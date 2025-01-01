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什么是 STIX/TAXII？

STIX/TAXII 是一项旨在缓解和预防网络威胁的全球倡议。它由美国国土安全部 (DHS) 于 2016 年 12 月推出，该组织现在由 OASIS 管理；OASIS 是一个致力于推动互联网开放标准的发展、采用和融合的非营利组织。

结构化威胁信息表达式 (STIX) 是一种标准化语言，使用基于 JSON 的词汇表来以可读且一致的格式表达和分享威胁情报。它类似于一种共同语言，可以帮助来自世界不同地区的人交流。不过 STIX 不是人与人之间的对话，而是实现了系统之间的网络威胁信息交流。STIX 提供了一个通用的语法，用户可以借此来按威胁的动机、能力、功能和反应对威胁进行一致的描述。

可信情报信息自动交换 (TAXII) 是威胁情报数据传输的格式。TAXII 是一个支持通过超文本传输安全协议 (HTTPS) 传输 STIX 见解的传输协议。

一个关键要点是 STIX 和 TAXII 都是独立的标准。STIX 不依赖特定的传输方式，而 TAXII 可以用来传输非 STIX 的信息和数据。

当一起使用时，STIX/TAXII形成了一个共享和使用威胁情报的框架，创建了一个开源平台，允许用户通过包含 攻击载体的记录进行搜索 恶意IP地址、恶意软件签名和威胁行为者等细节。

STIX 的工作原理？

STIX 通过提供一种描述威胁指标、事件和数据泄露的通用语言来运行。STIX 可以手动使用，也可以使用 XML 编辑器、Python 和 Java 绑定以及 Python API 和实用程序进行编程。数据将被组织成 STIX 包，随后可以通过各种方法共享，包括文件交换、API 或发布到威胁情报平台。

STIX 还提供一套推荐词汇表和数据模型，方便组织描述常见的威胁类型和结构。

TAXII 的工作原理？

TAXII通过定义交换数据的协议来工作，包括消息格式、通信协议和安全要求。

TAXII 中的两个关键概念是集合和渠道。集合是由单一实体（如安全供应商或政府机构）组织和管理的一组 STIX 包。渠道允许组织通过 API、文件交换或威胁情报平台等访问一个特定的集合。渠道允许用户向多个消费者推送数据。

STIX/TAXII 为何很重要？

STIX/TAXII 很重要，因为它通过提高企业检测、应对和预防网络威胁的能力，增强了企业的整体安全态势。

STIX/TAXII可以实现以下功能：

改善威胁情报共享： STIX/TAXII为组织共享和交换威胁情报提供了一种共同语言。 促进威胁检测和响应： 有了表示威胁数据的标准方法，企业就能够自动进行威胁检测、分析和响应。 提高情报的准确性：STIX/TAXII 框架有助于确保情报数据的一致性、完整性和准确性。它提高了威胁情报数据的质量和实用性。 鼓励合作： 组织能够以安全和可扩展的方式共享数据，从而促进组织间的合作和信息共享。 自动化支持：STIX/TAXII 中通用语言和标准的使用使组织可以更容易实现威胁检测、分析和响应过程的自动化，从而提高了效率并降低了人为错误的风险。

有哪些使用 STIX/TAXII 的不同方式？

自推出以来，STIX/TAXII 已被世界各地的机构用来提高他们对在线威胁的理解。有以下几种方法可以使用 STIX/TAXII 框架进行威胁情报数据交换：

威胁情报平台：组织可以通过威胁情报平台发布和访问 STIX 数据，该平台作为共享和交换威胁情报数据的中央存储库。 API集成： 威胁分析员可以使用API与其他安全工具和系统交换数据。 文件交换：组织可以将 STIX 包作为文件进行交换，从而允许系统之间进行简单的数据交换。 实时数据馈送： 分析师团队可以利用TAXII来订阅供应商的实时数据馈送。 威胁搜寻：安全分析师可以使用 STIX/TAXII 来组织和搜索威胁情报数据，以便能更容易识别威胁和支持调查。 自动检测威胁：安全团队可以使用 STIX/TAXII 自动检测威胁，以便能够快速识别和应对新的威胁。

Cloudforce One

Cloudforce One 是一个威胁运营与研究团队，旨在跟踪和阻止威胁行为者。该团队先进的威胁情报能力可以全面覆盖威胁环境中的所有实体，并帮助组织保持领先优势，在任何威胁造成破坏之前采取行动。