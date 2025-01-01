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什么是恶意有效负载？

在网络攻击中，有效负载是对受害者造成伤害的攻击组成部分。就像在特洛伊木马故事中隐藏在木马中的希腊士兵一样，恶意有效负载可能会休眠一段时间，不造成任何危害，直到被触发。

病毒、蠕虫和恶意软件等攻击手段都可能包含一个或多个恶意有效负载。恶意有效负载还可能出现在电子邮件附件中，事实上，Symantec 报告称，每 359 封电子邮件中就有一封包含恶意附件，并且这一比例呈上升趋势。

恶意有效负载如何给受害者造成损害？

以下是恶意有效负载造成损坏的方式的一些典型示例：

数据盗窃： 特别常见的是通过各种形式的数据泄露盗窃敏感信息（如登录凭据或财务信息）。

特别常见的是通过各种形式的数据泄露盗窃敏感信息（如登录凭据或财务信息）。 活动监视： 恶意有效负载被执行后，可能会监控计算机上的用户活动，以实现监视、勒索用户，或收集可出售给广告商的用户活动等目的。

恶意有效负载被执行后，可能会监控计算机上的用户活动，以实现监视、勒索用户，或收集可出售给广告商的用户活动等目的。 展示广告： 某些恶意负载会向受害者持久展示有害广告，例如弹出窗口和背后弹出窗口。

某些恶意负载会向受害者持久展示有害广告，例如弹出窗口和背后弹出窗口。 删除或修改文件 ： 这是恶意有效负载引起的最严重后果之一。恶意有效负载可能会删除或修改文件，从而影响计算机的行为，甚至禁用操作系统和/或启动进程。例如，某些恶意有效负载专门“阻塞”智能手机，导致用户无法再打开或以任何方式使用手机。

这是恶意有效负载引起的最严重后果之一。恶意有效负载可能会删除或修改文件，从而影响计算机的行为，甚至禁用操作系统和/或启动进程。例如，某些恶意有效负载专门“阻塞”智能手机，导致用户无法再打开或以任何方式使用手机。 下载新文件： 一些恶意有效负载以极轻便文件的形式存在，易于传播，但一旦执行，便会开始下载更大型的恶意软件。

一些恶意有效负载以极轻便文件的形式存在，易于传播，但一旦执行，便会开始下载更大型的恶意软件。 运行后台进程：恶意有效负载被触发后，也可能悄无声息地在后台运行进程，例如加密货币挖掘或数据存储进程。

恶意有效负载如何执行？

攻击者必须先找到一种方法，将恶意有效负载植入受害者的计算机。社会工程学攻击和 DNS 劫持是传播有效负载的两种常用方法。

有效负载进入受害者的计算机后，通常会处于休眠状态，直到被执行。攻击者可以通过许多不同的方法执行恶意负载。执行恶意有效负载的一些常见方法：

打开可执行文件： 例如，受害者下载他们以为是盗版软件的电子邮件附件，然后双击安装文件，导致系统执行有效负载。

例如，受害者下载他们以为是盗版软件的电子邮件附件，然后双击安装文件，导致系统执行有效负载。 引发一系列特定的行为条件： 这称为逻辑炸弹。例如，一个不道德的员工可能将逻辑炸弹集成到其公司网络中，该逻辑炸弹会不断检查该员工是否仍在工资单中。当他不再在工资单上时，逻辑炸弹将满足执行条件，从而执行恶意有效负载。

这称为逻辑炸弹。例如，一个不道德的员工可能将逻辑炸弹集成到其公司网络中，该逻辑炸弹会不断检查该员工是否仍在工资单中。当他不再在工资单上时，逻辑炸弹将满足执行条件，从而执行恶意有效负载。 打开某些不可执行的文件：即使某些不可执行的文件也可能包含恶意负载。例如，有些攻击将恶意有效负载隐藏在 .PNG 图像文件中。当受害者打开这些图像文件时，就会执行有效负载。

如何阻止恶意负载

由于分发和执行恶意有效负载的方法很多，因此也没有一招通用的防护方法。除了警惕网络钓鱼诈骗和其他社会工程学攻击外，每次下载文件或从互联网接收任何类型的数据时，都应采取安全措施。一个好的通用规则是，即使下载的文件看似来自受信任的来源，也须对其进行病毒扫描。