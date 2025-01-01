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什么是数据治理？

数据治理是指用于确保数据安全、准确和可用的各种流程、技术和政策的集合。任何存储数据并使用数据作出业务或营销决策的组织，都可能会从数据治理中受益。确保数据隐私、数据保护和数据合规是数据治理的一部分，但数据治理还包括数据质量、数据管理和访问、安全措施，以及实施一致的数据政策。

个人经常难以追踪重要文件和档案，例如税务文件、身份证件、保险信息等。企业和组织在更大范围内面临着同样的挑战。数据治理就像有人购买一个带锁的文件柜并整理所有文件，以便他们可以在需要时找到所需的内容，同时还能确保私人信息的安全。

为什么数据治理很重要？

随着新数据源的涌现，例如用户与应用程序的交互或来自物联网 (IoT) 设备的数据流，企业可以访问的数据与日俱增。而且，借助云中近乎无限的海量数字数据存储，他们能够无限期地保存任意数量的数据。

数据治理有助于确保所有数据可靠、安全、可用且可追溯。它还有助于确保机密信息或个人信息的私密性。

数据治理支持哪些类型的业务目标？

由于数据治理可确保数据可用且值得信赖，因此，业务的方方面面都可以从中受益。通过确保所有数据驱动型流程，例如发货、产品订单、营销、研发、销售，以及人事管理的平稳运行，帮助保持业务正常运营。

某种程度上说，遵守数据监管框架可间接确保不会产生负面的业务后果，例如罚款、失去客户信任等。数据监管框架是数据治理的组成部分。

数据治理如何为数据分析提供支持？

为了使数据分析提供准确的见解来为决策提供依据，必须确保数据准确且优质。数据治理的一个环节是确保数据满足这些条件。根据不准确、劣质的数据做出的分析毫无价值。

什么是数据治理框架？

数据治理框架是一组已定义的规则和职责，用于指导组织如何处理其数据。数据治理框架清晰地阐述了数据拥有者，以及数据的存储、使用或访问方式。

数据治理框架很重要，因为整个组织需要采用相同的数据治理方法。如果不同的部门制定各自的规则和做法，则可能会导致数据格式不一致，以及安全或隐私违规行为。

哪些技术和流程对数据治理至关重要？

多种技术都是数据治理的关键。其中包括：

数据治理与数据合规以及数据隐私之间是什么关系？

数据治理是支持企业遵守数据隐私和安全法规的关键，例如《通用数据保护条例》 (GDPR) 或支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)。保护数据是完整数据治理工作的组成部分，不保护数据可能会导致违法违规行为和数据泄露。

数据治理还有助于组织维护数据隐私，这是确保合规的必备条件。数据使用方式、谁可以查看数据、如何更正数据，以及数据保留多久，这些都属于数据治理的范畴。

数据治理可以简化审计。用于数据治理的日志记录，有助于组织证明其数据合规。

从本质上讲，如果没有采用强大的数据治理框架，组织将无法保证数据的私密性；也无法向外部监管机构证明其数据治理合规。

Cloudflare 如何协助数据治理？

许多组织，即便部署了适当的数据治理框架，也依赖于通过搭配使用老旧的手动流程与各种单独的技术解决方案来进行数据治理。这些方法往往既复杂又不完整。Cloudflare 全球连通云旨在整合各种必备的功能，实施数据治理。进一步了解 Cloudflare 的数据治理。