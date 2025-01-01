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为什么要测试网站速度？

汽车制造商在开发一种新车型时，它可能会在纸面上加速并平稳行驶，但如果不让驾驶员直接在路上进行驾驶，制造商就无法知道汽车的实际运行情况。同样，一个站点在本地测试环境中的表现并不一定代表它在更广泛的互联网中的表现，真正的互联网覆盖各种网络条件和不同的位置。

网站速度测试旨在模拟现实世界的情况，提供有关网站实际性能的数据。网站速度测试不仅应该让开发人员知道他们的网站或应用程序有多快，还应该让开发人员知道页面上的哪些元素导致速度变慢。

为什么网站速度很重要？

性能不佳的网站会使用户感到沮丧，导致他们离开。网站性能缓慢会对搜索排名（或 SEO）、转化率以及整体用户体验产生负面影响。

开发人员如何测试其网站的速度？

许多组织都提供网站速度测试，包括 Cloudflare。许多速度测试除了提供性能指标外，还能识别网页中拖慢速度的个别元素。

除了测试速度，Cloudflare 还提供免费的 CDN 服务，可以提高网站性能，减少延迟。

网站速度测试会提供哪些性能指标？

基本的 Cloudflare 速度测试会衡量以下指标：

加载时间： Web 浏览器完成下载和显示网页所花费的时间（以毫秒为单位）

Web 浏览器完成下载和显示网页所花费的时间（以毫秒为单位） 首字节时间 (TTFB)： 浏览器需要多长时间才能从 Web 服务器接收数据第一个字节（以毫秒为单位）。

浏览器需要多长时间才能从 Web 服务器接收数据第一个字节（以毫秒为单位）。 请求次数：浏览器为完全加载页面而必须进行的对资源的 HTTP 请求次数。

并非所有速度测试提供商都会使用相同的性能指标来分解站点速度。其他性能指标包括：