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什么是电子邮件路由？

电子邮件路由是确保正确的信息到达正确的收件人手中的过程。 它使用户能够根据收件人的地址或部门等标准，向不同的账户发送不同类型的电子邮件。

电子邮件路由如何工作？

电子邮件路由是一个帮电子邮件从一个收件箱发送到另一个收件箱的过程。电子邮件的运作本质上就像一个数字邮局 — 发件人邮寄一封信，经过一系列卡车的运送，然后到达收件人的邮箱。在现实的邮政环境中，个人和企业可以设置各种准则来决定哪些信件被路由或转发给哪些人员。电子邮件路由的工作原理与此相同。

电子邮件路由的第一个要素是发件人和收件人之间的关系。基于发件人的路由系统将为个人用户账户分配一个电子邮件地址，从该账户中发送的电子邮件会被路由到相应的位置。这种系统通常用于以下情况：组织内的一个部门使用自己的域名（例如 @SalesTeam-CompanyName.com）来发送内部信息，但其他部门（例如 @companyname.com）使用公司的主域名。

同时，基于接收器的路由系统根据某些标准（如联系信息）依靠过滤器来确定哪些地址应该接收哪种类型的信息。当过滤器服务器收到一封邮件时，它将发件人的 IP 地址与存储在内存或数据库中的已知收件人列表进行比较。如果该地址与应该接收该类信息的人相匹配，那么该信息就会被过滤并转发给他们。

电子邮件路由的第二个要素是电子邮件可能采取的路径。电子邮件路由可以使用内联、延迟或传输级转发途径。内联路由将一个域内的各个邮箱串联成一个“内联流”。“内联流”是指将电子邮件从发件人传递给收件人的系统。延迟路由会绕过中间的任何其他邮箱，将所有传入的消息直接发送到发件人或联系人指定的邮箱，而传输级转发系统将路由通过特定传输服务器发送的所有电子邮件，而不是通过网络上的通用发送系统发送的邮件。

为什么电子邮件路由很重要？

电子邮件路由的重要之处在于它能确保将正确的信息传达到正确的人手中。电子邮件路由简化了收件箱，允许用户根据收件人的地址或部门等标准，将不同类型的电子邮件（如营销、交易或管理）发送到不同的账户。

对于企业：企业组织喜欢用不同的电子邮件地址处理不同类型的咨询，但发现很难控制这些电子邮件的收件人。随着业务的发展，询问的类型也在不断变化。公司可以通过快速配置邮箱和别名提高业务效率和生产力。

对于个人用户：电子邮件路由使个人能够为各种需求创建自定义地址，这样就不需要与简报、企业或电子商务网站共享私人电子邮件地址。电子邮件路由可以减少杂乱无章的情况，并且可以避免用户收到过多的营销邮件。

对于家庭：用户可以借助家庭专用域名为每个家庭成员或为特定目的创建自定义地址，如家庭账单的自定义地址。

有哪些使用电子邮件路由的不同方式？

有多种方法可以使用电子邮件路由。以下是一些例子：

通过触发程序自动操作：根据预先确定的条件，自动向特定收件人发送特定信息。这样可以确保重要的信息在正确的时间到达正确的人手中，不必在收件箱中搜索，从而节省时间。 创建自定义过滤器：为进入的邮件创建自定义过滤器，以便只有用户希望看到的邮件出现在他们的收件箱中。这使用户能够更有效地管理电子邮件的加载。 设置邮箱规则：指定如何处理收到的邮件 — 例如，立即归档、直接发送到另一个文件夹，或彻底删除。 配置服务器设置：配置设置，使发出的电子邮件在到达最终目的地之前经过多个服务。这有助于确保信息可以准确无误地准时到达目的地。 客户关系管理 (CRM) 细分：利用细分的 CRM 系统或客户数据创建有针对性的营销活动。用户可以根据独特的偏好和互动历史，为特定受众群体定制电子邮件内容。

电子邮件的解剖结构 — 以及电子邮件路由如何适应该结构

图片描述：这张图片显示了电子邮件背后的技术，包括信封和正文，并将其与蜗牛邮资信件进行了比较。

一封电子邮件由信封、邮件头和邮件正文组成：

如要深入了解 SMTP，可以查看 SMTP 协议工作原理示意图。

图片描述：这张图大致描述了电子邮件的三个步骤是如何结合在一起的。

出现在“SMTP 协议”下方的内容被认为是该协议所支持的“动词”。SMTP 客户端是发送方，SMTP 服务器是接收方。当您对电子邮件路由协议进行编程时，它基本上是在“RCPT To:”中运行的。这张图展示了一封电子邮件从开始发送到目的地的过程。

Cloudflare 如何支持电子邮件路由？

Cloudflare 电子邮件路由充当传输层的智能路由器，同时确保 SPF、DKIM 和其他安全或反垃圾邮件协议保持运行。它允许 Cloudflare 用户为自己的域名设置自定义电子邮件地址。消息将根据配置的规则接收、处理并发送到最终目的地。进一步了解 Cloudflare 电子邮件路由。