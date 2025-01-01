什么是控制平面？| 控制平面与数据平面

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什么是网络中的“平面”？

在网络中，平面是特定过程发生位置的抽象概念。该术语是在“存在平面”的意义上使用的。网络中最常引用的两个平面是控制平面和数据平面（也称为转发平面）。

什么是控制平面？

控制平面是网络中控制数据包转发方式的部分——即数据如何从一个地方发送到另一个地方。例如，创建路由表的过程被认为是控制平面的一部分。路由器使用各种协议来识别网络路径，并将这些路径存储在路由表中。

什么是数据平面？什么是转发平面？

与决定如何转发数据包的控制平面相反，数据平面会实际转发数据包。数据平面也称为转发平面。

打个比方，控制平面是在城市道路交叉口工作的交通信号灯。数据平面（或转发平面）则更像是在道路上行驶、在路口停下并遵守交通信号灯的汽车。

路由器使用什么协议来创建其路由表？

边界网关协议 (BGP)

开放式最短路径优先 (OSPF)

增强型内部网关路由协议 (EIGRP)

中间系统到中间系统 (IS-IS)

什么是网络拓扑？

网络拓扑是指数据在网络中流动的方式。控制平面建立和改变网络拓扑。同样，想一想在城市十字路口发挥作用的红绿灯。网络拓扑就像道路的排列方式，网络中的计算设备就像这些道路通向的目的地。

什么是软件定义网络？

软件定义网络 (SDN) 是一种使用软件管理和配置网络的方法。SDN 技术使 IT 管理员能够使用软件应用程序配置其网络，而不必更改物理设备的配置。通过将控制平面与转发/数据平面分离，SDN 才成为可能。