什么是入侵指标 (IoC)？

入侵指标 (IoC) 是攻击者或恶意软件留下的证据，可用于识别安全事件。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义入侵指标 (IoC)
  • 强调常见 IoC
  • 了解如何使用 IoC 来改善检测和响应

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什么是入侵指标 (IoC)？

入侵指标 (IoC) 是关于特定安全漏洞的信息，可以帮助安全团队确定是否发生了攻击。这些数据包括攻击细节，如使用的恶意软件类型、涉及的 IP 地址和其他技术细节。

入侵指标 (IoC) 的工作原理？

入侵指标 (IoC) 可以帮助企业识别位置和确认设备或网络上是否存在恶意软件。攻击会留下证据痕迹，如元数据。安全专家可利用这些证据来检测、调查和处理安全事件。

可以通过以下几种方法获取 IoC：

  • 观察：观察系统或设备是否有异常活动或异常行为
  • 分析：确定可疑活动的特点并分析其影响
  • 签名：识别已知的恶意软件签名

IoC 有哪些常见类型？

有几种不同类型的 IoC 可用于检测安全事件。包括：

  • 基于网络的 IoC（如恶意 IP 地址、域或 URL）还可以包括网络流量模式、异常端口活动、与已知恶意主机的网络连接或数据外泄模式。
  • 基于主机的 IoC 与工作站或服务器上的活动有关。文件名或哈希值、注册表项或在主机上执行的可疑进程都是基于主机的 IoC 的例子。
  • 基于文件的 IoC 包括恶意软件或脚本等恶意文件。
  • 行为 IoC 涵盖几类可疑行为，包括奇怪的用户行为、登录模式、网络流量模式和身份验证尝试。
  • 元数据 IoC 与文件或文档关联的元数据有关，如作者、创建日期或版本详细信息。

入侵指标与攻击指标

IoC 类似于攻击指标 (IoA)，但两者略有不同。IoA 关注的是某一操作或事件构成威胁的可能性。

例如，IoA 指示一个已知威胁团体很有可能对某个网站发起分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。在这种情况下，IoC 可能会显示有人已进入系统或网络并传输了大量数据。

安全团队经常使用 IoA 和 IoC 来识别攻击者的行为。再比如，IoC 识别异常高的网络流量，而 IoA 则预测高网络流量可能预示着即将发生 DDoS 攻击。这两个指标都有助于深入了解网络和系统的潜在威胁和漏洞。

入侵指标最佳实践

入侵指标 (IoC) 的最佳做法涵盖多种技术，包括使用自动和手动工具来监控、检测和分析网络攻击的证据。

随着新技术和攻击手段的出现，定期更新 IoC 程序显得异常重要。通过持续更新 IoC 程序和最佳做法，组织可以保护自己不受威胁环境影响，并保护自己免受恶意活动的攻击。

Cloudforce One

Cloudforce One 是一个威胁运营与研究团队，旨在跟踪和阻止威胁行为者。该团队先进的威胁情报能力可以全面覆盖威胁环境中的所有实体，并帮助企业在任何威胁造成破坏之前采取行动。

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