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什么是个人区域网 (PAN)？

个人区域网 (PAN) 连接用户直接区域内的电子设备。PAN 的大小从几厘米到几米不等。现实世界中最常见的 PAN 示例之一是蓝牙耳机和智能手机之间的连接。PAN 还可以连接笔记本电脑、平板电脑、打印机、键盘和其他计算机化设备。

个人区域网连接可以是有线或无线的。有线连接方式包括 USB 和 FireWire；无线连接方式包括蓝牙（最常见）、WiFi、IrDA 和 Zigbee。

虽然 PAN 内的设备可以相互交换数据，但 PAN 通常不包括路由器，因此不直接连接到互联网。但是，PAN 内的设备可以连接到局域网 (LAN)，然后再连接到互联网。例如，台式电脑、无线鼠标和无线耳机都可以相互连接，但只有电脑可以直接连接到互联网。

什么是无线个人区域网 (WPAN)？

无线个人区域网 (WPAN) 是一组不使用电线或电缆连接的设备。如今，大多数日常使用的 PAN 都是无线的。WPAN 使用近距离无线连接协议，例如蓝牙。

WPAN 的范围通常非常小，因为蓝牙等短距离无线协议在大于 5-10 米的距离上效率不高。

体域网 (BAN) 和 PAN 有什么区别？

体域网 (BAN) 通常是指在人体上放置、嵌入或携带在人体附近的具有无线连接功能的医疗传感器。BAN 用于跟踪或支持生物医学功能（例如，具有无线功能的起搏器）。BAN 可以连接到 PAN 或使用 WPAN 技术，但大多数 PAN 不包括生物医学传感器。

还有哪些其他类型的网络？

根据网络规模，定义了许多不同类型的网络。局域网 (LAN) 连接单个房间或建筑物内的用户，而广域网 (WAN) 可以与整个互联网一样大。其他需要了解的网络类型包括：