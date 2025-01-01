熔岩灯如何为 Internet 加密助力？

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为什么 Cloudflare 使用熔岩灯来帮助加密？

随机性对于安全加密非常重要。计算机用来加密数据的每个新密钥都必须真正随机，以使攻击者无法找出密钥并解密数据。但是，计算机设计为基于给定的输入提供可预测的逻辑输出，无法生成创建不可预测加密密钥所需的随机数据。

要生成强加密所需要的不可预测的杂乱数据，计算机必须具有随机数据源。不过，“现实世界”是随机性的绝佳来源，因为物理世界中的事件是不可预测的。

正如大家期望的那样，熔岩灯始终是随机的。熔岩灯中的“熔岩”永远不会再次出现相同的形状，因此，观察一组熔岩灯是获取随机数据的不错来源。

为了收集这一数据，Cloudflare 在 Cloudflare 总部大厅的一面墙壁上安排了大约 100 盏熔岩灯，并且安装了一台朝向这些熔岩灯的相机。相机以固定间隔拍摄熔岩灯的照片，并将图像发送到 Cloudflare 服务器。实际上，所有数码图像实际上都由计算机存储为一系列数字，每个像素有其自己的数值，因此每一幅图像都会变成一串完全随机的数字，Cloudflare 服务器可以其为起点来创建安全加密密钥。

因此，在熔岩灯的帮助下，Cloudflare 能够向客户提供极强的（并且足够随机的）SSL/TLS 加密。考虑到超过数百万互联网资产使用了 Cloudflare，这一点尤其重要。

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密码学中的“随机”是什么意思？

在密码学中，随机不只是指统计上的随机，它还意味着不可预测。

加密的数据看起来应该像完全随机的数据，因为可预测的数据是能被猜到的。如果存在某种模式，例如特定的值用于加密的频率高于其他值，或者值始终以一定的顺序出现，那么数学分析能够挑选出这种模式，从而使攻击者更容易地猜测到加密所用的密钥。基本而言，如果加密数据可以预测，那么它或许已遭到破坏。

加密过程本身是可预测的过程：加密后的数据加上正确的密钥等于解密后的数据，而且解密后的数据与加密之前的数据相同。但是，使用的加密密钥必须不可预测。

为了解为什么不可预测性为何如此重要，我们可以想象两位扑克玩家：鲍勃总是在有好牌时加注，牌不好时则弃牌（拒绝跟注）。爱丽丝则混合使用下注策略，因此没有明显的模式：有时在牌好时加注，有时满足于跟注，有时甚至会在牌不好时通过加大注来诈牌。如果爱丽丝和鲍勃参加同一届扑克锦标赛，爱丽丝的存活时间要比鲍勃更长，因为鲍勃太容易预测。对手很快就会知道鲍勃什么时候有好牌，并做出应对。即使看不到他的牌，他们也可以大致分辨出他手里的牌。

同样，即使攻击者看不到通过网络发送的“牌”（或加密的内容），但如果隐匿内容的方法太容易预测，他们仍然可以猜测到。

为什么计算机无法创造随机性？

计算机以逻辑为基础运行。计算机程序基于 if-then 语句：如果满足某些条件，则执行指定的操作。如果程序的输入相同，那么每次都会产生相同的输出。

这是设计使然。输入应导致预期的输出，而不是意外的输出。想象一下，如果打印机打印出与文档中文本不同的随机，或者智能手机呼叫的电话号码与用户输入的不同，那就混乱不堪了。计算机的用处正是源于它的（相对）可靠性和可预测性。但是，在生成安全加密密钥时，这种可预测性成为了不利因素。

有些计算机程序擅长模拟随机性，但对创建加密密钥来说仍然不够。

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计算机如何使用现实世界中的随机输入来生成随机数据？

一种称为伪随机数生成器（PRNG）的软件程序能够获取不可预测的输入，并用它来生成不可预测的输出。从理论上讲，PRNG 可以从随机输入产生无限的随机输出。

这种算法之所以称为“伪随机”而非“随机”，是因为它的输出实际上并不是完全随机的。为何会如此？主要有两个原因：

连续两次给定相同的种子作为起点，PRNG 会产生完全相同的结果。 很难证明它生成的结果在整个时间内完全随机（如果 PRNG 无限期运行）。

由于第 2 个原因，该算法不断需要新的随机输入。随机输入称为“密码种子”。

密码安全伪随机数生成器是什么？

密码安全伪随机数生成器（或 CSPRNG）是满足更严格标准的 PRNG，能够更安全地用于加密。CSPRNG 满足 PRNG 不一定满足的两个要求：

必须通过某些统计随机性检验才能证明不可预测性。 攻击者即使对程序有部分访问权，也肯定无法预测 CSPRNG 的输出。

如同 PRNG 一样，CSPRNG 需要以随机数据（密码种子）为起点，从中生成更多随机数据。

为了生成用于 SSL/TLS 加密的加密密钥，Cloudflare 使用 CSPRNG，并将从熔岩灯收集的数据作为密码种子的一部分。

什么是密码种子？

密码种子是 CSPRNG 于生成随机数据的起点数据。尽管从理论上讲 CSPRNG 可以从单个密码种子产生无限的随机输出，但是定期更新密码种子要安全得多。攻击者最终可能会攻破初始的密码种子。另请记住，如果被提供相同的种子，CSPRNG 会再次产生完全相同的输出，因此攻击者可以复制随机输出。此外，即使是经过最严格测试的 CSPRNG，也无法保证无限期产生不可预测的结果。

通过使用熔岩灯，Cloudflare 可以不断获得新的加密种子数据。相机拍摄到的每张熔岩灯照片都是不同的，从而能产生可用作种子的不同随机数值序列。

熔岩灯是不是加密种子的唯一来源？

许多操作系统都有自己的随机数据源来用于密码种子，例如来自用户操作（鼠标移动、键盘输入等），尽管它们获取数据的速度相对较慢。Cloudflare 将获取自熔岩灯的随机数据与 Linux 操作系统在两台不同机器上生成的数据混合在一起，以便在为 SSL/TLS 加密创建加密种子时最大化熵。

什么是熵？

一般而言，“熵”表示无序或混乱。但是，熵在密码学中有一个特定的含义：它指的是不可预测性。密码学家实际上根据熵的位数来衡量给定数据集具有熵的大小。因此，Cloudflare 将熔岩灯墙称为“熵墙”。

如果有人站在熔岩灯前面会如何？

因为熔岩灯墙位于 Cloudflare 总部繁忙的大厅中，所以这种情况一直存在。人们在大厅里进进出出，走过这些熔岩灯或在灯前面停下来聊天。这样的障碍物成为相机捕获的随机性的一部分，因此，部分遮挡相机的熔岩灯视线的人实际上有助于产生熵。

如果有人关闭或损坏相机会如何？

如果发生这种情况，Cloudflare 仍然可以从 Cloudflare 服务器上运行的 Linux 操作系统中获得另外两个随机来源。此外，Cloudflare 可以轻松对相机进行物理访问，因为它位于 Cloudflare 拥有的空间内，并且 Cloudflare 也可快速将其重新开机或根据需要进行更换。

是否所有 Cloudflare 办事处都有熔岩灯墙？

Cloudflare 的另外两个主要办事处分别在伦敦和新加坡，并且每个办事处各自都有从现实世界输入中生成随机数据的方法。伦敦办事处从安装的双摆系统拍照（摆锤与摆锤相连，其运动在数学上不可预测）；新加坡办事处则测量铀颗粒（足够小以至无害）的放射性衰变。

Cloudflare 是不是第一家将熔岩灯用于加密的公司？

出乎意料，并不是。一家名为 Silicon Graphics 的公司在 1996 年设计了一个类似的系统，称为“Lavarand”，尽管其专利已过期。

如需了解有关 Cloudflare 熔岩灯墙的更多信息，请阅读以下两篇博客文章：

请参见此页面，以了解如何使用 Cloudflare 的免费 SSL 加密。