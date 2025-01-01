什么是无密码身份验证？

无密码身份验证是一种无需输入密码即可登录帐户的方式。它依赖于密码的替代方案，例如生物识别身份验证、一次性代码、物理密钥或身份验证器应用。
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无密码身份验证是一种无需输入密码即可登录帐户的方式。可以使用以下替代方案代替密码（密码很难记住且容易被盗）：
在授予用户访问权限之前，身份验证系统会验证用户的特征，确保该用户是其声称的身份。这些特征也称为“身份验证因素”，包括：知识（用户知道的东西）、所有物（用户拥有的东西）和固有特质（用户本身）。无密码身份验证使用三种身份验证因素中的一种或两种，例如，使用生物识别技术（用户本身）或硬件密钥（用户拥有的东西）。
以下是其运作方式的示例：
无密码身份验证的好处包括降低网络钓鱼风险、改善用户体验和降低企业成本。
尽管无密码身份验证有许多好处，但它仍然会带来一些挑战。 例如，用户往往期望在多个设备上登录云应用，但无密码身份验证会使这更具挑战性。将各种身份验证方法与现有系统集成可能会导致兼容性问题，而且并非所有应用都支持无密码登录。用户采用可能是另一个障碍，因为用户会经历一个学习曲线，且必须适应新的登录方法。 无密码身份验证也会带来风险，例如在设备丢失或被盗时，敏感的生物识别信息可能会丢失。重新颁发丢失的令牌可能很困难或成本高昂，而且并不能解决所有安全问题。攻击者可能会转向其他方法，如社会工程学、中间人攻击，甚至物理设备盗窃。实施无密码身份验证可能还会产生前期成本以及持续的维护成本。
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