什么是假报警？| 如何防止假报警

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什么是假报警？

假报警是一种通常由在线游戏社区成员实施的骚扰技术。假报警以虚假借口引起针对目标受害者的紧急执法响应。假报警者通过拨打 911 等紧急电话并谎报暴力紧急情况（例如枪击或人质事件）来达到这一目的。

假报警者通常认为自己的所作所为是恶作剧，但这可能会带来严重后果。假报警会占用执法响应小组的时间和精力，使他们无法响应真正的紧急情况。甚至发生过导致执法人员遭到袭击的假报警事件，在一个案例中，假报警的受害者被执法人员击毙。

近年来，美国试图通过对肇事者施以严厉的惩罚来劝阻假报警者，但假报警问题仍然存在。执法人员通常很难解决假报警问题，因为许多假报警者使用先进技术隐藏了自己的身份。假报警者使用呼叫者身份欺骗等技术来伪装自己，他们可以在世界上任何地方利用软件假冒当地呼叫者。

谁是假报警的受害者？

总的来说，假报警的肇事者和受害者都是在线游戏（如《使命召唤》、《反恐精英》和《DOTA》）参与者。假报警者使用社会工程学和人肉搜索*策略来收集游戏对手的个人信息。

在一些案例中，名人也成了假报警者的目标，其中包括蕾哈娜（Rihanna）和贾斯汀·比伯（Justin Bieber）。一些为打击假报警而出台法律的从政者也遭到了假报警者的报复，成为他们的攻击目标。

专门报道网络安全问题和揭露网络犯罪分子的记者布莱恩·克雷布斯（Brian Krebs）已遭到世界各地的攻击者的多次假报警攻击，其中一次极其恶毒。在这次攻击中，一名黑客企图陷害他犯有毒品罪，安排将海洛因送到克雷布斯家中，并立即报警让警察响应小组赶到。此后，攻击克雷布斯的几位假报警者被控网络犯罪并遭到逮捕。

*人肉搜索指搜集某人的个人信息（例如身份、地址和电话号码）以公开分享这些信息的做法。人肉搜索的目的是侵犯受害者的隐私。

如何防止假报警

尽管每个人都应谨慎保护自己的在线隐私，但在线游戏玩家应格外小心，以确保自己不会成为受害者。首先，玩家应避免在游戏内聊天频道或游戏论坛上泄露有关其身份或位置的信息。他们还应避免使用容易被陌生人识别身份的网名。玩家可以采取进一步预防措施，并使用 VPN 之类的服务来隐藏其 IP 地址，以确保潜在的假报警者无法根据其 IP 地址确定他们的所在位置。

扫荡登记处

2018年，西雅图的警察部门创建了一个"扫荡登记册" ：一个自我报告可能有被扫荡风险的人的名字和地址的清单。 当警方接到针对被列入登记册的人的911电话时，他们知道在派出一支完整的特警队之前要进行调查。 威奇托的警察也实施了类似的方法。 虽然这种做法仍不普遍，但打人事件登记册是警察部门试图打击这一问题的一种方式。