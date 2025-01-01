网络安全是保护网络、应用程序、敏感数据和用户免受网络攻击的做法。
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网络安全是保护网络、应用程序、机密或敏感数据以及用户免受网络攻击的做法。 网络攻击是个人或团体为了窃取信息、扰乱运作或发动更大的攻击而对计算机系统、网络和设备进行未授权访问的恶意尝试。 常见的网络攻击类型包括但不限于： 网络钓鱼， 恶意软件 （包括勒索软件）， 社会工程攻击，以及 拒绝服务（DoS） 和 分布式拒绝服务DDoS攻击。
网络安全很重要，因为它可以让你减少风险，从而使企业能够保持运营，成为用户数据和隐私的好管家，防止收入损失，并避免监管后果。
网络威胁以各种形式出现，有不同的方法、目标和目的。 一些最常见的威胁包括如下：
网络攻击的影响可能是深远的，对企业来说是毁灭性的。 最重要的影响之一是经济成本，因为网络攻击可能导致收入损失，增加补救和恢复的费用，以及供应链中断。
网络攻击也会影响品牌声誉。 当组织遭受数据泄露或临时中断时，他们的品牌形象可能会受到影响--导致媒体报道不佳，并可能将现有和未来的客户流失到竞争对手那里。
此外，网络攻击可能导致监管成本，因为公司可能因未能按照数据保护法保护用户数据而面临罚款，如 GDPR 或 HIPAA。
有一些网络安全的最佳实践，可以适用于个人和组织。
对个人而言：
用于商业：