什么是 Core Web Vitals（CWV）？

Core Web Vitals (CWV) 是影响网站在搜索引擎结果中显示位置的三个 Web 性能度量：最大内容绘制 (LCP)、首次输入延迟 (FID) 和累积布局偏移 (CLS)。
阅读本文后，您将能够：
相关内容
订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！
复制文章链接
Core Web Vitals (CWV) 是一组（包含三个）Web 性能指标。Google 的搜索引擎会衡量这三个指标，并在决定将哪些页面显示在搜索结果中时考虑这些指标。这意味着搜索引擎优化 (SEO) 从业者应优化其网页的 core web vitals，作为提高这些网页排名的整体策略的一部分。
CWV 包括：
虽然页面加载时间长期以来一直是 SEO 的一个重要部分，但 Google 在 2020 年宣布，CWV 将在 2021 年中期成为其排名算法的一部分。这被称为 Google 页面体验更新。
在公告中，Google 表示 CWV 将被纳入帮助确定页面搜索排名的页面体验信号中。其他页面体验因素包括 HTTPS 安全性、移动友好性以及是否存在侵入性插页式广告（如弹出窗口）。此更新的目标是奖励提供积极用户体验的网页。
所有搜索引擎都使用称为 Web 爬网程序或网络蜘蛛的机器人来分析网站。这些机器人确定每个网站上的相关内容，并帮助确定该网站应何时显示以响应搜索查询。Web 性能是 Google 机器人检查网站的一个方面。
目前尚不清楚 LCP、FID 和 CLS 对 SEO 的影响程度，因为 Google 对其排名算法大多保密。但是 CWV 确实在很大程度上影响了 SEO。许多行业观察家进行了案例研究，证明了搜索排名基于网站 CWV 变化而上升或下降。
这在现实中如何发挥作用？假设 Google 必须在将网站 A 和网站 B 放在搜索查询“什么是 ARPANET？”的搜索结果顶部之间做出选择。网站 A 和网站 B 在提供有关互联网历史的事实方面享有盛誉，并且都提供有关 ARPANET 主题的相似详细信息。在其他条件相同的情况下，如果网站 A 的加载速度更快、响应更快，并且在加载时的跳转少于网站 B，Google 的算法可能会决定将网站 A 显示在搜索结果的顶部——即使两个网站提供相似水准的信息。
（搜索引擎排名比本例中描述的更复杂，并且有许多因素会影响网站在搜索中的显示位置。）
像 Google 这样的搜索引擎希望尽快为搜索者提供最相关的信息。加载时间的延迟往往会让用户感到沮丧，与此相反，快速加载的页面会增加用户返回的几率。虽然 Google 占据了当今英语搜索市场的绝大部分份额，但糟糕的用户体验可能会导致搜索者转向其他来源获取信息。
出于类似的原因，DuckDuckGo 和 Bing 等其他搜索引擎也可能会考虑网络性能——尽管与 Google 一样，它们的页面排名算法如何工作尚不为外人所知。
最大内容绘制测量加载网页的最大部分（通常是图像或文本块）所需的时间。
根据 Google 的指导方针，低于 2.5 秒即将 LCP 的测量值归类为“良好”。然而，更快总是更好。
LCP 不测量加载整个网页需要多长时间，但它提供了一个很好的基准来指示网页加载的速度。通常，网页上最大的元素是其主要内容，因此其加载时间通常与用户感知页面已加载的时间保持一致。
LCP 指标的早期版本是首次有效渲染时间 (FMP)，它测量页面上的主要内容何时变得可见。Google 发现该指标不可靠，并已将其从一些报告工具中删除。
首次输入延迟用于衡量用户第一次尝试与网页交互以及网页做出响应之间的时间。换句话说，FID 量化了一个人第一次点击屏幕并使某事发生的速度。根据 Google 的指导方针，“良好”的 FID 为 100 毫秒或更短。
举一个 FID 的例子，假设 Alan 访问了一个名为“如何擦鞋”的网页。他在页面顶部看到一款鞋油的照片轮播，然后单击右箭头导航到下一张照片。FID 是从他单击箭头到下一张照片开始加载所经过的时间。
FID 不会测量请求的事件实际发生需要多长时间——Alan 的浏览器需要多长时间才能完成下一张照片的加载。它仅测量请求与开始满足请求之间的时间。
请注意，FID 是一种“现场指标”，或者说，是基于对真实用户的观察而不是假设或在“实验室”中测量的东西。
一些“实验室指标”替代项包括总阻塞时间 (TBT) 和可交互时间 (TTI)。TBT 测量首次内容绘制 (FCP) 和 TTI 之间经过的时间。FCP 测量从加载开始到项目加载到用户屏幕之间的时间。就像它的名字所暗示的那样，TTI 测量从项目看起来已经加载到用户实际能够与它们交互所花费的时间。
CLS 测量网页在加载时“跳跃”的程度。具体来说，它测量页面布局中最大的“突发”偏移。根据 Google 的指导方针，“良好”的 CLS 测量值等于或小于 0.1。
布局偏移是指页面内容从最初出现的位置向上、向下或沿任何其他方向移动。在这个指标的语境中，突发是一组布局偏移，它们都在一秒钟内发生。一个突发可以长达 5 秒，并且包含任意数量的布局偏移。
想象一下，在 Alan 加载“如何擦鞋”页面后，他尝试单击右箭头以查看轮播中的下一个图像。然而，图像轮播突然向下移动到页面下方，Alan 最终点击了加载在轮播上方的文本。因为网页内容没有同时加载，网页发生了偏移，导致 Alan 产生困惑。
此类网页的 CLS 分数可能很差。它显然移动了很多，将照片轮播向下移动了数十或数百个像素。
Google 使用以下公式计算 CLS 分数：
影响分数 * 距离分数 = 布局偏移分数
如果网页在 400 像素高的屏幕上加载，然后在加载新元素时其中 200 个像素发生偏移，则影响比例为 200/400，即 50%。如果新元素将另一个元素向下移动 50 像素，则距离分数为 50/400，即 12.5%。
要计算布局移位分数，请取这两个百分比并将它们写成小数，然后将它们相乘：
0.50 * 0.125 = 0.0625
如果这是网页的最大移动量，则网页的 CLS 分数为 0.0625。
虽然理想的情况是网页在加载时根本不会发生偏移，但这仍然是一个不错的分数。专家建议网页的 CLS 分数为 0.10 或更低。
有许多工具可用于检查 CWV。以下是 Google 直接提供的所有产品：
虽然 Google 告诉 SEO 从业者们应优先考虑 CWV 指标，但它们并不是唯一存在的 Web Vitals。首次内容渲染 (FCP)、DOMContentLoaded (DCL)、可交互时间 (TTI) 和首字节时间 (TTFB) 对 SEO 的影响程度不同，但它们可以帮助开发人员识别影响 CWV 的问题。
（就其本身而言，TTFB 并不是一个特别有用的指标。但它可以作为开发人员需要修复的其他问题的标示。）
Cloudflare 提供各种可帮助提高 CWV 的服务：