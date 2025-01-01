什么是 SOX 合规性？

《2022 年萨班斯-奥克斯利法案》是一部美国联邦法律，旨在加强企业问责制、透明度和财务报告的准确性，以保护投资者和公众免受欺诈性或误导性财务活动的影响。
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《2002 年萨班斯-奥克斯利法案》是美国的一部联邦法律，旨在通过加强问责制、公司治理以及财务报表和报告的透明度来保护投资者。该法案对上市公司及其审计师提出了一系列规定和要求。
该法案概述了 SOX 合规性要求，包括以下内容：
《2002 年萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act of 2002) 通常简称为 SOX，是美国为应对 2000 年代初期发生的一系列公司财务丑闻而通过的一项联邦法律。这些丑闻揭示了与公司治理、会计方法以及上市公司财务报告整体可信度有关的重大问题
《萨班斯-奥克斯利法案》的主要目的是加强企业问责制、透明度和财务报表的准确性，以保护投资者和公众免受欺诈性或误导性财务活动的影响。
《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 审计又称第 404 条审计，需要对公司的财务报告内部控制措施 (ICFR) 进行全面评估。这种审计会评估公司内部控制措施在维护财务报表准确性和可靠性方面的效力。SOX 审计的目的是向投资者、监管机构和其他利益相关者保证，公司已建立适当的控制措施，以防止和/或发现财务报告流程中的错误和欺诈行为
《萨班斯-奥克斯利法案》规定了对违反其条款的各种处罚，特别是与企业责任、财务报告、审计师独立性以及审计师执行上市公司审计相关的条款。根据违规行为的性质和程度，处罚的轻重会有所不同。
不遵守 SOX 法案会导致严重后果，包括经济罚款和潜在的刑事指控，个人、公司或审计师都可能受到指控。个人刑事处罚包括对被起诉个人处于最高 500 万美元的罚款和最高 20 年的监禁。被认定负有责任和明知故犯的个人可能会受到刑事和民事处罚，公司可能会承担进一步的法律和财务后果，如从公共证券交易所退市。
要确保遵守《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX)，就必须采用系统的方法来建立和维护有效的财务报告内部控制措施。以下是确保 SOX 合规性的六项最佳做法：
遵守 SOX 法案是公司治理和透明度的重要组成部分。它有助于确保财务报表准确、可靠、无重大错报。通过识别内部控制的薄弱环节或缺陷，公司有机会改进其流程，提高财务报告的可靠性。
云提供商在数据卫生、访问控制和数据安全方面发挥着关键作用，所有这些对于确保 SOX 和其他法规合规性的有效控制环境至关重要。
下面是云提供商帮助维持有效的控制环境以满足 SOX 和其他法规合规性要求的六种方法：
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