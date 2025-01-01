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什么是安全电子邮件网关 (SEG)？ 安全电子邮件网关 (SEG) 是一个电子邮件安全性产品，它使用签名分析和机器学习来识别恶意电子邮件，并在其到达收件人的收件箱之前阻止它们。它们很重要，因为电子邮件攻击（如网络钓鱼）是组织面临的一些最常见的网络威胁。 SEG 的运作原理与安全 Web 网关 (SWG) 类似，但着重于识别电子邮件流量中的威胁，而不是用户的 Web 浏览活动。 最初，SEG 被设计用来处理垃圾邮件，它提供了大量的样本来分析和识别恶意内容。现代电子邮件威胁更具针对性和复杂性，在诸如商业电子邮件泄露 (BEC) 攻击的情况下，可能不包含网络钓鱼链接或恶意软件等明显恶意内容。现代 SEG 使用机器学习和威胁情报来识别这些更先进的攻击，以及其他新的威胁。 SEG 是如何运作的？ SEG 会检查和过滤电子邮件流量，以发现潜在的恶意、危险或不适当的内容。它们结合使用签名分析（寻找已知的恶意软件）和机器学习来做到这一点。 SEG 通常使用以下两种方法之一运行：DNS MX 记录或 API 集成。

DNS MX 记录

MX 记录是一种 DNS 记录，它指定公司电子邮件服务器或邮件传输代理 (MTA) 的 IP 地址。

SEG 可以通过更新组织的 MX 记录以指向 SEG，将自己插入到电子邮件的传输路径中。然后所有入站电子邮件流量将被路由到 SEG，使其能够在将邮件转发到组织和用户的收件箱之前检查和过滤邮件。这就像在高速公路上引导汽车交通通过执法检查站以寻找违禁品一样。

API 集成

大多数现代电子邮件平台（例如 Google Workspace 或 Microsoft 365）都提供用于第三方集成的 API。这些 API 使用户能够通过为外部应用程序提供阅读和编辑电子邮件的能力来自动化和简化工作流程。由于这种方法不需要重新路由电子邮件流量，它更像是雇用一组侦探来寻找路上有潜在危险的汽车。

一旦电子邮件内容到达员工的收件箱，SEG 就可以使用 API 来监控电子邮件内容。通过 API 集成，SEG 可以为出站电子邮件提供监控和保护，或追溯删除在发送后被识别为恶意的入站电子邮件。

SEG 如何防范威胁？

大多数 SEG 解决方案包括以下核心功能的某种组合：

入站 SMTP 网关： 通过将 DNS MX 记录替换为 SEG 代理的记录，充当 SMTP 电子邮件流量的入站网关

通过将 DNS MX 记录替换为 SEG 代理的记录，充当 SMTP 电子邮件流量的入站网关 电子邮件卫生： 识别垃圾邮件和恶意软件并阻止其到达员工的电子邮件帐户

识别垃圾邮件和恶意软件并阻止其到达员工的电子邮件帐户 内容过滤： 检查电子邮件是否有不当内容或试图外泄敏感数据

检查电子邮件是否有不当内容或试图外泄敏感数据 反网络钓鱼： 使用机器学习来识别企业电子邮件泄露 (BEC) 尝试和其他网络钓鱼威胁

使用机器学习来识别企业电子邮件泄露 (BEC) 尝试和其他网络钓鱼威胁 高级威胁防御：使用机器学习和高级分析来识别新颖复杂的电子邮件威胁

SEG 可以防御哪些威胁？

电子邮件是网络攻击者的常见威胁载体，因为它简单但有效。几乎所有组织都使用电子邮件与员工、供应商和客户进行通信，诱骗用户点击恶意链接或打开受感染的附件通常比识别和利用组织系统中的漏洞更容易。此外，基于电子邮件的攻击可以自动化，使其具有高度可扩展性。

SEG 可以识别能通过电子邮件传递的各种潜在威胁。SEG 可防范的威胁包括：

垃圾邮件： 包含大量恶意或不需要的电子邮件流量的攻击

包含大量恶意或不需要的电子邮件流量的攻击 恶意软件： 勒索软件和其他恶意软件通常通过电子邮件附件或网络钓鱼电子邮件中链接的恶意网页传播

勒索软件和其他恶意软件通常通过电子邮件附件或网络钓鱼电子邮件中链接的恶意网页传播 网络钓鱼：网络钓鱼攻击使用社会工程学来欺骗或迫使收件人点击链接、打开附件或采取其他一些危险操作

Cloudflare Area 1 电子邮件安全是安全电子邮件网关吗？

Cloudflare Area 1 电子邮件安全可主动防范基于电子邮件的威胁。通过扫描互联网寻找正在建设中的网络钓鱼站点，Area 1 可以在新的网络钓鱼活动发生之前识别它们。它还使用机器学习来分析电子邮件帐户和内容，以识别 BEC 和其他社会工程威胁。