路由和智能路由之间有什么区别？

网络路由通常在互联网上如何工作?

相对于其他通信方式,互联网的速度非常快,但是信息并不会立即到达请求的位置。两台机器(通常是智能手机或笔记本电脑之类的客户端设备和 Web 服务器)之间通过互联网进行的通信必须经过各种相互连接的大型网络,并且每个网络都称为自治系统 (AS)。数据从 AS 传递到 AS,直到到达目的地。每个 AS 负责某些 IP 地址。

BGP如何帮助跨网络路由数据?

BGP(边界网关协议)使这一切成为可能。BGP 是当 AS 在互联网交换点 (IXP) 连接时选择从一个 IP 地址到另一个 IP 地址的最短路径的协议。

BGP就像驾驶员一样,他看着地图,然后选择在地理上到达目的地的最短路线。如果没有BGP,数据包可能会盲目地通过世界各地的AS传播,以到达仅数英里远的IP地址。对于BGP,数据包采用最直接的路由。

BGP如何决定路由?

BGP总是选择最短的路径,以使网络流量以尽可能少的网络跃点到达目的地。BGP路由器维护最短路由的记录;这些记录称为“路由表”。路由表是根据每个AS拥有的IP地址生成的。BGP路由表将根据AS通告新的或不同的IP地址而更改。

与驾驶员查看地图不同,互联网一直在变化,例如网络上线又脱机,AS换用新的IP地址,诸如此类。 BGP根据AS在互联网上发布的信息来保留所有这些更改的更新列表。

当 AS 广播不正确的路由信息时,它会将网络流量重定向到错误的位置,从而可能影响全世界的用户。例如,在 2018 年,当尼日利亚的 ISP 意外地在网络上广播错误的路由信息时,谷歌发生了中断。(请参阅我们的博客文章“尼日利亚 ISP 如何意外地使谷歌脱机”)。

总体而言,BGP足以让互联网以其原始创建者无法想象的规模运行。但是,它无法检测或适应实时网络条件。它仅根据最短路由来做出路由决策。众所周知,对于在主要高速公路上遇到交通阻塞的人,最短的路线不一定是最快的路线。

什么是Smart Routing(智能路由)?

智能路由比使用BGP的标准路由更快。就像使用Google Maps或Waze一样,而不只是在打印的地图上测量距离。驾驶员可能能够通过地图找出最短的路线,但是要想知道当时的最快路线,他们需要实时交通数据。

正如可以通过绕远路来避免交通堵塞来加快通勤一样,智能路由选择拥塞较少的路由来避免网络拥塞。这优化了数据能够遍历Web并到达其目的地的速度。

智能路由不是BGP的替代路由系统;相反,它运行在BGP之上以优化流量路由。

什么是Cloudflare Argo?

Argo 是一种智能路由服务,可根据网络拥塞和可靠性来选择路由。由于数百万网站的互联网请求都经由 Cloudflare 网络传输,因此 Argo 具有数量充足的样本,可以明智地判断流量最拥堵和最畅通的路由。它还通过切断不可靠的网络连接来避免数据包丢失。