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什么是入侵指标 (IoC)？

入侵指标 (IoC) 是关于特定安全漏洞的信息，可以帮助安全团队确定是否发生了攻击。这些数据包括攻击细节，如使用的恶意软件类型、涉及的 IP 地址和其他技术细节。

入侵指标 (IoC) 的工作原理？

入侵指标 (IoC) 可以帮助企业识别位置和确认设备或网络上是否存在恶意软件。攻击会留下证据痕迹，如元数据。安全专家可利用这些证据来检测、调查和处理安全事件。

可以通过以下几种方法获取 IoC：

观察： 观察系统或设备是否有异常活动或异常行为

观察系统或设备是否有异常活动或异常行为 分析： 确定可疑活动的特点并分析其影响

确定可疑活动的特点并分析其影响 签名：识别已知的恶意软件签名

IoC 有哪些常见类型？

有几种不同类型的 IoC 可用于检测安全事件。包括：

基于网络的 IoC （如恶意 IP 地址、域或 URL）还可以包括网络流量模式、异常端口活动、与已知恶意主机的网络连接或数据外泄模式。

（如恶意 IP 地址、域或 URL）还可以包括网络流量模式、异常端口活动、与已知恶意主机的网络连接或数据外泄模式。 基于主机的 IoC 与工作站或服务器上的活动有关。文件名或哈希值、注册表项或在主机上执行的可疑进程都是基于主机的 IoC 的例子。

与工作站或服务器上的活动有关。文件名或哈希值、注册表项或在主机上执行的可疑进程都是基于主机的 IoC 的例子。 基于文件的 IoC 包括恶意软件或脚本等恶意文件。

包括恶意软件或脚本等恶意文件。 行为 IoC 涵盖几类可疑行为，包括奇怪的用户行为、登录模式、网络流量模式和身份验证尝试。

涵盖几类可疑行为，包括奇怪的用户行为、登录模式、网络流量模式和身份验证尝试。 元数据 IoC 与文件或文档关联的元数据有关，如作者、创建日期或版本详细信息。

入侵指标与攻击指标

IoC 类似于攻击指标 (IoA)，但两者略有不同。IoA 关注的是某一操作或事件构成威胁的可能性。

例如，IoA 指示一个已知威胁团体很有可能对某个网站发起分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。在这种情况下，IoC 可能会显示有人已进入系统或网络并传输了大量数据。

安全团队经常使用 IoA 和 IoC 来识别攻击者的行为。再比如，IoC 识别异常高的网络流量，而 IoA 则预测高网络流量可能预示着即将发生 DDoS 攻击。这两个指标都有助于深入了解网络和系统的潜在威胁和漏洞。

入侵指标最佳实践

入侵指标 (IoC) 的最佳做法涵盖多种技术，包括使用自动和手动工具来监控、检测和分析网络攻击的证据。

随着新技术和攻击手段的出现，定期更新 IoC 程序显得异常重要。通过持续更新 IoC 程序和最佳做法，组织可以保护自己不受威胁环境影响，并保护自己免受恶意活动的攻击。

Cloudforce One

Cloudforce One 是一个威胁运营与研究团队，旨在跟踪和阻止威胁行为者。该团队先进的威胁情报能力可以全面覆盖威胁环境中的所有实体，并帮助企业在任何威胁造成破坏之前采取行动。