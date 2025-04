复制文章链接

什么是校园网 (CAN)?

校园网 (CAN) 是跨越有限地理区域的计算机网络。CAN 将教育或企业园区内的多个局域网 (LAN) 互连。大多数 CAN 连接到公共互联网。

CAN 比城域网 (MAN) 和广域网 (WAN) 要小,后者延伸到更大的地理区域。通常情况下,拥有园区的组织也拥有和运营用于 CAN 的所有网络设备和基础设施。相比之下,城域网和广域网可能会组合由几个不同供应商运营的基础设施。

在学院、大学和其他教育机构,CAN 为学生和教职员工提供互联网接入。CAN 还使连接的用户能够在网络内快速共享文件和数据:由于数据不必离开 CAN,用户体验到的延迟远远低于他们在城域网或广域网内发送和接收数据的情况。假设一所大学的英语系向大学图书馆索取几本书的数字副本。因为这些数字图书副本只需在英语大楼和图书馆大楼之间传播(假设两座大楼都有自己的服务器),因此英语系接收它们的速度比图书馆通过公共互联网发送文件要快得多。

大到足以被视为“园区”的企业设施也可以出于相同目的运行 CAN。

CAN 有哪些安全优势?

CAN 通常由一个内部 IT 团队完全管理,为该团队提供对网络的高度控制权。IT 团队可以在整个网络中应用安全政策,比校园使用多个断开的网络要容易得多。例如,IT 部门可以安装和管理 防火墙,以保护 CAN 内的数据。IT 部门还可以通过设置登录要求、阻止不安全的设备和设置其他访问控制保障措施来管理对网络的访问。

Cloudflare 如何保护校园网?

Cloudflare 可保护各种规模的网络免受恶意攻击。Cloudflare Magic Transit 是 Cloudflare 为阻止网络攻击、加速流量和确保可靠性而提供的产品。通过提供基于云的网络功能,Magic Transit 让管理网络的团队能够减少对硬件的投资。

Cloudflare Network Interconnect 允许网络与 Cloudflare 通过物理电缆连接或私人虚拟连接直接互连,以提高安全性和性能。

