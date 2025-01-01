什么是数字体验监测（DEM）？

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什么是数字体验监测？

数字体验监测（DEM）是使企业能够跟踪、发现和优化终端用户体验的软件。 DEM帮助企业观察其终端用户的每一分钟的体验，并使企业能够快速识别和解决问题。 DEM可用于内部终端用户，如远程和办公室内的员工，也可用于外部终端用户，如客户。

数字体验监测是如何工作的？

DEM 软件有助于 IT 领导者利用关于网络问题、性能下降和应用程序中断的历史数据和预测数据，这些问题不仅会影响员工体验，还会影响客户与公司数字资产和产品的交互。这些软件解决方案会监测各种因素，例如网站流量、用户行为，以及应用程序性能。

通过分析这些数据，企业可以确定其产品或服务可能表现不佳的领域，或者可用性问题可能影响员工的生产力或协作。 这种数据驱动的过程使企业随后能够改善其产品开发并优化业务运营。

为什么组织需要数字体验监测？

组织需要DEM来获得对其员工或客户的数字体验的可见性。 如果没有这种可见性，组织可能会忽视关键的漏洞，当问题出现时难以确定根本原因，并发现自己没有能力解决时间敏感的问题。

有了准确和实时的数字体验监测策略，企业可以快速识别、缓解和解决潜在的问题。

DEM的好处

数字体验监测是企业用来监测、定制和改善最终用户体验的一个工具。 它的一些主要功能包括如下：

定义和监测关键网络资源。 组织可以使用DEM来模仿交通流，测量和分析流向公共或私人资源的受控数据。 这有助于在问题影响到终端用户之前准确定位。

组织可以使用DEM来模仿交通流，测量和分析流向公共或私人资源的受控数据。 这有助于在问题影响到终端用户之前准确定位。 了解每分钟的用户旅程。 组织可以实现对数据可视化的实时查看。 这有助于突出连接或性能方面的潜在异常情况。

组织可以实现对数据可视化的实时查看。 这有助于突出连接或性能方面的潜在异常情况。 为IT领导节省解决问题的时间。 实施一个全面的数字体验监控解决方案可以通过提供对员工或终端用户所面临的任何问题的逐步了解来节省IT团队的时间。 IT团队可以迅速确定这些问题的根本原因，因此可以花更多的时间和精力来解决这些问题。

Cloudflare是否提供DEM？

Cloudflare Digital Experience Monitoring 是一个内部观察工具，可提供预测性、历史性和实时性情报，以保持员工在任何地方工作时的生产力。客户可以接入 Cloudflare 的全球网络，为他们的 IT 领导层提供细化的可视性，以简化故障排除，解决影响内部最终用户连接和混合工作性能的问题。