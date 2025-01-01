什么是网站安全？
网站安全是旨在保护网站及其数据安全的做法、方法和协议。这些方法旨在防范各种网络安全威胁，例如 DDoS 攻击、SQL 注入攻击或恶意软件。
网络安全威胁可能会对企业造成广泛的破坏性影响，包括经济成本（例如收入损失和补救费用、因负面媒体报道和失去客户信任而导致品牌声誉受损），以及监管成本（例如未根据 GDPR 或 HIPAA 的规定保护 PII 数据而被处以巨额罚款）。
网站安全为何重要？
实施网站安全措施对于保护企业免受网络攻击至关重要。阻止潜在威胁有助于企业：
- 保护敏感数据。网站通常包含或托管敏感的个人信息，如姓名、地址、电话号码或财务信息（如信用卡信息）。数据泄露会导致客户信任度严重下降、法律问题和潜在的经济损失。
- 避免业务中断。攻击者可以通过有针对性的机器人的攻击或 DDoS 攻击造成网站中断或性能降低，从而导致严重的业务中断。这对从事电子商务的企业来说可能代价高昂。
- 遵守法规要求。大多数企业都要遵守各种联邦和国际法规，包括 HIPAA、支付卡行业和 GDPR。不遵守法规会被处以重罚。
- 提高 SEO 和网站可见性。Google 或 Bing 等搜索引擎会因受感染或不安全的网站处罚企业。通过采取网站安全措施，企业可以提高其 SEO，并确保其网站得以正确索引。
如何保护网站安全？
确保网站安全的方法有很多。许多最佳做法分为四类：技术措施、编码和设计、访问控制和用户管理，以及备份和恢复计划。
- 技术措施包括实施保护网站的解决方案和工具，如用于加密的安全套接字层 (SSL) 证书、用于过滤和阻止恶意流量的 Web 应用程序防火墙 (WAF)、用于扫描威胁的安全插件或软件、用于阻止 DDoS 攻击的内容交付网络 (CDN)，以及对内容管理系统、插件和网站主题进行定期更新和打补丁。
- 编码和设计最佳做法可以最大限度地降低安全风险。示例包括输入验证以预防 SQL 注入攻击、用户密码安全存储、安全用户身份验证和会话管理，以及尽量减少使用第三方代码。
- 访问控制和用户管理是管理可以访问网站后台的用户。访问控制的示例包括使用高强度密码并定期更改、实施双因素身份验证、限制管理访问、定期审查用户访问以及删除不必要的用户权限。
- 备份和恢复计划可帮助企业做好应对最坏情况的准备。最佳做法包括定期备份数据、测试备份恢复程序以及确保备份数据的安全。
有关如何保护网站、API 和启用 AI 的应用的更多建议，请查看我们的网站安全检查清单
。
Cloudflare 如何帮助保护网站安全?
Cloudflare 提供许多 Web 安全服务，包括 DDoS 缓解、Web 应用程序防火墙、API 保护等。要试用它们，请注册并使用 Cloudflare 计划。