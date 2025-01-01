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什么是 Cloudflare Registrar？

Cloudflare Registrar 是一项可用来注册域名的服务，而且不为此加价。它提供的服务与其他域名注册商基本相同，但没有加价，既没有增加续订费，而且还提供一些附加的安全功能。本质上，Cloudflare Registrar 是免费的——唯一的费用是注册管理机构和 ICANN 收取的费用。

为什么 Cloudflare 会免费提供域名？

域名注册商有时会试图利用客户，通过低廉的初始注册费吸引客户，再大幅提高续期价格，因为客户通常别无选择，只能选择续期而不是过期。但是，注册服务商实质上是充当中间人，他们的收费价格通常与实际提供的价值不成比例。

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，而且提供不加价的域名是确保任何有独特创意的人都可以利用互联网力量的一种方法。任何人都应该能够创立企业、宣传组织或构建 Web 应用程序，且无需担心因保留域名而支付不必要的费用。因此，Cloudflare 沿用了顶级域和 ICANN 收取的价格，不收取任何附加费用。

Cloudflare 如何做到这一点？

注册域名所有者所需要做的就是与注册管理机构建立关系，并能够向 API 发送一些命令。从技术角度来看，涉及的工作量很小。

Cloudflare 在提供 Cloudflare Registrar 之前就建立了自己的内部域名注册商，以确保我们域名的安全。这使得过渡到向全球提供域名注册服务变得相对容易。

除了成本之外，Cloudflare Registrar 与其他注册商相比如何？

对于大多数用户，Cloudflare Registrar 提供与其他注册商相同的服务。唯一的区别是价格。Cloudflare Registrar 还包括 DNSSEC 和双因素身份验证等安全功能，而且这些功能也是免费的。

对于某些企业用户，Cloudflare 提供了更多可定制的域名服务。

是否可以将域名从另一家注册商转移到 Cloudflare Registrar？

目标是使另一注册商的客户尽可能轻松地将其域名转移到 Cloudflare Registrar。客户可以按照以下步骤来启动流程：

让 Cloudflare 知道将要转移哪个域。Cloudflare 将检查以确保该域可以转移。 从旧注册商处解锁域。域通常被“锁定”，以防止未经授权的用户转移它们。注册人应具有禁用此锁定的能力。 获取授权码。旧注册商应提供转移的授权码，Cloudflare 将使用这个代码来确认转移是合法的。

更多详情请见开发者文档或 Cloudflare Registrar 官方页面。

什么是域名？

域名是网站的名称。例如，Cloudflare 管理域名“Cloudflare.com”以及多个子域，例如“blog.cloudflare.com”和“community.cloudflare.com”。为了使用户或组织能够使用域名，必须注册域名。

什么是注册商？域名注册如何工作？

域名注册过程涉及三方：注册管理机构、注册商和注册人。注册管理机构实际上发放域名；注册人是“购买”或注册域名的用户或公司。介于这两方之间的是注册商：充当注册管理机构和注册人之间的中介人，并记录谁拥有域。

进一步了解如何选择注册商。