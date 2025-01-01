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什么是网络安全？

网络安全是保护网络、应用程序、机密或敏感数据以及用户免受网络攻击的做法。 网络攻击是个人或团体为了窃取信息、扰乱运作或发动更大的攻击而对计算机系统、网络和设备进行未授权访问的恶意尝试。 常见的网络攻击类型包括但不限于： 网络钓鱼， 恶意软件 （包括勒索软件）， 社会工程攻击，以及 拒绝服务（DoS） 和 分布式拒绝服务DDoS攻击。

为什么网络安全很重要？

网络安全很重要，因为它可以让你减少风险，从而使企业能够保持运营，成为用户数据和隐私的好管家，防止收入损失，并避免监管后果。

网络威胁以各种形式出现，有不同的方法、目标和目的。 一些最常见的威胁包括如下：

恶意软件 是旨在破坏设备正常运行的软件，可以指蠕虫、木马、广告软件或间谍软件等各种攻击。

是旨在破坏设备正常运行的软件，可以指蠕虫、木马、广告软件或间谍软件等各种攻击。 赎金软件 ，是一种锁定计算机文件直到受害者支付赎金的恶意软件，攻击者的目标从纯粹的金钱到使网络脱机。

，是一种锁定计算机文件直到受害者支付赎金的恶意软件，攻击者的目标从纯粹的金钱到使网络脱机。 社会工程学攻击 ，操纵受害者交出敏感信息，用于欺诈或帐户接管等恶意目的。了解如何防止帐户接管攻击。

，操纵受害者交出敏感信息，用于欺诈或帐户接管等恶意目的。了解如何防止帐户接管攻击。 网络钓鱼攻击 ，欺骗受害者分享用户名、密码、卡号、银行账户信息或其他敏感数据。

，欺骗受害者分享用户名、密码、卡号、银行账户信息或其他敏感数据。 DDoS攻击 是恶意的尝试，通过用大量的流量淹没目标基础设施来破坏服务器或网络的流量，从而使其无法运作。

网络攻击的影响是什么？

网络攻击的影响可能是深远的，对企业来说是毁灭性的。 最重要的影响之一是经济成本，因为网络攻击可能导致收入损失，增加补救和恢复的费用，以及供应链中断。

网络攻击也会影响品牌声誉。 当组织遭受数据泄露或临时中断时，他们的品牌形象可能会受到影响--导致媒体报道不佳，并可能将现有和未来的客户流失到竞争对手那里。

此外，网络攻击可能导致监管成本，因为公司可能因未能按照数据保护法保护用户数据而面临罚款，如 GDPR 或 HIPAA。

什么是网络安全最佳实践？

有一些网络安全的最佳实践，可以适用于个人和组织。

对个人而言：

使用强大的密码

不要在不同的网站或应用程序中重复使用相同的密码

尽可能使用 多因素认证 或 2FA

避免不安全的网站（如果你即将访问一个不安全的网站，许多浏览器会警告你，或者在顶部的URL栏中寻找一个挂锁，以确保网站使用 TLS 进行加密和认证）

不要下载或打开不熟悉的文件或链接

了解 钓鱼邮件的迹象

用于商业：

对你的所有用户强制执行上述规定

对你的组织中使用的所有基础设施拥有可见性，包括 影子IT

使用DDoS保护以保持在线

使用防火墙和WAF来保护内部网络和面向外部的网站

加密和备份数据

寻找第三方风险管理解决方案，实施 "零信任 "方法。