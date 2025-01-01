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什么是城域网 (MAN)？

城域网 (MAN) 是连接城域内计算机的计算机网络，该城域可以是单个大城市、多个城镇或包含多个建筑物的任何给定大区域。城域网比局域网 (LAN) 大，但比广域网 (WAN) 小。城域网不一定要在市区；“大都会”一词意味着网络的规模，而不是其服务区域的人口统计数据。

城域网是如何构建的？

与广域网一样，城域网是由相互连接的局域网组成的。由于城域网规模较小，它们通常比广域网更有效率，因为数据不需要经过长距离的传输。城域网通常结合多个组织的网络，而不是由一个组织进行管理。

大多数城域网使用光缆在局域网之间形成连接。城域网通常会使用“暗光纤”——以前未使用的能够传输流量的光纤电缆。这些光缆可以从私营互联网服务提供商 (ISP) 处租用。

在某些情况下，这种模式是相反的：市政府建立和维护一个城市光纤网络，然后将暗光纤出租给私营公司。

城域网与校园网

校园网 (CAN) 是连接学校或企业园区内多个建筑物的大型网络。校园网也可以被视为城域网，因为它们连接多个局域网，但不够大，不能被视为广域网。

Cloudflare 如何保护城域网？

大型网络会受到各种攻击，包括分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。Cloudflare Magic Transit 可保护各种规模的网络免受攻击，同时还可加速网络流量，帮助确保网络可靠性。通过提供基于云的网络功能，Magic Transit 让网络运营商能够减少对硬件的投资。

通过 Cloudflare 网络互连，网络可以通过私人虚拟连接或物理电缆连接与 Cloudflare 直接互连，以提高安全性和性能。