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Chrome V8 是什么？

Chrome V8 是 JavaScript 引擎，这意味着它执行 JavaScript 代码。最初，JavaScript 是为了在网络浏览器上执行而编写的。Chrome V8（或简称 V8）可以在浏览器内部或外部执行 JavaScript 代码，从而使服务器端脚本成为可能。

像 V8（八缸）汽车发动机一样，Chrome V8 快速而强大。V8 将 JavaScript 代码直接转换为机器代码*以便计算机能真正理解代码，然后执行转换或编译后的代码。V8 还优化了 JavaScript 执行。

*机器代码是 CPU 可理解的语言。它是纯数字的，意味着由数字组成。

编译是什么意思？

编译是将代码从一种编程语言转换为另一种编程语言的过程。通常，编译器会将代码从较高的抽象级别转换为较低的抽象级别，比如从 JavaScript 等人类可用语言转换为机器可读代码。

Chrome V8 执行所谓的即时编译。它不预先编译 JavaScript，而是在执行代码的同时对其进行编译。

什么是沙箱技术？

“沙箱”是执行软件的环境，它与其他环境（包括同一台计算机上的其他环境）隔离并区分开来。

沙箱是 Chrome V8 的一项关键功能。每个进程都经过沙箱化处理，以确保 JavaScript 功能在其上单独运行，并且执行一段代码时不会影响任何其他代码。（许多沙箱企业产品在隔离的虚拟机中打开并运行可执行文件，而 V8 沙箱技术与它们不同，不会降低性能。）

什么是 Node.js？

Node.js 是用于执行 JavaScript 代码的运行时环境*，基于 Chrome V8 引擎构建而成。它是异步的，这意味着它不必等待一个进程完成，即可启动另一个进程。与 V8 一样，Node.js 提供免费的开放源代码。与 V8 不同，它没有内置沙箱技术。

（熟悉 JavaScript 的人会注意到文件扩展名是 “.js”；不过，这只是通过一个美观的运行时环境名称表明其与 JavaScript 相关，并不表示 Node.js 是 JavaScript 文件。）

*运行时环境是在其中执行代码的软件环境。

为什么 V8 和 Node.js 对于无服务器计算很重要？

无服务器功能需要通过某种方式，在受到触发时即开始执行。一些无服务器计算供应商提供 Node.js 作为无服务器 JavaScript 功能的运行时环境（针对其他语言使用其他运行时环境）。

但 Cloudflare Workers 直接在 V8 上运行。这有几个原因。原因之一是最近未使用过的功能的执行速度。冷启动在无服务器计算中是一个问题，但在 V8 上运行功能时，通常可以在 5 毫秒或更短的时间内“启动”并执行这些功能。（Node.js 的开销更大，通常会花费几毫秒的时间。）另一个原因是 V8 沙箱可以自动运行 JavaScript，从而提高安全性。