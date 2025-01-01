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什么是网站安全？

网站安全是旨在保护网站及其数据安全的做法、方法和协议。这些方法旨在防范各种网络安全威胁，例如 DDoS 攻击、SQL 注入攻击或恶意软件。 网络安全威胁可能会对企业造成广泛的破坏性影响，包括经济成本（例如收入损失和补救费用、因负面媒体报道和失去客户信任而导致品牌声誉受损），以及监管成本（例如未根据 GDPR 或 HIPAA 的规定保护 PII 数据而被处以巨额罚款）。

网站安全为何重要？

实施网站安全措施对于保护企业免受网络攻击至关重要。阻止潜在威胁有助于企业：

保护敏感数据。 网站通常包含或托管敏感的个人信息，如姓名、地址、电话号码或财务信息（如信用卡信息）。数据泄露会导致客户信任度严重下降、法律问题和潜在的经济损失。

网站通常包含或托管敏感的个人信息，如姓名、地址、电话号码或财务信息（如信用卡信息）。数据泄露会导致客户信任度严重下降、法律问题和潜在的经济损失。 避免业务中断。 攻击者可以通过有针对性的机器人的攻击或 DDoS 攻击造成网站中断或性能降低，从而导致严重的业务中断。这对从事电子商务的企业来说可能代价高昂。

攻击者可以通过有针对性的机器人的攻击或 DDoS 攻击造成网站中断或性能降低，从而导致严重的业务中断。这对从事电子商务的企业来说可能代价高昂。 遵守法规要求。 大多数企业都要遵守各种联邦和国际法规，包括 HIPAA、支付卡行业和 GDPR。不遵守法规会被处以重罚。

大多数企业都要遵守各种联邦和国际法规，包括 HIPAA、支付卡行业和 GDPR。不遵守法规会被处以重罚。 提高 SEO 和网站可见性。Google 或 Bing 等搜索引擎会因受感染或不安全的网站处罚企业。通过采取网站安全措施，企业可以提高其 SEO，并确保其网站得以正确索引。

如何保护网站安全？

确保网站安全的方法有很多。许多最佳做法分为四类：技术措施、编码和设计、访问控制和用户管理，以及备份和恢复计划。

Cloudflare 如何帮助保护网站安全?

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