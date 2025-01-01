什么是顶级域 (TLD)？

顶级域位于域名的末尾，它是域名分类的关键，也是 DNS 查询的关键。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义什么是顶级域
  • 了解 TLD 的用途
  • 概述不同类型的 TLD

相关内容

域名

DNS

DNS 放大攻击

DNS A 记录

Anycast DNS

想要继续学习吗？

订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！

参阅 Cloudflare 的隐私政策，了解我们如何收集和处理您的个人数据。

复制文章链接

所有 Cloudflare 计划中均包含免费 DNS

免费开始使用

什么是顶级域 (TLD)？

DNS 层次结构中，顶级域 (TLD) 代表根区域之后的第一站。简单来说，TLD 是域名最后一个点之后的所有内容。例如，在域名“google.com”中，“.com”是 TLD。其他一些流行的 TLD 包括“.org”、“.uk”和“.edu”。

TLD 在 DNS 查找过程中发挥着重要作用。对于所有未缓存的请求，当用户在浏览器窗口中输入“google.com”之类的域名时，DNS 解析器会通过与 TLD 服务器通信来开始搜索。在这种情况下，TLD 是“.com”，因此解析器将联系 TLD DNS 服务器，然后向解析器提供 Google 源服务器的 IP 地址。

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 对互联网上使用的所有 TLD 拥有权力，并将这些 TLD 的责任委托给各个组织。例如，一家名为 VeriSign 的美国公司运营着所有的“.com”和“.net”TLD。

TLD 的另一个目的是帮助分类和传达域名的目的。每个 TLD 都会透露出一些关于它前面的域的信息；我们看几个示例：

  • “.com”用于商业企业。
  • “.gov”用于美国政府实体。
  • ’“uk”用于来自英国的域。

TLD 本身也会被分入几个组中的一个。

有哪些不同类型的 TLD？

  • 通用 TLD：通用 TLD (gTLD) 包含一些在网络上常见的域名，例如“.com”、“.net”和“.org”。互联网名称和数字地址分配机构 (ICANN) 过去曾严格限制新 gTLD 的创建，但在 2010 年这些限制有所放松。现在有数百个不太知名的 gTLD，例如“.top”、“.xyz”和“.loan”。
  • 国家代码 TLD：国家代码 TLD (ccTLD) 保留供国家、主权国家和地区使用。一些示例包括“.uk”、“.au”（澳大利亚）和“.jp”（日本）。由 ICANN 运营的互联网号码分配局 (IANA) 负责在每个地点挑选合适的组织来管理 ccTLD。
  • 赞助 TLD：这些 TLD 通常代表专业、种族或地理社区。每个赞助 TLD (sTLD) 都有一个代表该社区的授权赞助商。例如，“.app”是针对开发者社区的 TLD，由 Google 赞助。同样，“.gov”旨在供美国政府使用，由总务管理局赞助。
  • 基础设施性 TLD：此类别仅包含一个 TLD：“.arpa”。“.arpa”以帮助开创现代互联网的美国军事研究组织 DARPA 命名，是有史以来创建的第一个 TLD，现在保留用于基础设施职责，例如促进反向 DNS 查找。
  • 保留的 TLD:一些 TLD 位于保留列表中，这意味着它们永远无法使用。例如，“.localhost”保留用于本地计算机环境，“.example”保留用于示例演示。

TLD 是否重要？

对于尝试注册新域名的人来说，现如今如此多的 TLD 选项可能会让人不知所措。多年来，那些希望受到重视的企业一直将“.com”视为唯一选择。但是，随着 .com 域名供应量的减少，以及一些较新的 TLD 继续增长，人们对替代 TLD 的看法已经发生了变化。一些大公司已经在某些用例中采用了替代 TLD。如今的企业可以选择使用替代 TLD 来创建一个好听又好记的域名，而不必拘泥于使用“.com”域。

如何注册 TLD

任何人都可通过域名注册商注册域名，包括 TLD。域名注册商负责收费管理域名分配。虽然注册商提供各种 TLD，但某些 TLD 的种类比其他 TLD 的种类更多。一些 TLD 的注册费用高于其他 TLD 的注册费用；价格随供需情况而变化。

注册人应该知晓，他们并不是永久拥有该顶级域。相反，域名属于租用，并且在租约期满后，域名会过期。（值得信赖的域名注册商会在域名即将到期时提醒注册人，并允许注册人续订。）

Cloudflare Registrar 提供成本价域名注册和续订，不加价且不收取额外费用。Cloudflare Registrar 支持 200 多个 TLD，包括小众的 TLD 以及 “.com”、“.org”和“.uk”等最常见的 TLD。进一步了解 Cloudflare Registrar

入门

关于 DNS

DNS 服务器

DNS 记录

DNS 词汇

学习中心导航

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标