，任何人都能读取。（当用户提交表单时，浏览器会将其转换为 HTTP POST 请求，而不是 HTTP GET请求。）

源站服务器收到 HTTP 请求时，将发送 HTTP 响应，其类似于：

HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 30 Jan 2019 12:14:39 GMT Server: Apache Last-Modified: Mon, 28 Jan 2019 11:17:01 GMT Accept-Ranges: bytes Content-Length: 12 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/plain Hello World!

如果网站使用 HTTP 而非 HTTPS，则监视会话的任何人都可以读取所有请求和响应。本质上，恶意行为者可以只读取请求或响应中的文本，就能知道某人正在索取、发送或接收的确切信息。

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什么是 HTTPS？

HTTPS 中的 S 代表“安全”。HTTPS 使用 TLS（或 SSL）来加密HTTP 请求和响应，因此在上例中，攻击者看到的不是其文本，而是一堆看似随机的字符。

攻击者不会看到：

GET /hello.txt HTTP/1.1 User-Agent: curl/7.63.0 libcurl/7.63.0 OpenSSL/1.1.l zlib/1.2.11 Host: www.example.com Accept-Language: en

而会看到类似如下：

t8Fw6T8UV81pQfyhDkhebbz7+oiwldr1j2gHBB3L3RFTRsQCpaSnSBZ78Vme+DpDVJPvZdZUZHpzbbcqmSW1+3xXGsERHg9YDmpYk0VVDiRvw1H5miNieJeJ/FNUjgH0BmVRWII6+T4MnDwmCMZUI/orxP3HGwYCSIvyzS3MpmmSe4iaWKCOHQ==

在 HTTPS 中，TLS/SSL 如何加密 HTTP 请求和响应？

TLS 使用一种称为公钥加密的技术：密钥有两个，即公钥和私钥，其中公钥通过服务器的 SSL 证书与客户端设备共享。当客户端打开与服务器的连接时，这两个设备使用公钥和私钥商定新的密钥（称为会话密钥），以加密它们之间的后续通信。

然后，所有 HTTP 请求和响应都使用这些会话密钥进行加密），使任何截获通信的人都只能看到随机字符串，而不是明文。

有关加密和密钥的工作原理的更多信息，请参阅什么是加密？

HTTPS 如何帮助验证 Web 服务器身份？

身份验证是指核实一个人或一台计算机是否是声称的身份。HTTP 中没有身份验证，它基于信任原则。HTTP 的架构师不一定是做出了隐式信任所有 Web 服务器的决定；他们当时除了安全以外还有其他优先事务。但在现代互联网上，身份验证是不可或缺的。

就像身份证件能确认一个人的身份一样，私钥可以确认服务器的身份。当客户端打开与源站服务器的连接通道时（例如，当用户导航到网站时），拥有与网站 SSL 证书中公钥匹配的私钥可证明此服务器确实是该网站的合法主机。这可以防止或帮助阻止在没有身份验证时可能发生的多种攻击，例如：

此外，SSL 证书由签发它的证书颁发机构进行数字签名。这可以确认服务器就是它声称的身份。

Cloudflare 如何使网站采用 HTTPS？

Cloudflare 于 2014 年发布了 Universal SSL，也是第一家免费提供 SSL 证书的公司。任何注册了 Cloudflare 服务的网站都可以一键启用 HTTPS 并告别 HTTP。这使得 TLS 加密广泛可用，进而保护整个互联网上的用户和用户数据。

要了解有关 HTTP 和 HTTPS 的更多信息，请参阅什么是混合内容？