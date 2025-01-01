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什么是顶级域 (TLD)？

在 DNS 层次结构中，顶级域 (TLD) 代表根区域之后的第一站。简单来说，TLD 是域名最后一个点之后的所有内容。例如，在域名“google.com”中，“.com”是 TLD。其他一些流行的 TLD 包括“.org”、“.uk”和“.edu”。

TLD 在 DNS 查找过程中发挥着重要作用。对于所有未缓存的请求，当用户在浏览器窗口中输入“google.com”之类的域名时，DNS 解析器会通过与 TLD 服务器通信来开始搜索。在这种情况下，TLD 是“.com”，因此解析器将联系 TLD DNS 服务器，然后向解析器提供 Google 源服务器的 IP 地址。

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 对互联网上使用的所有 TLD 拥有权力，并将这些 TLD 的责任委托给各个组织。例如，一家名为 VeriSign 的美国公司运营着所有的“.com”和“.net”TLD。

TLD 的另一个目的是帮助分类和传达域名的目的。每个 TLD 都会透露出一些关于它前面的域的信息；我们看几个示例：

“.com” 用于商业企业。

用于商业企业。 “.gov” 用于美国政府实体。

用于美国政府实体。 ’“uk”用于来自英国的域。

TLD 本身也会被分入几个组中的一个。

有哪些不同类型的 TLD？

通用 TLD： 通用 TLD (gTLD) 包含一些在网络上常见的域名，例如“.com”、“.net”和“.org”。互联网名称和数字地址分配机构 (ICANN) 过去曾严格限制新 gTLD 的创建，但在 2010 年这些限制有所放松。现在有数百个不太知名的 gTLD，例如“.top”、“.xyz”和“.loan”。

通用 TLD (gTLD) 包含一些在网络上常见的域名，例如“.com”、“.net”和“.org”。互联网名称和数字地址分配机构 (ICANN) 过去曾严格限制新 gTLD 的创建，但在 2010 年这些限制有所放松。现在有数百个不太知名的 gTLD，例如“.top”、“.xyz”和“.loan”。 国家代码 TLD： 国家代码 TLD (ccTLD) 保留供国家、主权国家和地区使用。一些示例包括“.uk”、“.au”（澳大利亚）和“.jp”（日本）。由 ICANN 运营的互联网号码分配局 (IANA) 负责在每个地点挑选合适的组织来管理 ccTLD。

国家代码 TLD (ccTLD) 保留供国家、主权国家和地区使用。一些示例包括“.uk”、“.au”（澳大利亚）和“.jp”（日本）。由 ICANN 运营的互联网号码分配局 (IANA) 负责在每个地点挑选合适的组织来管理 ccTLD。 赞助 TLD： 这些 TLD 通常代表专业、种族或地理社区。每个赞助 TLD (sTLD) 都有一个代表该社区的授权赞助商。例如，“.app”是针对开发者社区的 TLD，由 Google 赞助。同样，“.gov”旨在供美国政府使用，由总务管理局赞助。

这些 TLD 通常代表专业、种族或地理社区。每个赞助 TLD (sTLD) 都有一个代表该社区的授权赞助商。例如，“.app”是针对开发者社区的 TLD，由 Google 赞助。同样，“.gov”旨在供美国政府使用，由总务管理局赞助。 基础设施性 TLD： 此类别仅包含一个 TLD：“.arpa”。“.arpa”以帮助开创现代互联网的美国军事研究组织 DARPA 命名，是有史以来创建的第一个 TLD，现在保留用于基础设施职责，例如促进反向 DNS 查找。

此类别仅包含一个 TLD：“.arpa”。“.arpa”以帮助开创现代互联网的美国军事研究组织 DARPA 命名，是有史以来创建的第一个 TLD，现在保留用于基础设施职责，例如促进反向 DNS 查找。 保留的 TLD:一些 TLD 位于保留列表中，这意味着它们永远无法使用。例如，“.localhost”保留用于本地计算机环境，“.example”保留用于示例演示。

TLD 是否重要？

对于尝试注册新域名的人来说，现如今如此多的 TLD 选项可能会让人不知所措。多年来，那些希望受到重视的企业一直将“.com”视为唯一选择。但是，随着 .com 域名供应量的减少，以及一些较新的 TLD 继续增长，人们对替代 TLD 的看法已经发生了变化。一些大公司已经在某些用例中采用了替代 TLD。如今的企业可以选择使用替代 TLD 来创建一个好听又好记的域名，而不必拘泥于使用“.com”域。

如何注册 TLD

任何人都可通过域名注册商注册域名，包括 TLD。域名注册商负责收费管理域名分配。虽然注册商提供各种 TLD，但某些 TLD 的种类比其他 TLD 的种类更多。一些 TLD 的注册费用高于其他 TLD 的注册费用；价格随供需情况而变化。

注册人应该知晓，他们并不是永久拥有该顶级域。相反，域名属于租用，并且在租约期满后，域名会过期。（值得信赖的域名注册商会在域名即将到期时提醒注册人，并允许注册人续订。）

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