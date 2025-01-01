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什么是电子邮件欺诈？

电子邮件欺诈是指通过 电子邮件进行的各种诈骗和恶意活动，。 这些攻击的范围从针对毫无戒心的个人的简单预付款诈骗，到旨在欺骗大型会计部门支付欺诈性发票的复杂的 商业电子邮件泄露（BEC） 攻击。 电子邮件欺诈攻击者经常使用 社会工程 策略，如冒充可信赖的权威人士或使用紧急或情绪化的语言，以操纵受害者采取对自己或组织不利的行动。

什么是电子邮件欺诈的例子？

有许多电子邮件欺诈的例子，但最臭名昭著的例子之一是预付费用骗局或 "外国王子 "电子邮件。 在这种骗局中，一个冒充富有的王子的人承诺将一大笔钱转入受害者的账户，以换取少量的预付款或转账费用。 一旦付款，承诺的资金就不会兑现。

这种骗局已经存在了几个世纪。 它的起源可以追溯到19世纪末，当时它被称为西班牙囚犯骗局。 在这个版本中，一个骗子会与受害者联系，声称要帮助一个富有的西班牙囚犯逃跑，并承诺用奖励换取警卫的贿赂费。

这种骗局已经并将继续发展，但其基本原则仍然是：承诺不劳而获，同时利用人们的弱点。

电子邮件欺诈的目的是什么？

电子邮件欺诈是一种危险的做法，在今天的数字时代已经变得越来越普遍。 攻击者的主要目标通常是窃取金钱或个人数据--或两者兼而有之。 他们使用各种策略，如 钓鱼网站 电子邮件和骗局，欺骗受害者泄露敏感信息或将资金转移到欺诈性账户。 电子邮件欺诈的影响可能是巨大的，从财务损失到身份盗窃和声誉损害。

如何发现电子邮件欺诈？

电子邮件欺诈可能很难看出来，但常见的信号包括：

虽然这些是电子邮件诈骗的一些常见迹象，但随着时间的推移，攻击者已经变得越来越复杂，并学会了制作难以发现的有说服力的电子邮件。特别是，强大的机器学习聊天机器人的可用性增加，使攻击者能够以比以前更高的速度生成无错误的电子邮件文本。

企业如何阻止电子邮件欺诈？

电子邮件欺诈将继续存在，并且无法通过意识培训项目完全消除。 然而，有一些最佳做法和 电子邮件安全 技术，可以帮助减少成功的电子邮件欺诈攻击的机会。