DCL 和 FCP 如何影响 SEO？

DCL 和 FCP 都是 Google 用于评估网页性能的重要指标。这些指标的意义不仅仅在于测量页面的总加载时间或首字节时间（TTFB）。
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DCL 是 DOMContentLoaded 的缩写，是一个重要的网页性能指标。DCL 测量浏览器准备好执行任何客户端脚本的时间点。用更专业的术语来说，DCL 是在网页加载过程中，浏览器已组装 DOM（文档对象模型）且没有样式表阻止执行 JavaScript 的时间。（为帮助您理解这些术语，请参阅下面的“有关网页工作方式的简要说明”。）
DOM 是 Document Object Model（文档对象模型）的缩写。文档对象模型是网页结构的表示形式，与研究论文的大纲相同，包含要点和子要点。另一种方法是将 DOM 视为树，页面本身是树根，页面的不同 HTML 元素是树枝。
DOMContentLoaded 表示浏览器已通过其接收到的 HTML 代码生成此页面模型。这也意味着它已准备好执行脚本和显示动态内容。
首次内容渲染（FCP）是另一个至关重要的性能指标。FCP 测量呈现 DOM 中第一个内容的时间点——这意味着将显示第一个 HTML 元素。它可以是文本、图像或用户识别为网页一部分的任何内容。首次内容渲染与首次渲染（FP）不同，后者用于测量何时呈现页面的某种元素。
还有其他一些性能指标可以测量“首次”发生某事件的时间。例如，首字节时间（TTFB）测量来自 Web 服务器的第一个字节何时到达浏览器。但是，FCP 测量的是用户可以看页面开始成功加载的最早时间点。因为用户对 Web 性能的感知对于其与网站持续互动很重要，所以从用户的角度来看， TTFB 几乎无关紧要。
网站速度是可靠的 SEO（搜索引擎优化）策略的关键部分。性能对于 Google 搜索引擎排名尤为重要。DCL 和 FCP 是 Google 评估性能时强调的两个指标，而 Google PageSpeed Insights 可以帮助开发人员对其进行评估。（尽管 Google 并未具体说明这两个性能指标对于搜索排名的影响有多大，但肯定将它们考虑在内。）
开发人员可以采取许多措施来改善网站的这些性能指标。利用缓存和 CDN 是缩短 DCL 和 FCP 时间的两个基本措施。
Cloudflare CDN 通过在世界各地缓存内容，大大加快网站的速度，从而可以更快地响应 HTTP 请求。因此，浏览器可以更快地接收页面 HTML，从而改善这两个指标。
网页由 HTML 代码、CSS 代码和 JavaScript 代码组成。当浏览器请求网页时，相关的 Web 服务器会发送一个 HTML 文件，除其他信息外，这个文件中还包含浏览器必须单独请求的所有 CSS、JavaScript 和其他资产的列表。
HTML 文件包含页面上显示的内容，有关如何显示该内容的说明，以及从其他来源加载其他内容（例如图像）的说明。它链接到 CSS 文件（样式表）和包含进一步说明的 JavaScript 库。然后，浏览器将获取该代码，对其进行解析，并显示结果网页。
在大多数浏览器中，可以在任何网页上点击右键并在下拉菜单中选择“查看页面源代码”，以查看浏览器正在解析的 HTML 文件。然后，HTML 文件将在新选项卡中打开。文件的文本几乎总是以''<!DOCTYPE html>”开头。