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SD-WAN 和 MPLS 之间有什么区别？

多协议标签交换 (MPLS) 是构建组成广域网 (WAN) 的局域网 (LAN) 之间连接的常用方法。使用专门的路由器，MPLS 沿着预定的网络路径发送数据包，改进了互联网的典型工作方式。这些预定的网络路径可以用作组成 WAN 的结缔组织，并允许多个虚拟 WAN 在共享的网络主干上共存。但是，它们需要相当长的时间来设置，可能很昂贵，并且需要运营商或电信公司的合同服务。

软件定义的广域网 (SD-WAN) 是一个使用软件而不是硬件连接局域网的大型网络。SD-WAN 不需要任何专门的设备来进行路由。它们在常规互联网上运行，使得它们的实施成本比其他网络方法更低。

SD-WAN 模型不排除 MPLS 的使用——MPLS 可以是 SD-WAN 中使用的网络方法之一。但相比之下，整体 SD-WAN 通常更灵活且更具成本效益。

SD-WAN 与 MPLS：现实世界的类比

为理解软件定义连接和 MPLS 连接之间的区别，请考虑铁路服务和客运巴士线路之间的区别。

铁路公司通过火车轨道设置了专门的路线，只有属于铁路公司的火车才能使用这些轨道。由于火车可以一直待在这些轨道上，而且往往在到达目的地之前不必停车，因此火车运输相当快速和可靠。

然而，铁路公司需要大量的前期投资来建设车辆所需的专门路线（火车轨道）。乘客或货物的大规模激增可能会超过铁路的运输能力，因为只有一定数量的火车可以同时使用轨道。而且，如果铁路公司希望增加更多的路线，它必须建造更多的轨道——这需要获得许可、与业主谈判，以及昂贵的轨道建设。虽然铁路线可能是直接的，但它的建设成本很高，而且不是很灵活。

相反，公共汽车线路在一个庞大的道路网络中行驶，这些道路也为许多其他类型的车辆服务。该线路运营的公交车不必每次都走同样的路线到达目的地；它们可以绕过交通繁忙的地区，或根据需要增加站点。运载更多的乘客很容易：公交线路可以简单地使用更多的公交车，因为对于在特定时间内有多少辆公交车在路上行驶没有明确的限制。

由于交通情况会有很大的变化，公交车的行驶时间也会有所不同。而且，由于道路不是专门为公交线路的需要而修建的，所以线路不如铁路服务那么直接。然而，如果该线路想提供更多的线路，它不需要建造新的道路；只需购买更多的巴士，就可以在原有的道路上增加线路。公共汽车线路不如铁路服务直接，但它的运营成本更低，而且更灵活。

像铁轨一样，MPLS 连接只为这些连接的用户所专用。它们比公共互联网更直接、更可靠。然而，它们需要购买昂贵的硬件（类似于铺设铁轨），而且它们的路线不容易改变。另一方面，SD-WAN 建立在现有的路径（公共互联网）上，可以很容易地增加它们的路线和服务的用户数量，就像公共汽车线路一样。

与 MPLS 相比，SD-WAN 有哪些好处？

SD-WAN 不依赖专门的硬件。 MPLS 需要配置专门的路由器来正确转发数据包。SD-WAN 可以使用任何网络硬件运行。

MPLS 需要配置专门的路由器来正确转发数据包。SD-WAN 可以使用任何网络硬件运行。 SD-WAN 没有固有的带宽限制。 因为 MPLS 连接或多或少都是固定的（除非它们被重新配置），所以对于一次通过 MPLS 连接可以提供多少容量存在硬性限制。SD-WAN 连接可以通过组合多个连接并利用可用的最快连接来根据需要增加容量。

因为 MPLS 连接或多或少都是固定的（除非它们被重新配置），所以对于一次通过 MPLS 连接可以提供多少容量存在硬性限制。SD-WAN 连接可以通过组合多个连接并利用可用的最快连接来根据需要增加容量。 SD-WAN 与服务提供商无关。 MPLS 要求组织在所有连接 WAN 的站点使用相同的运营商，因为必须在相邻网络的物理路由器中配置 MPLS 连接。SD-WAN 连接在常规互联网上运行；任何 ISP 都可以支持 SD-WAN 连接。

MPLS 要求组织在所有连接 WAN 的站点使用相同的运营商，因为必须在相邻网络的物理路由器中配置 MPLS 连接。SD-WAN 连接在常规互联网上运行；任何 ISP 都可以支持 SD-WAN 连接。 SD-WAN 的路由更灵活。 SD-WAN 可以利用多种连接选项，包括宽带互联网连接、专线和 5G。它可以在所有可用连接选项之间引导流量和进行故障转移。MPLS 服务通常需要来自服务提供商的专用专线连接。

SD-WAN 可以利用多种连接选项，包括宽带互联网连接、专线和 5G。它可以在所有可用连接选项之间引导流量和进行故障转移。MPLS 服务通常需要来自服务提供商的专用专线连接。 SD-WAN 与云的整合更加容易。通过 MPLS 连接到云端是一些 MPLS 服务提供商为一些云提供商提供的一项专门服务。使用 MPLS，与云连接需要构建到该云提供商基础设施的直接路由。

与 MPLS 相比，SD-WAN 有哪些缺点？

MPLS 对数据包的去向提供更精细的控制。 通常情况下，互联网上的数据包会根据当时路径上的路由器如何转发数据包而采用不同的路由——但 MPLS 路由只能手动更新。MPLS 数据包永远不会偏离定义的路由，因为它们总是在相同的路由器和网络之间转发。根据所使用的路由方法，SD-WAN 上的网络流量可能不会总是采用相同的路由，并且某些数据包可能会在传输过程中丢失，就像大多数互联网流量一样。

通常情况下，互联网上的数据包会根据当时路径上的路由器如何转发数据包而采用不同的路由——但 MPLS 路由只能手动更新。MPLS 数据包永远不会偏离定义的路由，因为它们总是在相同的路由器和网络之间转发。根据所使用的路由方法，SD-WAN 上的网络流量可能不会总是采用相同的路由，并且某些数据包可能会在传输过程中丢失，就像大多数互联网流量一样。 MPLS 有时更可靠。 与互联网流量相比，MPLS 流量通常比服务提供商骨干网络具有更高的优先级。MPLS 服务通常包括服务质量 (QoS) 保证。SD-WAN 利用尽力而为的互联网服务，且偶尔可能会遭遇数据包丢失。但是，大多数 SD-WAN 服务通过智能地引导流量远离有损连接来弥补这一点。

与互联网流量相比，MPLS 流量通常比服务提供商骨干网络具有更高的优先级。MPLS 服务通常包括服务质量 (QoS) 保证。SD-WAN 利用尽力而为的互联网服务，且偶尔可能会遭遇数据包丢失。但是，大多数 SD-WAN 服务通过智能地引导流量远离有损连接来弥补这一点。 MPLS 更适合于实时应用。MPLS 通常包括在整个 WAN 中保留的多个服务类别。这样可以更轻松地确保实时应用程序在 WAN 上获得更好的体验。

SD-WAN 与网络即服务 (NaaS) 模式相比如何？

网络即服务 (NaaS) 是一种云服务模式，组织从云提供商处租用网络服务，而不是建立自己的网络。用户通过虚拟网络直接连接到他们的应用程序，并且他们通过任何互联网连接进行连接。SD-WAN 仍然需要硬件设置；NaaS 只需要互联网连接。

要详细了解 NaaS 及其优点和缺点，请参阅什么是网络即服务 (NaaS)？，或访问 Cloudflare Magic WAN 产品页面。