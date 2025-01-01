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SSL 证书有什么作用？

网站必须有 SSL 证书（更准确的名称是 TLS 证书）才能进行 HTTPS 加密。SSL 证书包含网站的公钥、为其颁发的域名、证书颁发机构的数字签名以及其他重要信息。它用于验证源站服务器的身份，这有助于防止在途攻击、域欺骗以及攻击者用来假冒网站和诱骗用户的其他方法。

HTTPS 在用户的浏览器和与之通信的 Web 服务器之间创建加密连接，以防止通信被拦截。建立此加密连接离不开 SSL 证书（请参阅什么是 SSL证书？来了解更多信息）。

SSL 证书有哪些不同类型？

单域 SSL 证书

单域 SSL 证书适用于一个域，而且仅适用于这一个域。它不能用于认证任何其他域，甚至不能认证为其所对应的域的子域。

域上的所有页面也受证书保护；例如，如果 cloudflare.com 拥有有单域证书，则该证书也涵盖 cloudflare.com/learning（学习中心主页）。

通配符 SSL 证书

通配符 SSL 证书适用于单个域及其所有子域。子域从属于主域。子域的地址通常以“www”之外的其他地址开头。

例如，www.cloudflare.com 有许多子域，如 blog.cloudflare.com、support.cloudflare.com 和 developers.cloudflare.com 等。各自都是 cloudflare.com 主域下的一个子域。

单个通配符 SSL 证书可以应用于所有这些子域。任何子域都将列在 SSL 证书中。用户可以单击浏览器 URL 栏中的挂锁，然后单击“证书”（在 Chrome 中）来查看证书的详细信息，以此查看特定证书涵盖的子域列表。

多域 SSL 证书（MDC）

多域 SSL证书（或MDC）在一个证书上列出多个不同的域。使用 MDC，彼此不是子域的域可以共享证书。

SSL 证书验证级别有哪些？

银行在向某个人发放贷款前，必须先进行信用检查。同样，在证书颁发机构（CA）向组织颁发 SSL 证书之前，也必须验证组织；必须证明该组织确实拥有并运营该域。这就是所谓的 SSL 证书验证。

但是，验证有不同的级别，既有最低限度的验证，也有详尽的背景调查。这些验证级别中的任何一个 SSL 证书都提供相同程度的 TLS 加密；唯一的区别是 CA 对组织开展的身份验证有多么详尽。

域验证 SSL 证书

域验证是最不严格的验证级别。要获得一个这样的 SSL 证书，组织只需证明它们控制了域。可以更改与域关联的 DNS 记录来完成，或者有时只需向 CA 发送一封电子邮件便可。该过程通常是自动化的。

此验证级别的成本最低。对于博客、作品展示网站，或只是为了快速启动 HTTPS 的小型企业而言，这是一个不错的选择，特别是当企业不通过其网站销售产品时（例如餐厅或咖啡店）。

组织验证 SSL 证书

组织验证涉及手动审核过程：CA 将与请求 SSL 证书的组织联系，并且可能会做进一步调查。组织验证 SSL 证书将包含组织的名称和地址，从而使它们比域验证证书更受用户信任。

扩展验证 SSL 证书

扩展验证涉及对组织的全面背景检查。CA 将确保该组织存在，是合法注册的企业，并且确实存在于其列出的地址，诸如此类。此验证级别花费的时间最长且成本最高，但扩展验证 SSL 证书比其他类型的 SSL 证书更值得信赖。因此，这些证书是网站地址将浏览器 URL 栏变为绿色的必要条件，这是可信任 TLS 加密站点向用户的直观呈现。

大型企业、金融机构和电子商务商店应获取扩展验证证书。如果站点或应用程序处理敏感的客户数据（例如密码、信用卡号，或姓名和地址等），这尤其重要。

要进一步了解如何从 Cloudflare 获得免费的 SSL 证书，请参阅我们的 SSL 页面。