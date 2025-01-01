什么是电子邮件？| 电子邮件的定义

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什么是电子邮件？

电子邮件（email），是一种使用电子设备通过计算机网络传递消息的通信方法。“电子邮件”既指传输系统，也指发送和接收的个别消息。

电子邮件从上世纪 70 年代起就以某种形式存在了，当时程序员雷·汤姆林森（Ray Tomlinson）发明了一种在美国高级研究计划局网络（ARPANET）上的计算机系统之间传输信息的方法。随着电子邮件客户端软件（例如 Outlook）和 Web 浏览器的发展，现代形式的电子邮件开始被广泛使用。其中 Web 浏览器使用户能够使用基于 Web 的电子邮件客户端（例如 Gmail）来通过互联网发送和接收消息。

如今，电子邮件是最流行的数字通信方式之一。对网络钓鱼、域名假冒和商业电子邮件泄露 (BEC) 等网络攻击而言，电子邮件的流行和安全漏洞也使其成为一个吸引人的工具。

电子邮件如何工作？

电子邮件消息是通过软件程序和 Web 浏览器发出的，统称为电子邮件“客户端”。在到达收件人的电子邮件服务器前，电子邮件消息通过多个服务器路由，类似于传统信件：在到达收件人的邮箱前，要经过几个邮局。

电子邮件发出后，要经过几个步骤才达到最终目的地：