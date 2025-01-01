什么是入侵指标 (IoC)？

入侵指标 (IoC) 是攻击者或恶意软件留下的证据，可用于识别安全事件。
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入侵指标 (IoC) 是关于特定安全漏洞的信息，可以帮助安全团队确定是否发生了攻击。这些数据包括攻击细节，如使用的恶意软件类型、涉及的 IP 地址和其他技术细节。
入侵指标 (IoC) 可以帮助企业识别位置和确认设备或网络上是否存在恶意软件。攻击会留下证据痕迹，如元数据。安全专家可利用这些证据来检测、调查和处理安全事件。
可以通过以下几种方法获取 IoC：
有几种不同类型的 IoC 可用于检测安全事件。包括：
IoC 类似于攻击指标 (IoA)，但两者略有不同。IoA 关注的是某一操作或事件构成威胁的可能性。
例如，IoA 指示一个已知威胁团体很有可能对某个网站发起分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。在这种情况下，IoC 可能会显示有人已进入系统或网络并传输了大量数据。
安全团队经常使用 IoA 和 IoC 来识别攻击者的行为。再比如，IoC 识别异常高的网络流量，而 IoA 则预测高网络流量可能预示着即将发生 DDoS 攻击。这两个指标都有助于深入了解网络和系统的潜在威胁和漏洞。
入侵指标 (IoC) 的最佳做法涵盖多种技术，包括使用自动和手动工具来监控、检测和分析网络攻击的证据。
随着新技术和攻击手段的出现，定期更新 IoC 程序显得异常重要。通过持续更新 IoC 程序和最佳做法，组织可以保护自己不受威胁环境影响，并保护自己免受恶意活动的攻击。
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