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什么是 HTTP？为什么 HTTP/2 比 HTTP/1.1 快？

HTTP 代表超文本传输协议，是几乎所有 Web 应用的基础。更具体地说，HTTP 是计算机和服务器用来请求和发送信息的方法。例如，当某人在笔记本电脑上导航至 cloudflare.com 时，其 Web 浏览器会向 Cloudflare 服务器发送 HTTP 请求，以获取页面上显示的内容。然后，Cloudflare 服务器使用浏览器显示给用户的文本、图像和格式发送 HTTP 响应。

什么是 HTTP/1.1？

HTTP 的第一个可用版本诞生于 1997 年。由于它经历了多个开发阶段，因此 HTTP 的第一个版本称为 HTTP/1.1。此版本仍在网络上使用。

什么是 HTTP/2？

2015年，一个名为 HTTP/2 的新版本被创建。HTTP/2 解决了 HTTP/1.1 的创造者们没有预料到的几个问题。特别是，HTTP/2 比 HTTP/1.1 更快、更有效。HTTP/2 更快的方式之一是它在加载过程中如何优先处理内容。

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什么是优先顺序？

在 Web 性能的背景中，优先顺序是指加载内容的顺序。假设用户访问新闻网站并导航到一篇文章。应该先加载文章顶部的照片？应该先加载文章的文本？应该先加载横幅广告？

优先顺序会影响网页的加载时间。例如，某些资源（例如大型 JavaScript 文件）如果必须先加载，则可能会妨碍页面其余部分的加载。如果最后加载这些妨碍渲染的资源，则可以一次加载页面的更多部分。

另外，这些页面资源的加载顺序会影响用户对页面加载时间的感知。如果仅首先加载幕后内容（如 CSS 文件）或用户无法立即看到的内容（如页面底部的横幅广告），则用户会认为该页面根本没有加载。如果首先加载对用户最重要的内容（例如页面顶部的图像），则用户会觉得页面加载速度更快。

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HTTP/2 中的优先顺序如何影响性能？

在 HTTP/2 中，开发人员可以动手进行细致的优先顺序控制。这样，他们可以将页面加载的感知速度和实际速度最大化到 HTTP/1.1 无法企及的水平。

HTTP/2 提供了一个称为加权优先顺序的功能。开发人员可以决定每次首先加载哪些页面资源。在 HTTP/2 中，当客户端请求网页时，服务器会一次性将多个数据流发送到客户端，而不是逐个依次发送。这种数据传输方法称为多路复用。开发人员可以为这些数据流分别分配一个不同的加权值，该值告诉客户端首先要呈现哪个数据流。

想象一下，Alice 想要阅读她的朋友 Bob 写的小说，但是 Alice 和 Bob 都只通过普通邮件沟通。Alice 给 Bob 写信，要求 Bob 将小说寄给她。Bob 决定以 HTTP/1.1 方式发送小说：一次寄出一个章节，并且仅在收到 Alice 确认她已收到上一章的回信后才寄出下一章。使用这种内容交付方法，Alice 需要数周时间才能读完 Bob 的小说。

现在，假设 Bob 决定以 HTTP/2 方式将小说发送给 Alice：这时，他分开发送小说的各个章节（以保持在邮局的大小限制内），但一次性发送了所有章节。他还为每一章编号：第 1 章、第 2 章，等等。现在，Alice 同时收到整部小说，并可以按自己的时间以正确的顺序进行编排。如果缺少某一章，她可以发送快速答复以索取这一特定章节；如果不缺，则过程完毕，Alice 可以在短短几天内读完小说。

在 HTTP/2 中，数据是一次性发送的，就像 Bob 一次性向 Alice 发送多个章节一样。而且与 Bob 一样，开发人员也可以在 HTTP/2 中为各章编号。他们可以决定是否首先加载网页文本、CSS 文件、JavaScript 或对用户体验最重要的内容。

HTTP/2 和 HTTP/1.1 之间还有哪些影响性能的区别？

多路复用：HTTP/1.1 依次加载各个资源，因此，如果无法加载某一资源，它将阻碍其后的所有其他资源。相比之下，HTTP/2 可以使用单个 TCP 连接来一次发送多个数据流，使得任何资源都不会会阻碍其他资源。为此，HTTP/2 将数据拆分为二进制代码消息并为这些消息编号，以便客户端知道每个二进制消息所属的流。

服务器推送：通常，服务器仅在客户端要求时才向客户端设备提供内容。但是，这种方法并不总是适用于现代网页，因为现代网页通常涉及客户端必须请求的数十个独立资源。HTTP/2 通过允许服务器在客户端请求之前向客户端“推送”内容来解决此问题。服务器还发送一条消息，让客户知道预期推送的内容是什么，就像 Bob 在发送整本书之前向 Alice 发送小说目录一样。

标头压缩：小文件的加载速度比大文件快。为了提高 Web 性能，HTTP/1.1 和 HTTP/2 都会压缩 HTTP 消息以使其更小。但是，HTTP/2 使用一种称为 HPACK 的更高级压缩方法，可以消除 HTTP 标头数据包中的多余信息。这样可以从每个 HTTP 数据包中消除几个字节。考虑到即使只加载一个网页时所涉及的 HTTP 数据包的数量，这些字节会迅速累加，从而加快了加载速度。

什么是 HTTP/3？

HTTP/3 是 HTTP 协议的下一个建议版本。HTTP/3 尚未在 Web 上得到广泛采用，但是它的使用正在增长。HTTP/3 和旧版协议之间的主要区别在于，HTTP/3 运行于 QUIC 而不是 TCP 之上。QUIC 是一种更快、更安全的传输层协议，旨在满足现代互联网的需求。

Cloudflare 如何帮助开发人员实施 HTTP/2 以获得更快性能？

Cloudflare 支持 HTTP/2 的所有功能。Cloudflare 上的 Web 资产可以免费开启 HTTP/2，点击一下便可。除了 HTTP/2 外，Cloudflare 还支持 HTTP/3。如果您受到最近 HTTP/2 快速重置攻击的影响，请联系我们立即获得保护。