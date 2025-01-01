多协议标签交换 (MPLS) 和软件定义广域网 (SD-WAN) 是连接公司分支机构的两种方法。SD-WAN 通常更便宜、更灵活，但 MPLS 也提供了一些优势。
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多协议标签交换 (MPLS) 是构建组成广域网 (WAN) 的局域网 (LAN) 之间连接的常用方法。使用专门的路由器，MPLS 沿着预定的网络路径发送数据包，改进了互联网的典型工作方式。这些预定的网络路径可以用作组成 WAN 的结缔组织，并允许多个虚拟 WAN 在共享的网络主干上共存。但是，它们需要相当长的时间来设置，可能很昂贵，并且需要运营商或电信公司的合同服务。
软件定义的广域网 (SD-WAN) 是一个使用软件而不是硬件连接局域网的大型网络。SD-WAN 不需要任何专门的设备来进行路由。它们在常规互联网上运行，使得它们的实施成本比其他网络方法更低。
SD-WAN 模型不排除 MPLS 的使用——MPLS 可以是 SD-WAN 中使用的网络方法之一。但相比之下，整体 SD-WAN 通常更灵活且更具成本效益。
为理解软件定义连接和 MPLS 连接之间的区别，请考虑铁路服务和客运巴士线路之间的区别。
铁路公司通过火车轨道设置了专门的路线，只有属于铁路公司的火车才能使用这些轨道。由于火车可以一直待在这些轨道上，而且往往在到达目的地之前不必停车，因此火车运输相当快速和可靠。
然而，铁路公司需要大量的前期投资来建设车辆所需的专门路线（火车轨道）。乘客或货物的大规模激增可能会超过铁路的运输能力，因为只有一定数量的火车可以同时使用轨道。而且，如果铁路公司希望增加更多的路线，它必须建造更多的轨道——这需要获得许可、与业主谈判，以及昂贵的轨道建设。虽然铁路线可能是直接的，但它的建设成本很高，而且不是很灵活。
相反，公共汽车线路在一个庞大的道路网络中行驶，这些道路也为许多其他类型的车辆服务。该线路运营的公交车不必每次都走同样的路线到达目的地；它们可以绕过交通繁忙的地区，或根据需要增加站点。运载更多的乘客很容易：公交线路可以简单地使用更多的公交车，因为对于在特定时间内有多少辆公交车在路上行驶没有明确的限制。
由于交通情况会有很大的变化，公交车的行驶时间也会有所不同。而且，由于道路不是专门为公交线路的需要而修建的，所以线路不如铁路服务那么直接。然而，如果该线路想提供更多的线路，它不需要建造新的道路；只需购买更多的巴士，就可以在原有的道路上增加线路。公共汽车线路不如铁路服务直接，但它的运营成本更低，而且更灵活。
像铁轨一样，MPLS 连接只为这些连接的用户所专用。它们比公共互联网更直接、更可靠。然而，它们需要购买昂贵的硬件（类似于铺设铁轨），而且它们的路线不容易改变。另一方面，SD-WAN 建立在现有的路径（公共互联网）上，可以很容易地增加它们的路线和服务的用户数量，就像公共汽车线路一样。
网络即服务 (NaaS) 是一种云服务模式，组织从云提供商处租用网络服务，而不是建立自己的网络。用户通过虚拟网络直接连接到他们的应用程序，并且他们通过任何互联网连接进行连接。SD-WAN 仍然需要硬件设置；NaaS 只需要互联网连接。
要详细了解 NaaS 及其优点和缺点，请参阅什么是网络即服务 (NaaS)？，或访问 Cloudflare Magic WAN 产品页面。