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什么是 LAN (局域网)？

局域网 (LAN) 是包含在一个小的地理区域内的网络,通常在同一建筑物内。家庭 WiFi 网络和小型企业网络是常见的 LAN 示例。

LAN 规模也可以相当大，尽管如果它们占用多座建筑物，通常会将它们划归为广域网 (WAN) 或城域网 (MAN) 更准确。

LAN 如何工作？

大多数 LAN 是从一个中心位置连接到互联网，即路由器。家庭 LAN 通常使用单个路由器，而较大空间中的 LAN 可能另外使用网络交换机 ，以提高数据包传输效率。

LAN 几乎总是使用以太网、WiFi 或同时使用两者来连接网络中的设备。以太网是用于物理网络连接的协议，需要使用以太网电缆。WiFi 是通过无线电波连接到网络的协议。

各种各样的设备都可以连接到 LAN，包括服务器、台式计算机、笔记本电脑、打印机、IoT 设备，甚至游戏机。在办公室，LAN 通常用于为内部员工提供对连接的打印机或服务器的共享访问。

搭建 LAN 需要什么设备？

连接到互联网的最简单 LAN，仅需一台路由器和一种将计算设备连接到路由器的方式，如通过以太网电缆或 WiFi 热点。无互联网连接的 LAN 需要交换机来交换数据。大型 LAN（例如大型办公大楼中的 LAN）可能需要其他路由器或交换机，才能更有效地将数据转发到正确的设备。

并非所有的 LAN 都连接到互联网。实际上，LAN 要早于互联网：二十世纪 70 年代末，LAN 首次用在企业当中。（这些旧的 LAN 所使用的网络协议如今已不再使用。）搭建 LAN 的唯一要求是所连接的设备能够交换数据。这通常需要一台用于交换数据包的网络设备，例如网络交换机。如今，即使不与互联网连接的 LAN，也使用互联网上的相同网络协议（例如 IP ）。

什么是虚拟机？

虚拟 LAN 或 VLAN 是一种将同一物理网络上的流量划分到两个网络的方法。想象一下，在同一房间内设置两个单独的 LAN，每个 LAN 都有自己的路由器和互联网连接。VLAN 就是这样，但是它们实际上是使用软件而不是物理上的硬件进行划分的 - 仅需要一台连接互联网的路由器。

VLAN 有助于网络管理，特别是对于超大型 LAN。通过细分网络，管理员可以更轻松地管理网络。（VLAN 与 子网完全不同，后者是将网络细分以提高效率的另一种方法。）

LAN 和 WAN 有什么区别？

WAN 或称广域网，是相互连接的 LAN 的集合。它是本地网络的广泛网络。WAN 可以是任何大小，甚至数千英里宽。它不限于指定的区域。

LAN 与互联网的其余部分有何关系？

互联网是一个由网络组成的网络。LAN 通常连接到更大的网络，即自治系统 (AS) 。AS 是具有自己的路由策略并控制某些IP地址的超大型网络。互联网服务提供商 (ISP) 是 AS 的一个示例。

将 LAN 想象成一个小型网络，它连接到更大的网络，又连接到其他非常大的网络，所有这些网络都包含 LAN。这就是互联网，连接到相距数千英里的两个不同 LAN 的两台计算机可以通过网络之间的这些连接发送数据来彼此通信。

Cloudflare 如何保护局域网？

本地业务基础设施（例如 LAN 及与之配套的路由器、交换机和服务器）通常会面临包括 DDoS 攻击在内的恶意攻击。Cloudflare Magic Transit 可保护本地网络和基础设施免受恶意攻击，同时还可加速合法的网络流量。Cloudflare Magic Transit 还可以保护云托管和混合网络。